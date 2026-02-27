Normalmente las modificaciones de las reglas del fútbol se prueban en juveniles y después la adopta una gran liga profesional y de ahí se globaliza. En el caso de la Ley Wenger, la regla del fuera de juego inventada por Arsene Wenger, siguió el mismo camino pero no la probará una gran liga, sino una que se profesionalizó recién en 2019. La IFAB y la FIFA miran de reojo.
Ley Wenger: La inesperada liga que la pondrá a prueba en 2026
La regla del offside llamada “Ley Wenger” (por su creador Arsene Wenger) se probará por primera vez en una liga profesional.
Ley Wenger: Rechazada por IFAB y FIFA, adoptada por una pequeña liga
La ley del fuera de juego propuesta por el ex entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, no fue aceptada en una primera instancia por la International Board (IFAB) y FIFA aduciendo a que era un cambio muy grande en la ley del offside. Pero el entrenador francés no se quedó con eso y siguió tocando puertas, ahora consiguió una pequeña y joven liga que probará su, para muchos arriesgada, Ley Wenger. La ventaja es que se trata de uno de los organizadores del Mundial 2026.
La liga que servirá de conejillo de indias es la Premier League de Canadá. La joven liga se profesionalizó en 2019 y al tener apenas 8 equipos se hace más fácil el control de la regla del offside, apenas 4 partidos por fin de semana en los cuales se puede trabajar de forma completa cada uno. De esta forma Canadá será la primera liga profesional en probar la Ley Wenger.
Cabe recordar que la reunión anual de la IFAB se celebrará este sábado 28 de febrero en Cardiff y uno de los demás a debatir será la Ley Wenger, que anteriormente fue rechazada de seguir analizándose para probar. Esta noticia de que Canadá será el primero en probarla puede meterles presión a los miembros de la International Board para que al menos sea debatida.
¿De qué se trata la Ley Wenger?
La Ley Wenger tiene como objetivo darle más dinámica al juego y que haya más goles, los cuales fueron reducidos con la búsqueda minuciosa del VAR. Esta nueva regla lo que hace es modificar la ley del fuera de juego. Para que un jugador esté en offside debe tener todo el cuerpo por delante del último defensor, o sea, que solo quede el arquero.
Esto significa que si a la hora de trazar las líneas del fuera de juego una parte del cuerpo del delantero está en la misma línea que una parte del cuerpo del defensor entonces no hay fuera de juego. Esta modificación hará que haya más goles pero perjudicará a los defensores que deberán marcar diferente para dejar al delantero en offside.
Los detractores de la Ley Wenger aducen que esta modificación beneficiará mucho a los delanteros y perjudicará demasiado el trabajo del defensor, que deberá marcar desde mucho más adelante (para dejar al delantero fuera de juego) o desde mucho más atrás, teniendo que realizar una marca más alejada y no tan pegada y hombre a hombre como se ve hoy.
Veremos cómo le va a la Premier League canadiense con esta prueba y que deciden los peces gordos de la IFAB este sábado cuando realicen su reunión anual.
