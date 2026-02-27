Evangelina Anderson no pudo guardar más la verdad sobre Ian Lucas

No sólo eso, sino que también confirmó que, en efecto, sólo fue algo de Masterchef Celebrity,

La confesión de Evangelina Anderson sobre Ian Lucas que lo cambia todo

La confesión de Evangelina Anderson se dio durante una entrevista con Ángel de Brito.

“¿Y tu novio?”, le preguntó el conductor de LAM. A lo que la modelo respondió: “Presentame a alguien, Ángel. Estoy más sola que la una”.

Como era de esperarse, apareció inmediatamente el nombre de Ian Lucas, su compañero de MasterChef con el que durante semanas la vincularon.

“¿Y con Ian qué pasó?”, preguntó Ángel de Brito, lo que generó una respuesta contundente de la modelo: “No, nada, nada. No pasó nada”.

Evangelina Anderson Evangelina Anderson sobre Ian Lucas: "No pasó nasa"/ (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Sin embargo, en LAM insistieron: “¿Era juego? ¿O pasó un poco?”. A lo que Evangelina reafirmó: “No pasó nada. Fue parte de MasterChef”.

De acuerdo con Evangelina el vínculo entre ambos surgió como juego televisivo.

“Cuando empezamos, como que hicieron un shippeo, que me tuve que interiorizar en la palabra, pues, vieja”, dijo. “Me enganché, porque era gracioso, entonces nos enganchamos con el shippeo”.

Asimismo, se desligó de los dichos de Ian Lucas o de lo que él pensaba al respecto. “Yo te puedo hablar por mí. Para mí no fue así, tampoco de su lado”.

Evangelina Anderson revela por qué no tendría una relación con Ian Lucas

Por otro lado, la modelo reveló las razones por las que no tendría un romance con el youtuber.

“No estamos en simetría de etapas. Somos muy diferentes… muy distinta. De recorrido”, explicó Evangelina. “Es un bombón, pero es muy chiquito”.

Aunque también lo llenó de elogios: Es “divino”, es "buenísimo".

Finalmente, la modelo dejó en claro que su vida va por otro camino diferente al de Ian. Al menos, su vida real.

