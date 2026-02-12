Mundial 2026: Inglaterra renueva con Thomas Tuchel hasta la Euro 2028

Sobre la renovación Tuchel dijo lo siguiente:

“Estoy muy feliz y orgulloso de extender mi tiempo con Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial. Es una oportunidad increíble y haremos todo lo posible para que el país se sienta orgulloso”.

De esta forma el alemán Thomas Tuchel estira su vínculo con Inglaterra hasta la Euro 2028, competición a la cual Inglaterra le apunta a ganar ya que será uno de los organizadores, de no conseguir los resultados esperados (ganar Euro 28 o el Mundial 26) seguramente el ciclo del alemán estará cumplido a fines de 2028.

