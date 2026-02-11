No hubo acuerdos definitivos sobre Irán entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

La República Islámica ha prometido una respuesta “sin precedentes” en caso de una agresión al país en momentos que las calles de las principales ciudades han sido invadidas por manifestaciones que arrojaron miles de muertos en los últimos 2 meses. La República Islámica ha prometido una respuesta “sin precedentes” en caso de una agresión al país en momentos que las calles de las principales ciudades han sido invadidas por manifestaciones que arrojaron miles de muertos en los últimos 2 meses.

image Portaviones, fragatas y destructores de USA en cercanías de Irán

Trump adelantó que mantendrá negociaciones con el régimen teocrático que encabeza el ayatolá Ali Jamenei.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que su país "no cederá ante demandas excesivas" en su programa nuclear.

En resumen, no han existido prácticamente avances en el conflicto tripartito que mantienen desde hace largas semanas los gobiernos de Washington, Teherán y Tel Aviv.-