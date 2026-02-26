ARCA confirmó la noticia con el monotributo que impactó a todos: "Ilegal"

"ARCA no utiliza transferencias personales para recategorizar. Lo que se informa y analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR. La información sobre transferencias solo se reporta a partir de montos muy elevados: ARCA no recibe información por debajo de 50 millones de pesos mensuales", indicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2027009456567927253&partner=&hide_thread=false ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE MONOTRIBUTO Y BILLETERAS VIRTUALES



Esto es FALSO.



Como todos los años, ARCA habilita la recategorización semestral del monotributo. Es un procedimiento habitual y previsto por la normativa vigente.



La recategorización puede hacerse de forma… pic.twitter.com/8crPf7gMp6 — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 26, 2026

La respuesta de usuarios a la desmentida de ARCA

"Esto no es así: 'Cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una categorización'. Las recategorizaciones ya se hicieron, el plazo de 15 días es para apelar la decisión en caso de que no corresponda", indicaron desde la cuenta Blog del Contador.

Además, agregaron: "Lo que ustedes dicen en ese párrafo es justamente lo que estamos diciendo de cómo debería ser y qué debería cambiar el Gobierno para aplicar el principio de inocencia fiscal". Así las cosas, hay ciertos blancos o procesos que no están del todo claros en el momento donde ARCA recategoriza de oficio.

También hay otras cuentas que adjuntan fotos de las alertas o mensajes que les envía ARCA, donde avisan que los recategorizarán de oficio por facturar más de lo que se informó. Sin embargo, la queja recae en que esos contribuyentes no se habían excedido.

"Si no lo hacés vos y ARCA interviene y te cambia de categoría, está tomando tus ingresos y movimientos para calcular la nueva categorización. Otra aclaración absurda que de libertaria no tiene nada", sostiene un usuario de X. La disyuntiva recae en lo siguiente: ARCA recategoriza de oficio por indicar un monto menor a lo facturado pero únicamente con cobros u "operaciones comerciales" ¿o en realidad también están tomando de referencia las transferencias y no lo admiten?

