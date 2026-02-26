Putin (Rusia) y Lukanshesko (Bielorrusia) desde Moscú contra la hegemonía de la OTAN

"Colaboramos estrechamente en política exterior. La Directiva sobre Apoyo Mutuo y Cooperación en el Ámbito de la Justicia Internacional que firmaremos hoy será un paso importante para proteger nuestros intereses comunes y la integridad del derecho internacional y sus instituciones", sostuvo.

Lukashenko también recordó que en abril se celebrará el 30.° aniversario del Tratado sobre la formación de la unión entre Bielorrusia y Rusia, a la vez que destacó los acuerdos de cooperación entre ambos en materia de Defensa, servicios e IA.

"A lo largo de estos años hemos recorrido un gran camino. El acceso mutuo a los mercados ha permitido aumentar el volumen del comercio en ocho veces en los últimos años, alcanzando los 55.000 millones de dólares el año pasado. También han crecido las entregas mutuas de alimentos y de productos de consumo, mientras el comercio de servicios, el transporte, la construcción y la información se está desarrollando a un ritmo acelerado, así como las inversiones recíprocas", sentenció el líder bielorruso ante los flashes de las cámaras.

Rusia y Bielorrusia hermanados contra la OTAN: "lazos inquebrantables"

Ante Lukanshenko, el mandatario ruso, Vladimir Putin, recalcó que el proceso de profundización de la integración entre Rusia y Bielorrusia es "natural y mutuamente beneficioso", al desarrollarse sobre la base de "lazos inquebrantables de amistad fraterna", así como en "tradiciones centenarias, buena vecindad y valores espirituales y morales" compartidos por ambos pueblos.

Con sus declaraciones, ambos convirtieron el encuentro en una exhibición de poder y de lazos inquebrantables, que advierte a Europa que no debe dar un paso en falso, como dotar al frente de Kiev de armas nucleares.

image El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko. Foto: EFE

En ese contexto, Putin advirtió este martes que “los enemigos de Moscú” saben perfectamente cómo terminaría un ataque “nuclear” contra Rusia, lanzando una advertencia a Europa sobre represalias que podrían incluir una guerra directa o un ataque atómico. También acusó a Francia y al Reino Unido de “trabajar activamente” para dotar a Ucrania de “una bomba nuclear”.

Según denunció este martes el servicio de inteligencia exterior ruso, SVR, Francia y el Reino Unido estarían buscando equipar a Ucrania con "una bomba nuclear o sucia" para “asegurar condiciones más favorables” en las negociaciones, lo que consideran una grave transgresión del Tratado de No Proliferación Nuclear y de derechos internacionales.

