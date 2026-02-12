Fuerte sismo en Chile se sintió en Mendoza, San Juan y La Rioja —Alerta en Android

De hecho, el usuario del teléfono recibe una notificación al instante en que está ocurriendo el sismo, con información sobre la magnitud, ubicación, hora y distancia al epicentro, al mismo tiempo que se le recomienda una serie de precauciones

image

“Me acaba de avisar el teléfono que tembló, pero venía manejando y no lo sentí”, escribió un sanjuanino a través de sus redes sociales. “Me llegó primero el alerta y después me di cuenta que se movían las lámparas de casa”, precisó otro. “Qué precisión, dice de cuánto fue y la localidad donde fue el sismo”, añadió otro cuyano.

Por el mismo movimiento sísmico hubo extrema preocupación en la mina de oro del Veladero de San Juan, donde los trabajadores registraron varios desprendimientos de tierra por el temblor.

Embed UN SISMO DE 6,1 SACUDIÓ CHILE Y SE SINTIÓ EN MENDOZA Y SAN JUAN



Un sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter se registró este jueves a las 10.34 en la región chilena de Coquimbo, con epicentro a 15 kilómetros del Parque Fray Jorge y a 33 kilómetros de profundidad, y se… pic.twitter.com/JaMtfiEcrd — Clarín (@clarincom) February 12, 2026

En cuanto a la región de Chile, los medios de comunicación informaron que tuvo una duración cercana a los 50 segundos y que fue percibido por turistas argentinos en ciudades como Viña del Mar y La Serena.

"Hace tiempo que no pasábamos un sismo tan fuerte", comentó una turista de La Serena al periodista Elías Urrejola.

Una santiaguina relató a la prensa que sintió el fuerte temblor de varos segundos justo cuando se encontraba junto a su familia en el piso 9 del Hotel Diego de Almagro. "Los niños se asustaron un poco", reconoció, destacando que "se movió mucho".

