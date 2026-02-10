Chile interceptó a un sargento del Ejército Argentino que ingresó al país con proyectiles explosivos

soldados-del-ejercito-argentino-20220623-1375979.jpg Detenido en Chile un militar argentino.

Chile, Argentina y el contrabando fronterizo

Con más de 5.000 kilómetros de extensión la frontera entre Argentina y Chile sufre una importante permeabilidad para el contrabando. Con más de 20 pasos transfronterizos no habilitados, es común el contrabando de distintos elementos como motor de negocios clandestinos en ambas economías y como parte de redes que se extienden incluso a terceros países como Paraguay y Bolivia, entre otros.

En ese sentido, informes recientes de autoridades de ambos países dan cuenta del incremento de las actividades ilícitas, con especial presencia de sustancias ilegales como marihuana, cocaína y drogas sintéticas, armas y municiones, personas en conflicto con la ley y mercancías de contrabando. Al respecto, las autoridades chilenas instaron recientemente a sus pares argentinos a profundizar la colaboración para frenar los flujos criminales en la frontera.

Finalmente, la extensión territorial, la ruralidad y, en ciertos casos, la limitada presencia estatal en zonas apartadas facilitan el asentamiento de organizaciones y bandas criminales, que ejercen control sobre territorios y mercados ilegales, señala un informe reciente de la Fiscalía de Chile.

En lo que respecta al tráfico de armas, el Gobierno chileno identificó a la “Macrozona austral” como la más permeable.

"El tráfico de armas en la Macrozona Austral está asociado, principalmente, a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas, cocaína y marihuana. El ingreso de armas se produce, mayoritariamente, a través de pasos fronterizos no habilitados desde Argentina, y en algunos casos, se trata de armas que han sido reportadas previamente como robadas por sus poseedores autorizados que caen en manos de terceros",dice el informe.

Chile ejército 2P Chile y sus fronteras.

Tensiones fronterizas

Por otra parte, el vínculo militar entre Argentina y Chile transita un período de colaboración internacional profunda. Sin embargo, permanece latente el registro de tensiones históricas entre ambos países, sobre todo a partir de la década de 1970, por el reclamo soberano en distintos puntos de la frontera.

En ese sentido, la llegada de la nueva administración chilena asociada con la derecha renovó las expresiones de reclamo del Gobierno chileno, en especial en torno a los territorios patagónicos.

