Chile interceptó a un sargento del Ejército Argentino que ingresó al país con proyectiles explosivos

El Gobierno de Chile informó la detención de un militar del Ejército Argentino que intentó cruzar la frontera con dos bombas de mortero. Confuso episodio.

10 de febrero de 2026 - 11:33
Extraño episodio con un militar argentino en Chile. 

La intercepción del militar argentino por parte de los efectivos chilenos ocurrió el pasado domingo 8 de febrero, cuando en una inspección de rutina se constató la presencia de dos bombas en el vehículo en el que se trasladaba. Los elementos se encontraban en una caja metálica específica para el transporte de los mismos.

Según el detenido, el traslado de la caja y las respectivas municiones habría sido accidental. Sin embargo, las autoridades chilenas tasaron el armamento en torno a los 272.000 pesos chilenos en valor de mercado.

Mientras tanto, el militar argentino fue liberado y quedó condicionado a presentarse en el país trasandino cada dos meses para la firma frente a la fiscalía. Quedó abierta una causa judicial cuya imputación no fue informada.

Según las autoridades chilenas, el contrabando de armas entre ambos países es frecuente, aunque lo llamativo es que el caso haya involucrado a personal militar activo.

Detenido en Chile un militar argentino.

Chile, Argentina y el contrabando fronterizo

Con más de 5.000 kilómetros de extensión la frontera entre Argentina y Chile sufre una importante permeabilidad para el contrabando. Con más de 20 pasos transfronterizos no habilitados, es común el contrabando de distintos elementos como motor de negocios clandestinos en ambas economías y como parte de redes que se extienden incluso a terceros países como Paraguay y Bolivia, entre otros.

En ese sentido, informes recientes de autoridades de ambos países dan cuenta del incremento de las actividades ilícitas, con especial presencia de sustancias ilegales como marihuana, cocaína y drogas sintéticas, armas y municiones, personas en conflicto con la ley y mercancías de contrabando. Al respecto, las autoridades chilenas instaron recientemente a sus pares argentinos a profundizar la colaboración para frenar los flujos criminales en la frontera.

Finalmente, la extensión territorial, la ruralidad y, en ciertos casos, la limitada presencia estatal en zonas apartadas facilitan el asentamiento de organizaciones y bandas criminales, que ejercen control sobre territorios y mercados ilegales, señala un informe reciente de la Fiscalía de Chile. Finalmente, la extensión territorial, la ruralidad y, en ciertos casos, la limitada presencia estatal en zonas apartadas facilitan el asentamiento de organizaciones y bandas criminales, que ejercen control sobre territorios y mercados ilegales, señala un informe reciente de la Fiscalía de Chile.

En lo que respecta al tráfico de armas, el Gobierno chileno identificó a la “Macrozona austral” como la más permeable.

"El tráfico de armas en la Macrozona Austral está asociado, principalmente, a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, cocaína y marihuana. El ingreso de armas se produce, mayoritariamente, a través de pasos fronterizos no habilitados desde Argentina, y en algunos casos, se trata de armas que han sido reportadas previamente como robadas por sus poseedores autorizados que caen en manos de terceros",dice el informe.

Chile y sus fronteras.

Tensiones fronterizas

Por otra parte, el vínculo militar entre Argentina y Chile transita un período de colaboración internacional profunda. Sin embargo, permanece latente el registro de tensiones históricas entre ambos países, sobre todo a partir de la década de 1970, por el reclamo soberano en distintos puntos de la frontera.

En ese sentido, la llegada de la nueva administración chilena asociada con la derecha renovó las expresiones de reclamo del Gobierno chileno, en especial en torno a los territorios patagónicos.

