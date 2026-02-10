¿Crece la tensión en el vestuario de River?: Qué pasa con Juanfer Quintero y Gallardo

Sobre esta nueva dinámica interna, el periodista Jerónimo Torres Santoro aseguró en el programa No Podemos Perder de AZZ: “Desde que el capitán es Juanfer Quintero, Marcelo Gallardo no entra más al vestuario en los días de entrenamiento”.

Si bien no es habitual que los entrenadores ingresen al vestuario en ese tipo de jornadas, se trata de una práctica que Gallardo solía realizar anteriormente.

Esta situación puede interpretarse como una señal clara de delegación del liderazgo en Juanfer a la hora de la convivencia diaria con el plantel. Aunque, según la mirada que se adopte, también podría generar cierto recelo interno entre algunos compañeros.

image

Más sobre River Plate

Tras la durísima derrota ante Tigre, el River Plate de Marcelo Gallardo deberá dar vuelta la página rápidamente.

La temporada 2026 no había comenzado de mala manera para el equipo del Muñeco, que había mostrado ciertas mejorías en relación con lo exhibido durante 2025. Sin embargo, el encuentro frente al conjunto dirigido por Diego Dabove reavivó los fantasmas del año pasado y los potenció por lo contundente del resultado final.

El próximo compromiso del Millonario será el jueves 12 de febrero desde las 21:15, cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En ese escenario, será interesante observar qué once decide presentar el entrenador y qué ajustes realiza tras el duro golpe sufrido en la última jornada.

Embed

+ EN GOLAZO24

Sergio Costantino se la pudrió al plantel de San Lorenzo: "Se tienen que pelar el or.."

Terremoto en Boca por lo último que se supo sobre Paulo Dybala: "A un paso"

Impacto en River por lo que contó Gastón Edul sobre Marcos Acuña

Se pudrió en Boca entre Juan Román Riquelme y los jugadores: "Está muy caliente"