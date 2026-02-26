Racing vs Independiente Rivadavia EN VIVO: Hora, dónde ver y formaciones

A partir 17:15hs Racing recibirá a Independiente Rivadavia por la séptima fecha del Torneo Apertura en el Cilindro de Avellaneda, un encuentro más que atractivo entre dos equipos que juegan al golpe por golpe. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera y se verá por la pantalla de ESPN Premium.

Embed Cómo llegan Racing e Independiente Rivadavia Racing llega a este partido en plena levantada luego de lo que fue un mal comienzo en el Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Costas viene de igualar sin goles contra Boca en La Bombonera en un partido donde no pasó demasiado pero del cual pudo haber salido victorioso de no ser por la falta de efectividad en el arco rival. La Academia está obligado a cambiar debido al desgarro de Marcos Rojo.

Por su parte Independiente Rivadavia sigue demostrando que es uno de los mejores equipos del torneo con lo que fue su victoria en la última fecha ante Independiente, partido que incluso dio vuelta y ganó con claridad. En lo que va del Apertura la Lepra mendocina suma 15 puntos con 5 victorias, es líder de la tabla anual y líder del Grupo B y solo cayó contra Belgrano de Córdoba.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin dudas se espera que sea un partido más que atractivo donde los dos equipos tienen mucho en juego. Racing necesita ganar para meterse dentro de los 8 clasificados a los PlayOff del Apertura y tendrá la presión de jugar ante su gente. Independiente Rivadavia quiere seguir bien arriba en la tabla anual, además de querer armar un buen colchón de puntos antes de que inicie la Copa Libertadores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.