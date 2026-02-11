urgente24
MUNDO Irán > Donald Trump > Benjamin Netanyahu

NUEVA CUMBRE EN WASHINGTON

No hubo acuerdos definitivos sobre Irán entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

El presidente de USA y el primer ministro de Israel se reunieron por 7ma vez desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Analizaron la crisis de Irán.

11 de febrero de 2026 - 21:58
Irán, USA e Israel

Irán, USA e Israel

Netanyahu presiona a Trump para que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no se centren solamente en asuntos nucleares, como exige Teherán: el gobierno de Tel Aviv quiere que las negociaciones incluyan el programa de misiles balísticos de la nación persa.

Las armas balìísticas iraníes tienen velocidad súper sónica y son capaces de alcanzar las ciudades del estado judío y vulnerar el llamado “escudo de hierro”.

Al término del encuentro, el líder republicano declaró que “no se llegó a ningún acuerdo definitivo".

Seguir leyendo

image
Benjam&iacute;n Netanyahu y Donald Trump

Benjamín Netanyahu y Donald Trump

La Casa Blanca rechaza las presiones

Una flota perteneciente a la Armada de Estados Unidos e incluye portaviones se halla en cercanías de las costas de Irán pero la súper potencia nunca entró en batalla de manera frontal con Teherán.

En 2025 enviaron bombarderos para afectar las instalaciones de desarrollo nuclear de la potencia de Medio Oriente pero avisaron con antelación sobre la operación programada para frenar la creación de una supuesta bomba atómica.

La República Islámica ha prometido una respuesta “sin precedentes” en caso de una agresión al país en momentos que las calles de las principales ciudades han sido invadidas por manifestaciones que arrojaron miles de muertos en los últimos 2 meses. La República Islámica ha prometido una respuesta “sin precedentes” en caso de una agresión al país en momentos que las calles de las principales ciudades han sido invadidas por manifestaciones que arrojaron miles de muertos en los últimos 2 meses.

image
Portaviones, fragatas y destructores de USA en cercan&iacute;as de Ir&aacute;n

Portaviones, fragatas y destructores de USA en cercanías de Irán

Trump adelantó que mantendrá negociaciones con el régimen teocrático que encabeza el ayatolá Ali Jamenei.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que su país "no cederá ante demandas excesivas" en su programa nuclear.

En resumen, no han existido prácticamente avances en el conflicto tripartito que mantienen desde hace largas semanas los gobiernos de Washington, Teherán y Tel Aviv.- En resumen, no han existido prácticamente avances en el conflicto tripartito que mantienen desde hace largas semanas los gobiernos de Washington, Teherán y Tel Aviv.-

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES