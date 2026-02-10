Desborde en Santa Fe: Acuartelamiento, desalojos y "sirenazos" de policías en varias localidades

Tensión en Rosario y otras localidades

En esta localidad, los manifestantes prendieron fuego cubiertas hasta que las autoridades ordenaron el avance de efectivos de la fuerza contra los manifestantes, lo que derivó en choque entre agentes y en el desalojo de los efectivos que realizaban la protesta.

Además de en Rosario, anoche también hubo protestas y acuartelamientos en Santa Fe, Reconquista, Vera, Rafaela, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tome, San Javier y Avellaneda.

image

Según relató una agente de la policía provincial que participó de la protesta a 'Argentina 12', las manifestaciones comenzaron la semana pasada, para reclamar un salario que cubra la canasta básica total.

Según dijo, los últimos incrementos que recibieron fueron del 1% por mes y debe realizar adicionales y trabajar con apenas "24 horas semanales de descanso" para poder reunir un monto que le permita cubrir las necesidades básicas de su familia.

image

La agente explicó que este lunes "por orden de la superioridad, (los policías que se manifestaban) fueron reprimidos por sus compañeros". "Las que estábamos en primera fila éramos las mujeres y esta vez, por orden del jefe, (los efectivos) avanzaron" y "arrojaron gas pimienta".

image

Aunque también aclaró que hubo policías que se negaron a reprimir a sus compañeros.

Otras noticias de Urgente24

Pami no pagó y ya cortaron prestaciones a jubilados, mientras más provincias encienden la mecha

Cómo funcionaba el descontrol en la ANDIS: La auditoría que complicó a Spagnuolo y otros exfuncionarios

Axel Kicillof: "existe un plan de exterminio de la industria, estamos en un situación límite"

Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero