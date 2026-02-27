Eduardo Paladini, imitando a Ricardo Roa, hizo la habitual lectura 'clarinista' de los K, tal como si nunca Grupo Clarín y NK / CFK hubieran sido socios. Lo interesante es que él recordó que Topo Rodríguez fue jefe de Gabinete en La Matanza cuando gestionaba Verónica Magario en días de Mauricio Macri, aliado de Clarín cuando ocurrió la ruptura con CFK. El archivo es letal.
FANFARRONERÍAS
Maldito archivo: Mauricio Macri, Javier Milei y la eternidad tan perecedera
Escuchar a Pablo Rossi por A24 es tóxico. Provoca revolver el archivo y aparecen Mauricio Macri y la frustrada eternidad.
Precisamente Alejandro Rodríguez, 'el Topo', ha contado alguna vez una interesante anécdota de aquellos días: "Un día con Verónica fuimos a ver a Guillermo Dietrich, quien impulsaba el proyecto de Metrobus en La Matanza. Llevamos algunas sugerencias, que él rechazó todas, y mirando a Magario le dijo: 'Me extraña que pongas reparos. Deberías saber que el Metrobus hace presidentes. Mirá Mauricio, y después vendrá Horacio y luego María Eugenia. Dietrich creía que el Metrobus les garantizaba 24 años en el poder" (mandato + reelección eran 8 por cada uno).
Urgente24 cree que la idea del poder eterno era anterior al PRO. Los Kirchner soñaban quedarse al menos 5 lustros rotando entre Néstor y Cristina.
El viernes 05/05/2017 Macri inauguró el Metrobus, de 16 kilómetros de recorrido, en La Matanza, en presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y la intendente Magario.
Pero el PRO nunca ganó en la llamada 'capital del peronismo' ni Macri obtuvo su reelección. En 2026 el PRO sobrevive a duras penas como una extensión de La Libertad Avanza. Es cierto que el peronismo también está en problemas enormes pero todavía gobierna La Matanza y la Provincia.
La eternidad como proyecto
La Asociación Empresa Argentina (Paolo Rocca, los Pagani, Magnetto, Manuel Madanes Quintanilla, etc.) fueron grandes promotores de Mauricio Macri Presidente, tal como también respaldaron el ascenso de Javier Milei.
Y del arcón de los recuerdos es posible extraer un texto publicado por el oficialista diario La Nación, con la firma del oficialista Eduardo Fidnaza, el 24/10/2017, acerca del proyecto Macri Eterno, horas después de su gran triunfo electoral en la renovación legislativa, bastante parecido a lo que ocurrió con Milei, quien inclusive imita a Macri en su deterioro poselectoral.
Vayamos al texto del copropietario de la consultora Poliarquía, titulado 'Macri, un líder de otra galaxia que constituye una completa novedad' (¿No habrá sido mucho?):
"Con la resonante victoria de anteayer, Mauricio Macri se encamina a consagrarse como un líder nacional fuerte de la democracia argentina, poniéndose probablemente en la nómina selecta que inició Yrigoyen, y continuaron Perón, Alfonsín, Menem y los Kirchner en el último siglo.
Estos políticos marcaron sus épocas y dejaron la impronta de un modo peculiar de conducir el gobierno y la sociedad. Acaso pueda parecerle a algunos excesivo colocarlo en ese lugar por un triunfo, por más contundente que haya sido. Sin embargo, ese éxito marca un cambio de época en múltiples aspectos: generacional, profesional, programático, estilístico.
Aunque esté cercano a los 60 años, Macri interpreta la juventud y el afán de cambio; no es abogado ni general, sino ingeniero; su orientación es de centroderecha y su estética new age rompe los moldes formales del hombre público.
Este perfil novedoso tienta a indagar en sus orígenes y a preguntarse de dónde es, a qué tribu pertenece, cuáles son las claves de su socialización.
Estas cuestiones, que no son nuevas, adquieren relevancia porque hasta el sábado, y a pesar de los éxitos anteriores, el perfil sui géneris de Macri todavía se prestaba a discusión: 'el tipo no tiene fibra', 'delega mucho' (o 'trabaja poco'), 'no entiende de política', 'es un empresario con escasa noción de la cosa pública'. Cierta sospecha de falta de idoneidad lo perseguía hasta que se alzó con casi todo el país dejando un tendal de adversarios en el camino.
Ahora que su personalidad se impuso, y las dudas se disipan velozmente, tal vez sea útil volver sobre su lugar de origen y pertenencia, e interrogarse en qué medida puede constituir una originalidad en la historia política argentina. Todo a grandes trazos y con ánimo conjetural.
Silvia Sigal y Eliseo Verón se refirieron al "modelo de llegada a la política" en el magistral libro Perón o muerte. Sostienen allí que Perón adviene al poder de dos lugares: primero, el cuartel y luego, el exilio. En el 45 es un general que desde las fronteras, donde se defiende a la patria de sus enemigos, accede al gobierno para cumplir con un servicio público de salvación, en la estela de San Martín y otros héroes. Y luego, en un segundo acto, proviene del exilio, desencarnado y dispuesto a contribuir a la unidad nacional.
Perón constituye una excepción: no llega desde la política al poder, sino desde el cuartel y el exilio. Los radicales se formaban en el comité; con posterioridad a su líder, los justicialistas lo hicieron en la unidad básica. Después de Yrigoyen y Perón, todos fueron abogados y militaron desde la juventud, como Alfonsín, Menem y los Kirchner.
No fundaron partidos, apenas líneas internas en las que acrecentaron capacidades y poder. Una división sociológica y programática del trabajo los caracterizó: a los peronistas, los ocuparon el pueblo y la justicia social; a los radicales, la clase media y la república. La Argentina moderna constituye su legado.
La excepcionalidad argentina, ese rasgo tan ambivalente, ha producido otro acontecimiento extraño e inesperado, que se mira con mucho interés desde el exterior. Del "pueblo" de Perón a la "gente" de Macri mantenemos a los observadores en vilo, así no se olvidan de este país lejano y exótico.
