Emmanuel Macron llama a Europa a "no doblegarse" ante Trump y repudia el acuerdo UE-Mercosur

"En los próximos meses, Estados Unidos nos atacará, eso es seguro, por la regulación digital", añadió Macron, advirtiendo sobre los posibles aranceles estadounidenses a las importaciones si la UE utiliza su Ley de Servicios Digitales para controlar a las empresas tecnológicas.

Macron prevé un nuevo choque comercial con Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en una entrevista con varios diarios europeos que las "amenazas" comerciales y las "intimidaciones" de Estados Unidos no han "terminado", e instó a un despertar europeo para evitar ser "barridos".

En la entrevista publicada este martes por varios diarios, incluyendo El País, The Economist y Süddeutsche Zeitung, Macron se refirió a una "especie de alivio cobarde" de los dirigentes europeos cuando se salió del "pico de la crisis" por negociar con Washington un acuerdo contra los aranceles con Donald Trump.

"Miren lo que va a pasar con los aranceles en los productos farmacéuticos y todo lo que viene. Cada día, cada semana, habrá amenazas", sentenció.

Según Macron, "cuando hay una agresión manifiesta, no debemos doblegarnos ni intentar llegar a un acuerdo".

"Hemos probado esa estrategia durante meses y no da resultados. Pero, sobre todo, lleva estratégicamente a Europa a aumentar su dependencia", señaló.

En la entrevista concedida a las agencias de noticias, Macron llamó a proteger la industria europea, pero sin caer en el proteccionismo, además de fustigar al acuerdo UE-Mercosur. El presidente galo dijo que debe haber una "preferencia europea" en ciertos sectores estratégicos como las tecnologías limpias, la química, el acero, el automóvil o la defensa. "De lo contrario, los europeos 'seremos barridos'", advirtió.

En la entrevista en la que participaron también The Financial Times y Le Monde, tildó al pacto de librecomercio con el Mercosur de "mal acuerdo", "antiguo" y "mal negociado".

"Yo defiendo los acuerdos justos y, por lo tanto, los acuerdos en los que hay salvaguardias y en los que se respeta el clima al mismo tiempo que se consigue lo que queremos para la economía", indicó.

