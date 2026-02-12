Ni Rusia se queda en Cuba: El Kremlin activa evacuación de sus ciudadanos en la isla

Cuba combustible P Crisis de abastecimiento en Cuba.

Petróleo de Rusia en Cuba

Ahora bien, estas medidas no significan la salida de la influencia rusa de Cuba ni mucho menos. De hecho, el Gobierno ruso estaría preparando el envío de un buque petrolero a la isla caribeña para mitigar el impacto del desabastecimiento.

La misión, enmarcada en la ley internacional como “ayuda humanitaria”, confirmaría las intenciones rusas de sostener la presencia política en territorio cubano a pesar de las presiones estadounidenses para una intervención definitiva. Aunque, claro, esto supone un desafío logístico mayor por la distancia entre ambas naciones.

Cabe recordar que Cuba mantenía su suministro de combustible gracias al aporte directo que el régimen chavista hacía desde Venezuela. A partir de la captura de Nicolás Maduro, el circuito se desestabilizó en la región, incluso cortando otros aportes como los de México, que se abstuvo ante las amenazas estadounidenses de sanciones a quienes abastezcan al régimen comunista cubano.

Esa red de colaboración, con evidente influencia rusa mediante, rompió el “puente” entre la isla y el país europeo en términos logísticos y regresó la relación a necesidades que no se veían desde la caída del Muro de Berlín.

Mientras tanto, los efectos del desabastecimiento presionado por Estados Unidos comenzó a impactar no solo en el transporte, sino también en la energía y la producción. A los ya recurrentes cortes de energía, se sumaron apagones masivos que afectan el desarrollo habitual de actividades.

OPEP PETROLEO.jpg El petróleo pone en jaque a Cuba.

Cuba en crisis

Según estimaciones del sector energético, Cuba necesita alrededor de 112.000 barriles diarios de crudo de petróleo para funcionar. Sin generaciones alternativas, el 50% de esos barriles son destinados a las termoeléctricas generadoras que proveen a todo el sistema en la isla.

Históricamente, el Gobierno cubano alcanzó a cubrir el 30% del consumo con producción propia. El restante siempre fue importado y provisto por países del exterior, lo que deja un saldo negativo alto para cubrir en medio de un bloqueo.

