¿Qué enfermedad padeció Catherine O'hara? El fallecimiento repentino de la actriz Catherine O'Hara sacudió al mundo el 30 de enero. En ese momento, la causa de la muerte no había sido revelada. Ahora ya se conoce, al igual que el tipo de cáncer de padeció en silencio.
OFICIAL
Este es el cáncer que la actriz Catherine O'Hara enfrentó en silencio: Síntomas
La muerte de la actriz Catherine O'Hara fue repentina para el mundo del espectáculo. Lo que no se sabía era que estaba luchando contra un cáncer.
¿De qué murió Catherine O'hara?
La actriz Catherine O'Hara estuvo enfrentando desde 2025 un cáncer de manera silenciosa. Pero, esa no fue la causa de su muerte.
Catherine O'Hara fue protagonista de las dos primeras películas de "Mi pobre angelito", donde interpretó a Kate McCallister, madre del travieso Kevin, al que el actor Macaulay Culkin dio vida.
También fue conocida por actuar en Beetlejuice y la serie de televisión Schitt's Creek. Más recientemente, participó en The Studio de Apple TV y The Last of Us de HBO.
La premiada actriz murió de una embolia pulmonar, de acuerdo al certificado de defunción en Estados Unidos.
La embolia pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones.
¿Cuál era el cáncer que tenía la actriz Catherine O'Hara?
Además del coágulo de sangre en los pulmones, el certificado de defunción de la actriz mencionaba el cáncer de recto como la causa a largo plazo de la muerte, o la causa subyacente.
El cáncer rectal es un cáncer que se produce cuando se desarrollan células cancerosas en el recto.
Este tipo de cáncer preocupa cada vez más a los expertos ya que su incidencia está aumentando de forma alarmante en los adultos jóvenes. Lo mismo que el cáncer de colon.
De acuerdo con informes de medios, el oncólogo que firmó el certificado de defunción detalló que había tratado a Catherine O’Hara desde marzo de 2025.
El médico indicó que vio por última vez a la reconocida actriz el 27 de enero.
Catherine O'Hara falleció en un hospital en Santa Mónica, California, a los 71 años.
Síntomas del cáncer rectal
En cuanto a los síntomas del cáncer de recto, la Clínica Cleveland explica que, a veces, el cáncer rectal puede ser asintomático.
"Se puede tener cáncer de recto durante años sin notar cambios en el cuerpo", señala. "En muchos casos, el cáncer de recto no causa ningún síntoma".
Sin embargo, algunas personas pueden notar ciertas señales de alerta que, de ninguna manera, deben ser ignoradas.
Entre los síntomas del cáncer rectal se encuentran:
- Sangrado rectal
- Diarrea
- Estreñimiento
- Un cambio repentino en cómo y cuándo defecas
- Heces que parecen fibrosas
- Heces finas como un lápiz
- Cansancio
- Debilidad
- Dolor abdominal
- Pérdida de peso sin razón aparente
El cáncer de recto se puede diagnosticar con una prueba de detección de rutina, como el tacto rectal, o la colonoscopia.
¿Cómo prevenir el cáncer de recto?
Aquí hay algunas medidas para prevenir el cáncer de recto:
- Mantener un peso saludable
- Hacer ejercicio regularmente
- Evitar la carne procesadas
- Evitar las carnes rojas
- Comer más verduras, frutas y cereales integrales
- Evitar el consumo de alcohol
- No fumar
