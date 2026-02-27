ARCA habilitó la recategorización para todos aquellos contribuyentes que están inscriptos en el monotributo. Tras esto, la entidad comenzó a recategorizar de oficio a varios de ellos y el pánico comenzó a surgir. Cuál es el paso a paso para evitar esta situación y cómo revertirla.
ARCA: qué hacer si te recategorizaron de oficio en 2026
ARCA está recategorizando de oficio a aquellos contribuyentes que están dentro del monotributo. Qué hacer ante esta situación.
La recategorización de oficio ocurre cuando ARCA detecta inconsistencias en los montos facturados de algún contribuyente. Es decir que "blanqueó" menos de lo que realmente facturó. Por esa razón y de forma arbitraria te ubica en otra escala mayor, donde deberás pagar un monto más alto de monotributo.
ARCA: qué hacer si me recategorizaron de oficio
Si no hiciste la recategorización o finalmente te recategorizaron de oficio, hay formas de revertir la situación. En la segunda opción se puede apelar dentro de los 15 días hábiles y presentar la documentación correspondiente que acredite tus cobros o movimientos.
Para apelar deberás ingresar con CUIT y Clave Fiscal en ARCA y dirigirte al apartado de Presentaciones Digitales. Allí se desplegará la opción de Recategorización de Oficio Apelaciones. Más abajo habrá un espacio para realizar el descargo correspondiente.
Además, habrá consecuencias para aquellos a quienes recategorizaron de oficio:
-Una multa equivalente al 50% del componente impositivo y del aporte jubilatorio que deberían haber pagado.
-Además, se les va a calcular la deuda generada por no haberse recategorizado a tiempo, incluyendo las diferencias en el impuesto y en los aportes previsionales, junto con los intereses y recargos correspondientes.
Lo cierto es que esto puede resultar favorable o no para el contribuyente, ya que si ARCA detectó inconsistencias o sigue firme en su punto de que la categoría debe ser más alta, entonces la resolución no cambiará. En ese sentido se pasará a pagar más.
