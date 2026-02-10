Este es el cáncer que la actriz Catherine O'Hara enfrentó en silencio: Síntomas

La embolia pulmonar ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones.

¿Cuál era el cáncer que tenía la actriz Catherine O'Hara?

Además del coágulo de sangre en los pulmones, el certificado de defunción de la actriz mencionaba el cáncer de recto como la causa a largo plazo de la muerte, o la causa subyacente.

El cáncer rectal es un cáncer que se produce cuando se desarrollan células cancerosas en el recto.

Este tipo de cáncer preocupa cada vez más a los expertos ya que su incidencia está aumentando de forma alarmante en los adultos jóvenes. Lo mismo que el cáncer de colon.

De acuerdo con informes de medios, el oncólogo que firmó el certificado de defunción detalló que había tratado a Catherine O’Hara desde marzo de 2025.

El médico indicó que vio por última vez a la reconocida actriz el 27 de enero.

Catherine O'Hara falleció en un hospital en Santa Mónica, California, a los 71 años.

El cáncer de colon es el 2do cáncer más frecuente en la Argentina y representa el 11,8% del total de casos en hombres y mujeres. Dolor abdominal persistente y otros síntomas de cáncer de recto que debes saber.

Síntomas del cáncer rectal

En cuanto a los síntomas del cáncer de recto, la Clínica Cleveland explica que, a veces, el cáncer rectal puede ser asintomático.

"Se puede tener cáncer de recto durante años sin notar cambios en el cuerpo", señala. "En muchos casos, el cáncer de recto no causa ningún síntoma".

Sin embargo, algunas personas pueden notar ciertas señales de alerta que, de ninguna manera, deben ser ignoradas.

Entre los síntomas del cáncer rectal se encuentran:

Sangrado rectal

Diarrea

Estreñimiento

Un cambio repentino en cómo y cuándo defecas

Heces que parecen fibrosas

Heces finas como un lápiz

Cansancio

Debilidad

Dolor abdominal

Pérdida de peso sin razón aparente

El cáncer de recto se puede diagnosticar con una prueba de detección de rutina, como el tacto rectal, o la colonoscopia.

¿Cómo prevenir el cáncer de recto?

Aquí hay algunas medidas para prevenir el cáncer de recto:

Mantener un peso saludable

Hacer ejercicio regularmente

Evitar la carne procesadas

Evitar las carnes rojas

Comer más verduras, frutas y cereales integrales

Evitar el consumo de alcohol

No fumar

---------

Más noticias en Urgente24

La NASA avisa: Febrero 2026 trae un cielo tan increíble que da miedo mirar arriba

Científicos descubren agujero negro y quedan paralizados por lo que arroja

Ciencia: Estudian el cerebro de monjes budistas meditando y el resultado no es lo que se esperaba

El nuevo plan de Elon Musk en la Luna deja en shock a todos: "La construcción de..."

Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así