Cómo ver el poderoso desfile de planetas en Argentina que llega el 28 de febrero

¿Cuándo es la alineación de planetas 2026?

De acuerdo con la NASA, estos planetas serán visibles en ambos hemisferios durante todo el mes de febrero, pero estarán mejor alineados hacia finales de mes.

Específicamente, la fecha clave para disfrutar de este fenómeno astronómico es el próximo sábado 28 de febrero.

Los expertos indican que los planetas podrán verse poco después del atardecer.

¿Cómo ver la alineación de planetas en el cielo desde Argentina?

Afortunadamente, el gran desfile de planetas será visible en Argentina. Como ocurre con otras partes del planeta, la alineación planetaria se notará en el cielo tras la puesta del Sol.

El sitio especializado Meteored indica que, "la clave es el timing para no perdértelo",

Para tener una idea, por ejemplo, "en la Ciudad de Buenos Aires, el Sol se pone el 28 de febrero a las 19.31 h (hora local), y el crepúsculo civil termina 19.57 h (cuando todavía hay brillo en el cielo), mientras que el crepúsculo náutico se estira hasta 20.27 h (cuando el cielo está más oscuro)", detalla.

De acuerdo con el sitio especializado es al finalizar el crepúsculo civil (19.57 h) cuando ya "se perciben mejor los planetas brillantes" en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras, al final del crepúsculo náutico (20.27 h,) "el cielo está más oscuro, es el mejor momento para ver los cuerpos celestes más débiles, los planetas más difíciles están muy bajos en el horizonte, deberás buscar un horizonte libre de obstáculos".

Claro está, todo va a depender de que en el cielo no haya nubosidad, ya que al estar mayormente despejado se puede disfrutar mejor de uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año.

