Un fuerte sismo en la región de Chile se sintió con fuerza en Mendoza, San Juan, Córdoba y otras provincias argentinas, donde los usuarios de celulares con Android recibieron una alerta sísmica de Google para tomar precauciones, al mismo tiempo que presenciaron y grabaron cómo vibraban sus muebles ante el fenómeno telúrico.
TEMBLÓ TODO
Fuerte sismo en Chile se sintió en Mendoza, San Juan y La Rioja —Alerta en Android—
Mendoza, San Juan y otras provincias se vieron sorprendidas por un alerta de sismo a través del sistema Android y fueron testigos del fuerte temblor, cuyo epicentro fue registrado en la región de Chile.
Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo de magnitud 6,4 ocurrió a las 10:34, con epicentro en la región de Coquimbo, provocando un temblor que alcanzó los 5,9 grados en la provincia de San Juan, cuya infraestructura cuenta con edificaciones antisísmicas tras la desgracia del terremoto de 1944.
El movimiento telúrico, con una profundidad de 134 kilómetros, tuvo su epicentro justo en el límite entre Mendoza y San Juan, a 99 km al noroeste de Mendoza, 148 km al suroeste de San Juan, 56 km al sureste de Cerro Mercedario y 43 km al noroeste de Uspallata. La ciudad chilena más cercana al epicentro fue Los Andes, a 80 km.
En San Juan y Mendoza sonaron los celulares por una alerta de sismo
Los teléfonos celulares con sistema operativo Android activaron este jueves la alerta para miles de argentinos del interior del país, específicamente en San Juan, San Luis, La Rioja, Mendoza y Córdoba, quienes recibieron la alerta sísmica.
Esto se debe a que el sistema de alerta de Google aprovecha los acelerómetros presentes en los dispositivos para detectar la vibración y la velocidad de los movimientos de magnitudes superiores a los 4,5, alertando de esta manera a los usuarios de las áreas cercanas.
De hecho, el usuario del teléfono recibe una notificación al instante en que está ocurriendo el sismo, con información sobre la magnitud, ubicación, hora y distancia al epicentro, al mismo tiempo que se le recomienda una serie de precauciones
“Me acaba de avisar el teléfono que tembló, pero venía manejando y no lo sentí”, escribió un sanjuanino a través de sus redes sociales. “Me llegó primero el alerta y después me di cuenta que se movían las lámparas de casa”, precisó otro. “Qué precisión, dice de cuánto fue y la localidad donde fue el sismo”, añadió otro cuyano.
Por el mismo movimiento sísmico hubo extrema preocupación en la mina de oro del Veladero de San Juan, donde los trabajadores registraron varios desprendimientos de tierra por el temblor.
En cuanto a la región de Chile, los medios de comunicación informaron que tuvo una duración cercana a los 50 segundos y que fue percibido por turistas argentinos en ciudades como Viña del Mar y La Serena.
"Hace tiempo que no pasábamos un sismo tan fuerte", comentó una turista de La Serena al periodista Elías Urrejola.
Una santiaguina relató a la prensa que sintió el fuerte temblor de varos segundos justo cuando se encontraba junto a su familia en el piso 9 del Hotel Diego de Almagro. "Los niños se asustaron un poco", reconoció, destacando que "se movió mucho".
