Un dirigente de la UCR sugirió Milei se pegue un tiro: "Solucionaría un problema"

Durante la charla, el exconvencional constituyente cuestionó duramente la gestión del Gobierno, la política económica y el posicionamiento internacional del mandatario. En ese contexto utilizó expresiones que provocaron repudio en distintos sectores políticos.
Cáceres calificó al Presidente como “psicótico” y, en medio de sus críticas, lanzó la frase más controvertida:
“Por ahí nos termina solucionando el problema… cuando no lo tienen muy medicado… por ahí se pega un tiro en la cabeza y nos soluciona el problema”.
Polémicas declaraciones del dirigente radical
El dirigente radical sostuvo que la administración actual es una “atrocidad” y cuestionó el rumbo económico. “Si los anteriores robaron, que creo que sí, estos lo están haciendo más rápido, a una velocidad impresionante”, afirmó en la entrevista radial.
También apuntó al posicionamiento exterior del Ejecutivo, especialmente la cercanía con Estados Unidos e Israel, y advirtió que esa orientación “se le va a terminar yendo al carajo”.
En otro tramo de la conversación señaló que la situación económica demandará “un esfuerzo de generaciones” para revertirse y consideró que parte del electorado continúa apoyando al Gobierno por temor al regreso del kirchnerismo.
Diagnóstico sobre el sistema político de Milei
Cáceres extendió sus críticas al conjunto del sistema político argentino. Aseguró que “los partidos políticos están más disueltos cada día” y que existe “falta de respuestas y falta de capacidad para generar una alternativa viable y creíble para la sociedad argentina”.
También hizo referencia a la situación interna del radicalismo y afirmó que la convivencia dentro del partido se volvió complicada. Según su visión, “como expresión orgánica a nivel nacional, del radicalismo no queda un carajo, como tampoco queda del peronismo”.
El dirigente consideró además que dentro de la UCR existe un corrimiento ideológico:
“La convivencia con gente que no tiene absolutamente nada que ver con el radicalismo… es una convivencia imposible”.
Las declaraciones generaron rechazo por el tenor de los dichos dirigidos al Presidente, en un contexto de creciente tensión política. Más allá de la polémica, la entrevista volvió a exponer el clima de confrontación discursiva que atraviesa a la dirigencia argentina y las divisiones internas dentro de los principales espacios partidarios.
