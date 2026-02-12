Siria toma el control de la base Al Tanf que operaba USA

image Siria ahora tiene el control de la base de Al Tanf tras la retirada de las tropas de EE.UU.

Una segunda fuente confirmó la retirada de Estados Unidos de esa base, agregando que los estadounidenses habían estado trasladando equipo durante los últimos 15 días.

De acuerdo con reportes previos, el objetivo de la base de Al-Tanf fue entrenar a facciones del denominado Ejército Libre Sirio para combatir tanto al entonces gobierno de Bashar al-Assad, que fue derrocado en diciembre del 2024 por el actual gobierno de facto, así como a las células del Estado Islámico (ISIS), y reforzar el control del cruce fronterizo de al-Walid, en el lado iraquí.

En ese sentido, con el advenimiento al poder en Siria de la gobernanza de Ahmed al-Sharaa, un excombatiente de Al Qaeda que actualmente ostenta el poder de facto desde diciembre de 2024 tras que su grupo islámico Hayat Tahrir al-Sham (HTS) tomara el control, las fuerzas estadounidenses le entregaron la base al gobierno sirio, al mismo tiempo que retiraron las tropas estadounidenses del noroeste del país.

Siria, de paria a legitimada por Bruselas y la Casa Blanca

En noviembre del año pasado, la Casa Blanca recibió a al presidente de facto de Siria, Al Sharaa, y le levantó las históricas sanciones a Damasco. En aquella oportunidad, el presidente estadounidense Donald Trump le dio la bienvenida con todos los honores a Ahmed al-Sharaa, marcando un recibimiento inédito en la historia de los Estados Unidos, donde un líder ex yihadista fue recibido con honores por un jefe de Estado estadounidense.

Horas después de la reunión, el Departamento de Tesoro estadounidense, bajo las órdenes de Trump, comunicó que suspendía las sanciones contra Siria estipuladas en la famosa "Ley César contra Siria", excepto algunas transacciones que involucran a Rusia e Irán, durante 180 días.

En mayo pasado, Ahmed al-Sharaa, quien llegó al poder de Damasco tras el derrocamiento de Bashar al Assad por parte de su grupo islámico, pisó el suelo francés para reunirse con Emmanuel Macron, quien le pidió que proteja a "todos los sirios sin excepción". En tanto, en octubrw, el presidente ruso Vladimir Putin lo recibió en Moscú, a pesar de que dicho yihadista derrocara a al-Assad, amigo íntimo del Kremlin y quien actualmente se encuentra asilado en Moscú.

El actual presidente sirio recibió una exención de las Naciones Unidas para viajar a París, Moscú y otros países. a pesar de que sigue figurando en la lista de sanciones por su pertenencia al grupo islamista afiliado a Al Qaeda.

En diciembre de 2024, el Hayat Tahrir al-Sham (HTS) del que forma parte Al Sharaa, grupo islámico considerado terrorista, derrocó al presidente sirio Bashar al Assad con ayuda extraoficial. Se rumorea que Washington les brindó apoyo, pese a su histórica preferencia por la facción kurda. Dicho esto, llama poderosamente la atención que Bruselas y Washington, defensores del orden internacional, reciban con honores a un líder de HTS, grupo que ostenta el poder de facto en Siria y que está perpetrando crímenes de lesa humanidad contra minorías religiosas, incluidos católicos y alauitas.

Más contenido en Urgente24

"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante

ARCA poneun freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias

La miniserie de 6 capítulos que reventó el ranking de Netflix

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así