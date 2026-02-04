Oficial: Prorrogaron la intervención de la estatal Educ.ar para una 'transición ordenada'

En cambio, sostuvieron que la continuidad del esquema actual permitirá afianzar las modificaciones ya implementadas y garantizar una transición gradual hacia un funcionamiento regular, resguardando el interés público.

Qué es Educ.ar

image

Educ.Ar S.A.U. es la sociedad del Estado que administra la plataforma digital educativa del Gobierno nacional. Depende de la Secretaría de Educación y tiene a su cargo el desarrollo de contenidos pedagógicos, recursos tecnológicos y herramientas destinadas a docentes y estudiantes de todo el país.

Además, participa en la ejecución de políticas públicas de inclusión digital, como el programa Conectar Igualdad, orientado a la provisión de equipamiento y conectividad en el sistema educativo.

Educ.ar fue convertida de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) a finales de 2024, lo que allana el camino para la venta o transferencia al sector privado (privatización) y permitiendo reestructuraciones y retiros voluntarios.

Otras noticias de Urgente24

La 'caribeña' Cuba, congelada y preocupada...

Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva

"Efecto INDEC": señales oficialistas de TV bajan rating y se impone C5N por mirada más crítica

Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos