¿Qué pasa entre Evangelina Anderson e Ian Lucas? Es una de una de las preguntas que se ha estado haciendo la gente desde que comenzó MasterChef Celebrity. Y es que, no pasó mucho tiempo desde el inicio del reality para que comenzaran los rumores de romance entre ambos famosos.
CONFESIÓN
Evangelina Anderson no pudo guardar más la verdad sobre Ian Lucas
Evangelina Anderson contó lo que tenía guardado sobre su 'romance' con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity.
¿Qué pasa entre Evangelina Anderson e Ian Lucas?
Evangelina Anderson e Ian Lucas han sido vinculados sentimentalmente desde hace tiempo. Sin embargo, ya se conoce lo que en verdad pasa.
Ya en Urgente24 habíamos indicado que, probablemente, el supuesto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas podría ser una estrategia de televisión.
Esto último considerando que, los tramas de amor han atraído, desde siempre, a espectadores.
Pues, todo parece indicar que los cálculos no fallaron. Y es que, la modelo y ex de Martín Demichelis, acaba de desmentir el supuesto amorío con Ian Lucas.
No sólo eso, sino que también confirmó que, en efecto, sólo fue algo de Masterchef Celebrity,
La confesión de Evangelina Anderson sobre Ian Lucas que lo cambia todo
La confesión de Evangelina Anderson se dio durante una entrevista con Ángel de Brito.
“¿Y tu novio?”, le preguntó el conductor de LAM. A lo que la modelo respondió: “Presentame a alguien, Ángel. Estoy más sola que la una”.
Como era de esperarse, apareció inmediatamente el nombre de Ian Lucas, su compañero de MasterChef con el que durante semanas la vincularon.
“¿Y con Ian qué pasó?”, preguntó Ángel de Brito, lo que generó una respuesta contundente de la modelo: “No, nada, nada. No pasó nada”.
Sin embargo, en LAM insistieron: “¿Era juego? ¿O pasó un poco?”. A lo que Evangelina reafirmó: “No pasó nada. Fue parte de MasterChef”.
De acuerdo con Evangelina el vínculo entre ambos surgió como juego televisivo.
“Cuando empezamos, como que hicieron un shippeo, que me tuve que interiorizar en la palabra, pues, vieja”, dijo. “Me enganché, porque era gracioso, entonces nos enganchamos con el shippeo”.
Asimismo, se desligó de los dichos de Ian Lucas o de lo que él pensaba al respecto. “Yo te puedo hablar por mí. Para mí no fue así, tampoco de su lado”.
Evangelina Anderson revela por qué no tendría una relación con Ian Lucas
Por otro lado, la modelo reveló las razones por las que no tendría un romance con el youtuber.
“No estamos en simetría de etapas. Somos muy diferentes… muy distinta. De recorrido”, explicó Evangelina. “Es un bombón, pero es muy chiquito”.
Aunque también lo llenó de elogios: Es “divino”, es "buenísimo".
Finalmente, la modelo dejó en claro que su vida va por otro camino diferente al de Ian. Al menos, su vida real.
