Tras el primer triunfo del año, Javier Milei quiere seguir dando batalla

El Senado aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de Reforma Laboral propuesto por Javier Milei, que modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país. La Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones. "Histórico, VLLC", el grito de batalla del Presidente.
El Gobierno quiere que la ley haya superado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación. El pase por el Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado.
Con una estrategia de alianzas que incluyó a la UCR, el PRO y varios bloques provinciales, la Casa Rosada consiguió una victoria política contundente que le permite encarar la apertura de sesiones ordinarias con una de sus banderas principales ya encaminada.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre, la 'Modernización laboral' es una de las leyes más importantes que La Libertad Avanza aspira a sancionar luego de la Ley Bases aprobada en el 2024.
Hoy, la Ley Penal Juvenil será sometida a votación en una sesión especial de la Cámara de Diputados desde las 11, luego de que el oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograran en un plenario de comisiones firmar dictamen a favor del proyecto, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, además del tratamiento en busca de la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
12-02-2026 11:23
Diputados: Hubo quórum, arrancó la sesión
La Cámara Alta discute el Régimen Penal Juvenil. Más tarde, está previsto el debate sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea
Live Blog Post
12-02-2026 11:19
En las afueras del Congreso hoy también hay presión
Afuera del Congreso también hay movimiento: familiares de víctimas se concentraron con banderas e imágenes de diferentes individuos asesinados por menores de edad.
En los micrófonos de LN+, Elizabeth perdió a su hijo el 10 de diciembre de 2019. El asesino tenía 15 años en su momento y, según comentó "hasta el momento no podemos hacer justicia por él por eso pedimos la baja de imputabilidad".
Live Blog Post
12-02-2026 11:12
Fuerte sismo en Chile sacudió varias provincias argentinas
Un fuerte sismo de magnitud 6,1 con epicentro en Chile se percibió en Córdoba y en distintas partes de Argentina durante la mañana de este jueves.
El movimiento telúrico ocurrió a las 10.34 y tuvo su epicentro en la región de Coquimbo, de acuerdo con lo informado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
Además, el temblor se sintió con intensidad en las provincias de Mendoza y San Juan.
Tras la victoria parlamentaria en el Senado con la Reforma Laboral, el Gobierno va por los cambios en el régimen penal juvenil con la polémica baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Desde el peronismo de Tucumán, el diputado Carlos Cisneros advierte que no hay infraestructura para implementar las modificaciones.
El proyecto del Gobierno que modifica el Régimen Penal Juvenil tiene como punto principal bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, aunque la gestión Milei pretendía una baja a los 13.
Siguen las repercusiones en el Gobierno: Diego Santilli y el "cada vez más cerca"
"Cada vez más cerca de terminar con la industria del juicio laboral. Cada vez más cerca de terminar con los bloqueos sindicales que paralizan la producción. Cada vez más cerca de que más trabajadores salgan de la informalidad. Cada vez más cerca de que la ley proteja al que quiere trabajar. Cada vez más cerca de que ningún argentino quede de rehén cuando se trata de un servicio esencial. Cada vez más cerca de reglas claras para invertir y contratar. Cada vez más cerca de HACER GRANDE A LA ARGENTINA OTRA VEZ Javier Milei", celebró el ministro del Interior en redes sociales.
El presidente estadounidense Donald Trumparremetió contra deseis de sus congresistas del Partido Republicano al considerar que lo desautorizaron en el Capitolio por votar para frenar los aranceles a Canadá, mientras el ambiente político de Washington se corta con cuchillo dada las evidentes grietas en las filas del MAGA(Make America Great Again) debido a que el líder de la Casa Blanca aparece mencionado unas 38 mil veces en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein, el difunto financista neoyorquino con un prontuario criminal sexual.
Sin rodeos, Trump amenazó a sus legisladores con graves “consecuencias” si en la Cámara de Representantes y el Senado votaban en contra de su agenda, afirmaciones hechas justo antes de que seis republicaron se pronunciaran a favor de revocar los aranceles a Canadá. Abiertamente, el actual inquilino de la Casa Blanca les había advertido que si daban un paso en falso apoyaría a sus rivales electorales en las primarias.
