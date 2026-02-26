Gianni Infantino prometió grandezas para el Mundial 2026 y a pesar que este evento se hace en un país como Estados Unidos los problemas comienzan a surgir a poco más de 3 meses para el inicio de la Copa del Mundo. Falta de financiación en Miami y Boston, una ola de violencia en Guadalajara y falta de venta de entradas son los problemas más graves para el presidente de FIFA.
CON EL AGUA AL CUELLO
Mundial 2026: Gianni Infantino alerta, problemas en múltiples sedes de la Copa del Mundo
A poco más de 100 días para el Mundial 2026 surgen muchos problemas (y dolores de cabeza para Infantino) en las distintas sedes de EEUU y México.
Mundial 2026: La Copa del Mundo más problemática de la historia
Gianni Infantino debe estar sumamente preocupado con los problemas que están surgiendo en las distintas sedes que albergarán el Mundial 2026, y sobre todo por lo poco que falta para el inicio del gran evento. Esto se da después de que el presidente de FIFA prometa que sería la mejor Copa del Mundo de la historia.
Miami a punto de cancelar su Fans Fest
Miami es una de las sedes que presentan problemas en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. La ciudad de Florida no tiene fondos para organizar el Fans Fest y si no recibe la ayuda prometida del gobierno no podrá organizarlo, armarlo ni desarrollarlo, corriendo el riesgo de que la ciudad que recibirá 7 partidos se quede sin su Fans Fest.
La organización necesita 70 millones de dólares para desarrollar todo lo que tiene que ver con el Fans Fest. Ese dinero llegaría con los 625 millones de dólares que Donald Trump prometió a todas las sedes, pero el dinero no llegó y se acerca la fecha en que Miami se verá obligado a cancelar el Fans Fest por falta de fondos, los cuales llegarán, pero si lo hacen después de la fecha límite ya no habrá tiempo para llevarlo a cabo.
Boston sin licencia para los partidos
Boston es otra de las ciudades que presentan problemas, en este caso para obtener la licencia para que se desarrollen los 7 partidos que albergará el Gillette Stadium en esta Copa del Mundo 2026. En este caso también se trata de una falta de fondos porque no llegaron los famosos 625 millones de dólares prometidos por Trump para todas las sedes bajo el programa “One, Big, Beautiful Bill”.
La junta encargada de otorgar las licencias para los partidos que se desarrollan en el Gillete Stadium todavía no ha recibido las garantías económicas para cubrir gastos de organización, policía y seguridad pública para el desarrollo de los encuentros, los cuales tienen un costo cercano a los 8 millones de dólares, los cuales si no llegan a tiempo no se otorgarán las licencias correspondientes para que se jueguen los partidos del Mundial 2026.
Guadalajara bajo una ola de violencia narco
El pasado domingo fue asesinado por el jefe narco Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes por el ejército de México, esto desató una increíble ola de violencia en Guadalajara, lo que mantiene a la ciudad prácticamente sitiada por el grado de violencia.
Este es el problema más grande de Gianni Infantino ya que esta ciudad no solo albergará 4 partidos de la Copa del Mundo, sino que además será la sede de los repechajes, los cuales inician en un par de semanas y donde Bolivia se jugará su boleto al Mundial 2026.
Según rumores FIFA ya tendría pensado trasladar a Canadá los partidos del repechaje, en total serán 4, dos semifinales y dos finales. En caso que esto se confirme entonces será el primer gran problema y la primera mancha de este Mundial 2026.
La falta de venta de entradas
Según Gianni Infantino todas las fases de venta de entradas para el Mundial 2026 hasta ahora habían agotado los tickets disponibles, a pesar de la notica de la devolución de cerca de 20 mil entradas debido a la violencia en EEUU con el tema ICE. Pero esto fue negado por FIFA y ahora el organismo hizo algo que confirma la falta de venta.
La FIFA envió un mail a los fanáticos diciendo que abría una ventana especial de venta para el 25 de febrero, pero los datos oficiales decían que la apertura debía ser en abril. Esto hace creer que a la FIFA no le está yendo tan bien con la venta de entradas. Ahora habrá que observar dos cosas, una si se siguen abriendo estas ventanas especiales, y la otra como lucirán los estadios en los partidos de la Copa del Mundo.
Estos son algunos de los problemas que está teniendo Gianni Infantino para su “Mejor Mundial de la historia” algo que está muy lejos de ser cierto. Veremos que sucede en los próximos meses, pero parece que si la Copa del Mundo no se hace en Europa o en la Asia rica no sale de la forma que tiene que salir.
