El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, se reunieron este jueves en la inmediaciones del Kremlin, en Moscú, donde se mostraron hermanados para reforzar su cooperación estratégica, en un contexto internacional marcado por las tensiones con Europa, que se dispone a suministrar a Ucrania arsenal nuclear, desafiando de esta manera las advertencias del líder ruso que los amenaza con entrar en guerra.
EXHIBICIÓN DE ALIANZA
Putin (Rusia) y Lukanshesko (Bielorrusia) desde Moscú contra la hegemonía de la OTAN
Rusia y Bielorrusia muestran al mundo que su asociación está más firme que nunca, en medio de la escalada con Europa, que evalúa enviar arsenal nuclear a Kiev, mientras el Kremlin amenaza con una guerra directa.
El mandatario bielorruso reivindicó ante su homólogo ruso la asociación estratégica de su país con Rusia, argumentando que esta es crucial debido a la actual situación geopolítica, marcada por las tensiones entre el bloque del “Kremlin y asociados” y la Unión Europea (UE) por la cuestión de Ucrania. En este contexto, Moscú ha denunciado públicamente la injerencia europea en la guerra y en la disputa territorial entre los dos pueblos eslavos, el ucraniano y el ruso.
"En la actual situación internacional, con una tensa situación sobre todo en las fronteras occidentales, es de importancia vital profundizar las relaciones de alianza y asociación estratégica", señaló durante su intervención en la sesión del Consejo Estatal Supremo de la Unión de Estados celebrado en el Kremlin.
El jefe de Estado bielorruso, que gobierna su país desde hace tres décadas, señaló que "la situación geopolítica nos impone el reto de estar preparados para responder conjuntamente a cualquier desafío".
En particular, indicó que Moscú y Minsk llevan a la práctica el Acuerdo sobre garantías de seguridad entre ambos países y recordó que en diciembre del año pasado, "tal y como fue acordado", los sistemas de misiles balísticos Oréshnik de fabricación rusa fueron emplazados en Bielorrusia.
"Colaboramos estrechamente en política exterior. La Directiva sobre Apoyo Mutuo y Cooperación en el Ámbito de la Justicia Internacional que firmaremos hoy será un paso importante para proteger nuestros intereses comunes y la integridad del derecho internacional y sus instituciones", sostuvo.
Lukashenko también recordó que en abril se celebrará el 30.° aniversario del Tratado sobre la formación de la unión entre Bielorrusia y Rusia, a la vez que destacó los acuerdos de cooperación entre ambos en materia de Defensa, servicios e IA.
"A lo largo de estos años hemos recorrido un gran camino. El acceso mutuo a los mercados ha permitido aumentar el volumen del comercio en ocho veces en los últimos años, alcanzando los 55.000 millones de dólares el año pasado. También han crecido las entregas mutuas de alimentos y de productos de consumo, mientras el comercio de servicios, el transporte, la construcción y la información se está desarrollando a un ritmo acelerado, así como las inversiones recíprocas", sentenció el líder bielorruso ante los flashes de las cámaras.
Rusia y Bielorrusia hermanados contra la OTAN: "lazos inquebrantables"
Ante Lukanshenko, el mandatario ruso, Vladimir Putin, recalcó que el proceso de profundización de la integración entre Rusia y Bielorrusia es "natural y mutuamente beneficioso", al desarrollarse sobre la base de "lazos inquebrantables de amistad fraterna", así como en "tradiciones centenarias, buena vecindad y valores espirituales y morales" compartidos por ambos pueblos.
Con sus declaraciones, ambos convirtieron el encuentro en una exhibición de poder y de lazos inquebrantables, que advierte a Europa que no debe dar un paso en falso, como dotar al frente de Kiev de armas nucleares.
En ese contexto, Putin advirtió este martes que “los enemigos de Moscú” saben perfectamente cómo terminaría un ataque “nuclear” contra Rusia, lanzando una advertencia a Europa sobre represalias que podrían incluir una guerra directa o un ataque atómico. También acusó a Francia y al Reino Unido de “trabajar activamente” para dotar a Ucrania de “una bomba nuclear”.
Según denunció este martes el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR, Francia y el Reino Unido estarían buscando equipar a Ucrania con "una bomba nuclear o sucia" para “asegurar condiciones más favorables” en las negociaciones, lo que consideran una grave transgresión del Tratado de No Proliferación Nuclear y de derechos internacionales.