El día después: Patricia Bullrich celebró la media sanción y criticó la postura K
En diálogo con Radio Rivadavia, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que la reforma laboral, que tuvo media sanción en el Senado, no destruye empleos ni empresas.
"Es una ley muy importante, muy buena, que nos va a dar una oportunidad de acompañar con otras cosas, porque las normas laborales no crean empleo por sí, lo que hace esta ley facilitar que el empleador no piense que contratar un trabajador es ganarse un problema", remarcó.
Sobre ese marco, apuntó contra la postura del kirchnerismo: "No puede salir del molde de las leyes de 1975".
Una escena de película ocurrió en una de las ciudades más modernas del mundo.Un enorme socavón se formó en la estación Chixin Road, en la línea Jiamin del metro de Shanghái.El informe oficial es inquietante:la estructura presenta una “fuga parcial”.Qué significa… pic.twitter.com/VyamXBtPCL
Javier Milei hará dos viajes a USA dentro de los próximos 30 días y podría haber hecho una tercera visita a ese país, pero canceló su participación del 10/2 a la Hispanic Prosperity Gala en Florida porque ya tenía agendado el 19/2 asistir a la reunión del Consejo de Paz.
El viaje número 16 se concretará el 9 de marzo cuando el libertario asista al “Argentina Week” en Nueva York. Pero antes, el 7 de marzo, Milei podría participar de una cumbre de aliados regionales a la que convocó Donald Trump en Miami.
Luego del triunfo que se anotó La Libertad Avanza en el Senado con la media sanción de la reforma laboral, este jueves la Cámara de Diputados inicia su actividad en el recinto con el debate del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además del tratamiento en busca de la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).
Live Blog Post
12-02-2026 10:00
El furcio de Carolina Losada que sigue dando que hablar
La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, protagonizó un momento inesperado durante el debate por la reforma laboral en el Senado, cuando un error en su exposición alteró el sentido de su argumento y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Mientras defendía el proyecto impulsado por el Gobierno y buscaba cuestionar las críticas que lo asociaban con la precarización laboral, la legisladora radical intentó rechazar la idea de que la iniciativa implicara una “legalización de la esclavitud”.“Dicen que aprobar esta ley es legalizar la esclavitud. Dios mío. Es frase de remera”, expresó.
Sin embargo, segundos después formuló una frase que generó sorpresa en el recinto y confusión en su planteo: “No hay nada más esclavo que trabajar en blanco, no tener derecho a una indemnización si te están echando, no tener derecho a unas vacaciones pagas, no tener derecho al aguinaldo ni a la licencia por maternidad. Ni enfermarse”, dijo.
Ante la primera victoria legislativa del 2026, el Gobierno nacional celebró la media sanción otorgada en la madrugada de este jueves por el Senado "al proyecto de Ley de Modernización Laboral", que calificó como "una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal"."La Argentina de la industria del juicio, está por llegar a su fin", advirtió ante el inminente paso de la iniciativa a la Cámara de Diputados para su aprobación final.
"Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria", señaló un comunicado de la Oficina del Presidente, que también criticó al esquema aún vigente porque "obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país".
"Es muy difícil que una paritaria le pueda ganar a una tasa de inflación del 3 % mensual: los trabajadores van a ir cediendo capacidad de compra con los actuales niveles de crecimiento de precios", sostuvo Carlos Melconián en "A 2 Voces" en el canal de noticias TN.
"A muchos jóvenes no les interesa estar en la formalidad. Cree que la plata que ponen en jubilación alguien se la va a robar y que obra social no necesitan porque se sienten sanos. Por ello, el debate de la reforma laboral es en buena medida obsoleto", agregó.
Fue una intensa jornada en el Senado, con manifestación e incidentes en las afueras del Congreso Nacional: el oficialismo y dialoguistas aprobaron por 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto del Gobierno Nacional para introducir una reforma laboral en Argentina. Era la 1:20 del 12/02.
A los 21 votos positivos del interbloque oficialista se sumaron los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical, 3 del Pro, 2 de Provincias Unidas y 6 de bloques provinciales que responden a sus gobernadores, como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la chubutense Edith Terenzi; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza.
En tanto, los 30 votos en contra fueron 28 del interbloque peronista, que no sufrió fracturas pese a las tensiones internas, y de los 2 santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
Deja tu comentario