Inédito: Un policía armado se esposó a la Casa Rosada para protestar

Una situación de extrema tensión se vivió esta mañana en la puerta de la Casa Rosada, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una protesta unipersonal, uniformado y armado, para exigir respuestas ante supuesta corrupción en la fuerza, además de "sueldos bajos".
Un efectivo de la PFA se esposó a la reja de la Casa Rosada para protestar por "corrupción" y "bajos sueldos", entre otros reclamos. Estaba armado.
Como el agente estaba armado, se activaron los protocolos de seguridad en la Casa de Gobierno. El oficial colocó una pancarta que decía: "P.F.A. Corrupción. Superintendencia de Transporte".
El protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel, un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. El efectivo se presentó en el lugar correctamente uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista.
Según trascendió hasta el momento, el oficial reviste servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte y su reclamo apunta a supuestas "irregularidades en la Institución".
Al ser consultado por la prensa por los motivos de su reclamo, Montiel fue directo: "En primera medida, que termine la corrupción en la Superintendencia de Transporte".
"Se ve mucha corrupción de puestos fantasmas, de brigadas que no son pagadas", ahondó Montiel. "Desde el no cumplimiento de ellas, que no tiene que ver con lo policial, nos dan unas sanciones, nos hacen expendientes", continúo en su relato. La denuncia del agente apunta contra un entramado - armado por superiores - que cobran "adicionales fantasma, que no cubre nadie"
Allí, profundizó sobre la tarea diaria, que según su denuncia, no cuenta con el apoyo reflejado en los cobros de los adicionales: "A veces estamos expuestos en la villa y estamos solos, a la deriva de nadie, hay un solo efectivo policial y eso está todo pago y no figura nadie".
Incluso, el Cabo afirmó que algunos de los subalternos tienen que recurrir "a lo que es junta médica psiquiátrica porque están constantemente hostigando al personal que realice dicha brigada, sino son sancionados".
Montiel también se refirió a que los salarios de los oficiales "están bajos" y advirtió que "esperan una respuesta" por parte del Gobierno. "Nosotros brindamos a la seguridad del Estado. También nos faltan herramientas y preparación, información, porque hoy en día el policía está sentado haciendo un adicional cuando tendría que estar preparado constantemente. Nosotros tenemos que estar preparados constantemente y para eso estamos, no para estar sentado en una estación ferroviaria".
Consultado por la responsabilidad de la gestión de Javier Milei, Montiel afirmó: "Lo volví a votar. Pero que haga un miramiento como hizo con toda la corrupción de este país. Que mire a las Fuerzas de Seguridad, como también las Fuerzas Armadas".
Tras el reclamo, el efectivo fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos, según consignó Noticias Argentinas.
"Yo no sé cómo seguirá esto, si me sacarán de la Policía. Pero espero que haya servido para despertar a los demás camaradas que quedan", aseguró.
