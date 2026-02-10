urgente24
ARDE ROSARIO

Desborde en Santa Fe: Acuartelamiento, desalojos y "sirenazos" de policías en varias localidades

Tras el acuartelamiento, esta madrugada hubo tensión en Rosario, Santa Fe y otras localidades por las protestas de policías y personal del Servicio Penitenciario, que avanzan ahora con un "sirenazo".

10 de febrero de 2026 - 10:55
Imagen de Rosario publicadas por el sitio Argentina 12.

Imagen de Rosario publicadas por el sitio 'Argentina 12'.

Policías y personal del Servicio Penitenciario se acuartelaron anoche (9/02) frente a la sede de la Jefatura de de Policía en reclamo de aumento salarial en Rosario. Fueron varias horas de protestas, hubo enfrentamientos con otros efectivos y fueron desalojados. Además, las protestas se extendieron a otras localidades de la provincia de Santa Fe, incluso en la capital.

En estos momentos, la situación está lejos de resolverse, continúa: desde la mañana de este martes (10/02) se realizan "sirenazos".

En tanto, efectivos que patrullaban la ciudad se sumaron a la protesta que habían iniciado efectivos retirados y familiares de policías, para reclamar aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo.

image

Las manifestaciones de los policías también se extendieron a la ciudad de Santa Fe, donde varios patrulleros se ubicaron frente a la Casa de Gobierno provincial, y otras localidades de la provincia.

Tensión en Rosario y otras localidades

En esta localidad, los manifestantes prendieron fuego cubiertas hasta que las autoridades ordenaron el avance de efectivos de la fuerza contra los manifestantes, lo que derivó en choque entre agentes y en el desalojo de los efectivos que realizaban la protesta.

Además de en Rosario, anoche también hubo protestas y acuartelamientos en Santa Fe, Reconquista, Vera, Rafaela, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tome, San Javier y Avellaneda.

image

Según relató una agente de la policía provincial que participó de la protesta a 'Argentina 12', las manifestaciones comenzaron la semana pasada, para reclamar un salario que cubra la canasta básica total.

Según dijo, los últimos incrementos que recibieron fueron del 1% por mes y debe realizar adicionales y trabajar con apenas "24 horas semanales de descanso" para poder reunir un monto que le permita cubrir las necesidades básicas de su familia.

image

La agente explicó que este lunes "por orden de la superioridad, (los policías que se manifestaban) fueron reprimidos por sus compañeros". "Las que estábamos en primera fila éramos las mujeres y esta vez, por orden del jefe, (los efectivos) avanzaron" y "arrojaron gas pimienta".

image

Aunque también aclaró que hubo policías que se negaron a reprimir a sus compañeros.

