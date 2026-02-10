El presidente francés Emmanuel Macron instó este martes al bloque europeo a tomar las medidas necesarias para coronarse como una verdadera potencia mundial, en un contexto signado por la escalada directa con Donald Trump debido a que este planea apoderarse de Groenlandia, y justo cuando Rusia, con la cual Europa comparte 2.600 kilómetros de frontera, afirma estar dispuesta a redoblar la apuesta si amenazan su soberanía y no claudica con su guerra en Ucrania.
DECLARACIONES PÚBLICAS
Emmanuel Macron llama a Europa a "no doblegarse" ante Trump y repudia el acuerdo UE-Mercosur
Emmanuel Macron advirtió a la Unión Europea (UE) y la OTAN que no debe dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad mientras aún persistan las tensiones con el gobierno estadounidense por Groenlandia —isla ártica bajo administración danesa, un aliado europeo—, la tecnología y el comercio (aranceles punitivos de la guerra comercial de Trump). Al mismo tiempo, les pidió al bloque europeo que se embarque en una “revolución económica” para convertirse en una superpotencia mundial indoblegable.
Abiertamente, dijo a viva voz, en recientes entrevistas a varias agencias de noticias, que Europa debe prepararse para nuevos enfrentamientos con Estados Unidos y considerar este ”momento de Groenlandia”, en relación a las amenazas injerencistas de Donald Trump sobre la isla ártica a la que planea apropiarse “por la fuerza o la compra”, alegando motivos de seguridad nacional y la presencia de “buques chinos y rusos” en la zona, a pesar de que esto haya sido completamente desmentido por Copenhague.
"Cuando hay un claro acto de agresión, creo que lo que debemos hacer no es doblegarnos ni intentar llegar a un acuerdo. Creo que hemos probado esa estrategia durante meses. No está funcionando", dijo Macron a varios periódicos, entre ellos Le Monde y The Financial Times.
Macron afirmó que Europa no debe interpretar el respiro de la escalada arancelaria y discursiva con Trump en lo que respecta a la guerra comercial y a la cuestión de Groenlandia. De hecho, sin rodeos, el líder galo sostuvo que el Gobierno de Trump estaba siendo "abiertamente antieuropeo" y buscando el "desmembramiento" de la UE.
"En los próximos meses, Estados Unidos nos atacará, eso es seguro, por la regulación digital", añadió Macron, advirtiendo sobre los posibles aranceles estadounidenses a las importaciones si la UE utiliza su Ley de Servicios Digitales para controlar a las empresas tecnológicas.
Macron prevé un nuevo choque comercial con Trump
El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en una entrevista con varios diarios europeos que las "amenazas" comerciales y las "intimidaciones" de Estados Unidos no han "terminado", e instó a un despertar europeo para evitar ser "barridos".
En la entrevista publicada este martes por varios diarios, incluyendo El País, The Economist y Süddeutsche Zeitung, Macron se refirió a una "especie de alivio cobarde" de los dirigentes europeos cuando se salió del "pico de la crisis" por negociar con Washington un acuerdo contra los aranceles con Donald Trump.
"Miren lo que va a pasar con los aranceles en los productos farmacéuticos y todo lo que viene. Cada día, cada semana, habrá amenazas", sentenció.
Según Macron, "cuando hay una agresión manifiesta, no debemos doblegarnos ni intentar llegar a un acuerdo".
"Hemos probado esa estrategia durante meses y no da resultados. Pero, sobre todo, lleva estratégicamente a Europa a aumentar su dependencia", señaló.
En la entrevista concedida a las agencias de noticias, Macron llamó a proteger la industria europea, pero sin caer en el proteccionismo, además de fustigar al acuerdo UE-Mercosur. El presidente galo dijo que debe haber una "preferencia europea" en ciertos sectores estratégicos como las tecnologías limpias, la química, el acero, el automóvil o la defensa. "De lo contrario, los europeos 'seremos barridos'", advirtió.
En la entrevista en la que participaron también The Financial Times y Le Monde, tildó al pacto de librecomercio con el Mercosur de "mal acuerdo", "antiguo" y "mal negociado".
"Yo defiendo los acuerdos justos y, por lo tanto, los acuerdos en los que hay salvaguardias y en los que se respeta el clima al mismo tiempo que se consigue lo que queremos para la economía", indicó.
