Mundial 2026: Gianni Infantino alerta, problemas en múltiples sedes de la Copa del Mundo

La junta encargada de otorgar las licencias para los partidos que se desarrollan en el Gillete Stadium todavía no ha recibido las garantías económicas para cubrir gastos de organización, policía y seguridad pública para el desarrollo de los encuentros, los cuales tienen un costo cercano a los 8 millones de dólares, los cuales si no llegan a tiempo no se otorgarán las licencias correspondientes para que se jueguen los partidos del Mundial 2026.

guadalajara bajo fuego

Guadalajara bajo una ola de violencia narco

El pasado domingo fue asesinado por el jefe narco Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes por el ejército de México, esto desató una increíble ola de violencia en Guadalajara, lo que mantiene a la ciudad prácticamente sitiada por el grado de violencia.

Este es el problema más grande de Gianni Infantino ya que esta ciudad no solo albergará 4 partidos de la Copa del Mundo, sino que además será la sede de los repechajes, los cuales inician en un par de semanas y donde Bolivia se jugará su boleto al Mundial 2026.

Según rumores FIFA ya tendría pensado trasladar a Canadá los partidos del repechaje, en total serán 4, dos semifinales y dos finales. En caso que esto se confirme entonces será el primer gran problema y la primera mancha de este Mundial 2026.

La venta de entradas parece no ser tan exitosa como anuncia FIFA y Gianni Infantino.

La falta de venta de entradas

Según Gianni Infantino todas las fases de venta de entradas para el Mundial 2026 hasta ahora habían agotado los tickets disponibles, a pesar de la notica de la devolución de cerca de 20 mil entradas debido a la violencia en EEUU con el tema ICE. Pero esto fue negado por FIFA y ahora el organismo hizo algo que confirma la falta de venta.

La FIFA envió un mail a los fanáticos diciendo que abría una ventana especial de venta para el 25 de febrero, pero los datos oficiales decían que la apertura debía ser en abril. Esto hace creer que a la FIFA no le está yendo tan bien con la venta de entradas. Ahora habrá que observar dos cosas, una si se siguen abriendo estas ventanas especiales, y la otra como lucirán los estadios en los partidos de la Copa del Mundo.

Estos son algunos de los problemas que está teniendo Gianni Infantino para su “Mejor Mundial de la historia” algo que está muy lejos de ser cierto. Veremos que sucede en los próximos meses, pero parece que si la Copa del Mundo no se hace en Europa o en la Asia rica no sale de la forma que tiene que salir.

