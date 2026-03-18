Ay MAGA: Antes de ir a lo de Tucker Carlson, Joe Kent irá a una gala católica

Gerhard Mueller se enfrentó a acusaciones de antisemitismo por parte del Consejo Central de los Judíos en Alemania por supuestamente utilizar un "código claramente antisemita" en declaraciones relativas a la pandemia de COVID-19.

Eduardo Verastegui, exestrella de telenovelas mexicanas y activista católico, publicó en noviembre pasado: "El Catecismo de la Iglesia Católica es claro: el antisemitismo es un pecado. Pero cuestionar las decisiones políticas de un Estado moderno, fundado hace apenas 77 años, no es odiar al pueblo judío ni atacar su fe".

La gala, anteriormente conocida como la Gala de Oración Católica por América, se celebrará en un contexto en el que una parte cada vez más ruidosa de la base de Trump se ha mostrado cada vez más indignada con su adhesión al ala más belicista del partido en detrimento de su ala aislacionista de "Estados Unidos Primero".

También se espera que Kent grabe un episodio del programa de Tucker Carlson a finales de esta semana, en el que profundizará en su postura sobre la guerra y los motivos de su dimisión.

Dentro de este grupo, que incluye a varias figuras que intervendrán en la reunión del jueves, se encuentran numerosos católicos que han fundamentado su fe en un activismo conservador cada vez más político. Estos católicos se han identificado abiertamente con las iniciativas de Trump en temas como sus ataques contra la comunidad transgénero.

Algunos de estos católicos que se identifican con la base de MAGA, sin embargo, se han vuelto cada vez más críticos con el Estado de Israel y la política estadounidense de apoyo a Israel. Esto alcanzó su punto álgido durante la guerra de Gaza , particularmente en lo que respecta al trato que Israel da a los cristianos palestinos.

El conflicto se intensificó durante la Guerra de los 12 Días en junio pasado, donde el apoyo de Trump a Israel fue visto como una distracción de sus prioridades nacionales y una contradicción con sus promesas de campaña de no más guerras. Con la guerra actual, esta base ha consolidado aún más sus críticas a Trump y su supuesto abandono de las causas que comparten.

Sin embargo, Trump ha rechazado claramente a los críticos dentro de su base. Trump declaró que los críticos de la guerra con Irán no pertenecen al bando de "MAGA". Trump afirmó que quienes se oponen a su postura respecto a Irán "NO SON MAGA, YO SÍ".

Ha comenzado la batalla por el control de MAGA.

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