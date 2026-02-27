Ley Wenger: La inesperada liga que la pondrá a prueba en 2026

image La forma en que funciona la Ley Wenger.

Esto significa que si a la hora de trazar las líneas del fuera de juego una parte del cuerpo del delantero está en la misma línea que una parte del cuerpo del defensor entonces no hay fuera de juego. Esta modificación hará que haya más goles pero perjudicará a los defensores que deberán marcar diferente para dejar al delantero en offside.

Los detractores de la Ley Wenger aducen que esta modificación beneficiará mucho a los delanteros y perjudicará demasiado el trabajo del defensor, que deberá marcar desde mucho más adelante (para dejar al delantero fuera de juego) o desde mucho más atrás, teniendo que realizar una marca más alejada y no tan pegada y hombre a hombre como se ve hoy.

Veremos cómo le va a la Premier League canadiense con esta prueba y que deciden los peces gordos de la IFAB este sábado cuando realicen su reunión anual.

