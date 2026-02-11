Netanyahu presiona a Trump para que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no se centren solamente en asuntos nucleares, como exige Teherán: el gobierno de Tel Aviv quiere que las negociaciones incluyan el programa de misiles balísticos de la nación persa.
NUEVA CUMBRE EN WASHINGTON
No hubo acuerdos definitivos sobre Irán entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu
El presidente de USA y el primer ministro de Israel se reunieron por 7ma vez desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Analizaron la crisis de Irán.
Las armas balìísticas iraníes tienen velocidad súper sónica y son capaces de alcanzar las ciudades del estado judío y vulnerar el llamado “escudo de hierro”.
Al término del encuentro, el líder republicano declaró que “no se llegó a ningún acuerdo definitivo".
La Casa Blanca rechaza las presiones
Una flota perteneciente a la Armada de Estados Unidos e incluye portaviones se halla en cercanías de las costas de Irán pero la súper potencia nunca entró en batalla de manera frontal con Teherán.
En 2025 enviaron bombarderos para afectar las instalaciones de desarrollo nuclear de la potencia de Medio Oriente pero avisaron con antelación sobre la operación programada para frenar la creación de una supuesta bomba atómica.
Trump adelantó que mantendrá negociaciones con el régimen teocrático que encabeza el ayatolá Ali Jamenei.
Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que su país "no cederá ante demandas excesivas" en su programa nuclear.