Un dirigente de la UCR sugirió Milei se pegue un tiro: "Solucionaría un problema"

También apuntó al posicionamiento exterior del Ejecutivo, especialmente la cercanía con Estados Unidos e Israel, y advirtió que esa orientación “se le va a terminar yendo al carajo”.

En otro tramo de la conversación señaló que la situación económica demandará “un esfuerzo de generaciones” para revertirse y consideró que parte del electorado continúa apoyando al Gobierno por temor al regreso del kirchnerismo.

Diagnóstico sobre el sistema político de Milei

Cáceres extendió sus críticas al conjunto del sistema político argentino. Aseguró que “los partidos políticos están más disueltos cada día” y que existe “falta de respuestas y falta de capacidad para generar una alternativa viable y creíble para la sociedad argentina”.

También hizo referencia a la situación interna del radicalismo y afirmó que la convivencia dentro del partido se volvió complicada. Según su visión, “como expresión orgánica a nivel nacional, del radicalismo no queda un carajo, como tampoco queda del peronismo”.

El dirigente consideró además que dentro de la UCR existe un corrimiento ideológico:

“La convivencia con gente que no tiene absolutamente nada que ver con el radicalismo… es una convivencia imposible”.

Las declaraciones generaron rechazo por el tenor de los dichos dirigidos al Presidente, en un contexto de creciente tensión política. Más allá de la polémica, la entrevista volvió a exponer el clima de confrontación discursiva que atraviesa a la dirigencia argentina y las divisiones internas dentro de los principales espacios partidarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Csofianunes/status/2027053109118112163&partner=&hide_thread=false Pero después te salen a decir que el violento es Javier Milei. Qué bárbaro pic.twitter.com/NBBYm1z3HQ — Sofía Nunes (@Csofianunes) February 26, 2026

