El Gobierno nacional resolvió extender la intervención de Educ.ar Sociedad Anónima Unipersonal, la empresa estatal encargada de la plataforma educativa oficial, con el propósito de concluir el proceso de reorganización iniciado el año pasado. La medida fija como nueva fecha límite el 4 de febrero de 2027.
HASTA 2027
Oficial: Prorrogaron la intervención de la estatal Educ.ar para una 'transición ordenada'
El gobierno de Javier Milei decidió prorrogar hasta 2027 la intervención de Educ.ar tras asegurar que se necesita más tiempo para garantizar una transición ordenada.
La decisión quedó establecida en el Decreto 82/2026, publicado hoy (4/02) en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El texto dispone, además, que la Jefatura de Gabinete podrá prorrogar el plazo por única vez y hasta por un año adicional si considera que persisten las condiciones que motivaron la intervención.
La extensión se suma a las resoluciones previas que ya habían prolongado el proceso: el Decreto 117/2024 y la Decisión Administrativa 4/2025. Con este nuevo paso, el Ejecutivo busca completar la reestructuración institucional y operativa del organismo.
Los argumentos del Gobierno
En los considerandos, el Gobierno señaló que la normalización de Educ.Ar y de iniciativas vinculadas, entre ellas el programa Conectar Igualdad, demandó más tiempo del previsto debido a la complejidad administrativa y técnica involucrada. Según el argumento oficial, ese escenario impidió finalizar la reorganización durante el período anterior.
Desde el Ejecutivo advirtieron que dar por terminada la intervención de manera anticipada podría provocar desarticulaciones en la conducción, superposición de decisiones y una eventual pérdida de eficacia en los controles internos.
En cambio, sostuvieron que la continuidad del esquema actual permitirá afianzar las modificaciones ya implementadas y garantizar una transición gradual hacia un funcionamiento regular, resguardando el interés público.
Qué es Educ.ar
Educ.Ar S.A.U. es la sociedad del Estado que administra la plataforma digital educativa del Gobierno nacional. Depende de la Secretaría de Educación y tiene a su cargo el desarrollo de contenidos pedagógicos, recursos tecnológicos y herramientas destinadas a docentes y estudiantes de todo el país.
Además, participa en la ejecución de políticas públicas de inclusión digital, como el programa Conectar Igualdad, orientado a la provisión de equipamiento y conectividad en el sistema educativo.
Educ.ar fue convertida de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) a finales de 2024, lo que allana el camino para la venta o transferencia al sector privado (privatización) y permitiendo reestructuraciones y retiros voluntarios.
Otras noticias de Urgente24
La 'caribeña' Cuba, congelada y preocupada...
Polémica por el Registro de 'Inocentes' que creó Alejandra Monteoliva
"Efecto INDEC": señales oficialistas de TV bajan rating y se impone C5N por mirada más crítica
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos