Inédito: Un policía armado se esposó a la Casa Rosada para protestar

"Se ve mucha corrupción de puestos fantasmas, de brigadas que no son pagadas", ahondó Montiel. "Desde el no cumplimiento de ellas, que no tiene que ver con lo policial, nos dan unas sanciones, nos hacen expendientes", continúo en su relato. La denuncia del agente apunta contra un entramado - armado por superiores - que cobran "adicionales fantasma, que no cubre nadie"

Allí, profundizó sobre la tarea diaria, que según su denuncia, no cuenta con el apoyo reflejado en los cobros de los adicionales: "A veces estamos expuestos en la villa y estamos solos, a la deriva de nadie, hay un solo efectivo policial y eso está todo pago y no figura nadie".

Incluso, el Cabo afirmó que algunos de los subalternos tienen que recurrir "a lo que es junta médica psiquiátrica porque están constantemente hostigando al personal que realice dicha brigada, sino son sancionados".

Montiel también se refirió a que los salarios de los oficiales "están bajos" y advirtió que "esperan una respuesta" por parte del Gobierno. "Nosotros brindamos a la seguridad del Estado. También nos faltan herramientas y preparación, información, porque hoy en día el policía está sentado haciendo un adicional cuando tendría que estar preparado constantemente. Nosotros tenemos que estar preparados constantemente y para eso estamos, no para estar sentado en una estación ferroviaria".

Consultado por la responsabilidad de la gestión de Javier Milei, Montiel afirmó: "Lo volví a votar. Pero que haga un miramiento como hizo con toda la corrupción de este país. Que mire a las Fuerzas de Seguridad, como también las Fuerzas Armadas".

Tras el reclamo, el efectivo fue trasladado a la sede de la PFA para que realice la denuncia en Asuntos Internos, según consignó Noticias Argentinas.

"Yo no sé cómo seguirá esto, si me sacarán de la Policía. Pero espero que haya servido para despertar a los demás camaradas que quedan", aseguró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/2019054900315820195&partner=&hide_thread=false Hay un Policía Federal ESPOSADO en la Casa Rosada reclamando que frenen LA CORRUPCIÓN en la PFA y mejoren sus sueldos. Este gobierno decía que venía a revitalizar a las Fuerzas de Seguridad jajjajjja los mandan a reprimir jubilados por una pizza pic.twitter.com/nw092wwqgQ — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 4, 2026

NOTICIA EN DESARROLLO...

-----------------

Otras noticias en Urgente24:

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

Laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas