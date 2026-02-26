ARCA confirmó la noticia con el monotributo que impactó a todos: "Ilegal"

Un gran revuelo se generó en los últimos días cuando circuló una información sobre ARCA, monotributo y también billeteras virtuales. Ahora la entidad aclaró el asunto mediante canales oficiales en redes sociales, aunque muchos usuarios retrucaron esta información de manera categórica.
Recientemente se habló acerca de que ARCA tomaba de referencia transferencias personales y familiares de billeteras virtuales para incluirlas en la facturación de los contribuyentes y así realizar recategorizaciones de oficio de manera "ilegal". Sin embargo, se encargaron de aclarar el asunto.
ARCA aclaró el escándalo con el monotributo
"Aclaración importante sobre monotributo y billeteras virtuales. Esto es falso. Como todos los años, ARCA habilita la recategorización semestral del monotributo. Es un procedimiento habitual y previsto por la normativa vigente", comienza el tweet que publicaron desde la cuenta Oficina de Respuesta Oficial.
"En estos días circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera 'ilegal'. Esto es categóricamente falso", indicaron más abajo en la misma publicación.
De esta manera, ARCA no estaría tomando en cuenta las transferencias o movimientos entre billeteras virtuales para incluirlas en la facturación y que así los contribuyentes tengan gastos "más abultados" para que la recategorización sea más alta.
"ARCA no utiliza transferencias personales para recategorizar. Lo que se informa y analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR. La información sobre transferencias solo se reporta a partir de montos muy elevados: ARCA no recibe información por debajo de 50 millones de pesos mensuales", indicaron.
La respuesta de usuarios a la desmentida de ARCA
"Esto no es así: 'Cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una categorización'. Las recategorizaciones ya se hicieron, el plazo de 15 días es para apelar la decisión en caso de que no corresponda", indicaron desde la cuenta Blog del Contador.
Además, agregaron: "Lo que ustedes dicen en ese párrafo es justamente lo que estamos diciendo de cómo debería ser y qué debería cambiar el Gobierno para aplicar el principio de inocencia fiscal". Así las cosas, hay ciertos blancos o procesos que no están del todo claros en el momento donde ARCA recategoriza de oficio.
También hay otras cuentas que adjuntan fotos de las alertas o mensajes que les envía ARCA, donde avisan que los recategorizarán de oficio por facturar más de lo que se informó. Sin embargo, la queja recae en que esos contribuyentes no se habían excedido.
"Si no lo hacés vos y ARCA interviene y te cambia de categoría, está tomando tus ingresos y movimientos para calcular la nueva categorización. Otra aclaración absurda que de libertaria no tiene nada", sostiene un usuario de X. La disyuntiva recae en lo siguiente: ARCA recategoriza de oficio por indicar un monto menor a lo facturado pero únicamente con cobros u "operaciones comerciales" ¿o en realidad también están tomando de referencia las transferencias y no lo admiten?
