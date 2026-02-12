Tras el primer triunfo del año, Javier Milei quiere seguir dando batalla

Live Blog Post

Grabois sobre el régimen penal juvenil: "Usan el dolor de las víctimas para politiquería barata"

"Los diputados deben escuchar a la iglesia". El diputado de Unión por la Patria, dialogó con la prensa en la previa al debate por la baja de la edad de imputabilidad.

"Cuando hay un hecho grave debe haber un juicio", sostuvo.

Consultado sobre la baja de la edad, aseguró que "ese no es un problema" y agregó: "Hay que abordar la salud mental y el consumo.

Posterior a ello, aseguró que "La delincuencia infantil está vinculada al narcotráfico" y preguntó: "¿Por qué no se animan a hacer un narcotest".

Luego, hizo hincapié en la media sanción en el Senado sobre la Reforma Laboral y expresó: "Les están mintiendo".