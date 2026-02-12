Inglaterra renovó con Thomas Tuchel como DT en una jugada más que arriesgada, ya que es raro ver la renovación de un entrenador en los meses previos a una Copa del Mundo. Pero en este caso la FA se volcó de lleno con su confianza en el entrenador alemán, quien no solo estará al frente en el Mundial 2026 sino que en la Euro 2028, la cual Inglaterra es uno de los organizadores.
SIGUE AL FRENTE DE LOS "THREE LIONS"
Mundial 2026: Inglaterra renueva con Thomas Tuchel hasta la Euro 2028
La gran actualidad de la Selección de Inglaterra hizo que renovaran con Thomas Tuchel hasta después de la Euro 2028, la cual organizarán.
Mundial 2026: Thomas Tuchel renueva con Inglaterra
El andar de Inglaterra es bueno desde hace años, inclusive con Gareth Southgate, quién lo llevó a una semifinal de Mundial luego de 28 años, pero luego del desgaste y la partida del entrenador llegó Thomas Tuchel, para renovar aires y seguir por el mismo buen camino.
Con el alemán en el banco, Inglaterra fue finalista de la Euro 2024 y ascendió a la Liga “A” de la Nations League. Por el gran rendimiento y por la buena relación del equipo con el DT es que la FA decidió iniciar las conversaciones de renovación apenas se aseguraron la clasificación al Mundial 2026, la cual lograron con puntaje perfecto y de manera cómoda.
Si analizamos lo que hizo la FA es una jugada arriesgada, ya que si a Inglaterra no le va bien en el Mundial 2026 (para que se considere una buena actuación tiene que llegar a cuartos de final) Tuchel quedará expuesto y atado hasta la Euro 2028, la cual disputará con mucha presión debido a que se juega en Inglaterra, y además en Irlanda del Norte, Escocia, Gales y República de Irlanda.
Más allá del riesgo Tuchel confía en que a Inglaterra le irá bien en la Copa del Mundo, donde integrará el grupo “L”, uno de los más duros, junto a Croacia (finalista en 2018 y semifinalista en 2022), Ghana (uno de los más fuertes de África) y la débil Panamá. Luego podría cruzarse con Portugal, Colombia o un 3º en 16vos de final. Duelo duro a priori.
Sobre la renovación Tuchel dijo lo siguiente:
“Estoy muy feliz y orgulloso de extender mi tiempo con Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial. Es una oportunidad increíble y haremos todo lo posible para que el país se sienta orgulloso”.
De esta forma el alemán Thomas Tuchel estira su vínculo con Inglaterra hasta la Euro 2028, competición a la cual Inglaterra le apunta a ganar ya que será uno de los organizadores, de no conseguir los resultados esperados (ganar Euro 28 o el Mundial 26) seguramente el ciclo del alemán estará cumplido a fines de 2028.
