ARCA: qué hacer si te recategorizaron de oficio en 2026

-Una multa equivalente al 50% del componente impositivo y del aporte jubilatorio que deberían haber pagado.

-Además, se les va a calcular la deuda generada por no haberse recategorizado a tiempo, incluyendo las diferencias en el impuesto y en los aportes previsionales, junto con los intereses y recargos correspondientes.

Lo cierto es que esto puede resultar favorable o no para el contribuyente, ya que si ARCA detectó inconsistencias o sigue firme en su punto de que la categoría debe ser más alta, entonces la resolución no cambiará. En ese sentido se pasará a pagar más.

