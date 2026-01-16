urgente24
Paritarias: Axel Kicillof mejoró oferta y habría acuerdo con docentes y estatales

Luego de que los gremios rechazaran el 1,5% de aumento salarial, Axel Kicillof presentó una oferta superadora a docentes y estatales. Principio de acuerdo.

16 de enero de 2026 - 17:17
Axel Kicillof mejoró la oferta a docentes y estatales, que aceptarían el aumento salarial.

Foto: NA.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof busca diferenciarse de Javier Milei y, a la vez, evitar conflictividad social y posibles medidas de fuerza. En el marco de las negociaciones paritarias, presentó una oferta superadora a los docentes y estatales, que habían rechazado el 1,5% de aumento anterior. Habría principio de acuerdo.

Este viernes (16/01), la administración de Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales para continuar las negociaciones, tras el rechazo a la oferta anterior.

De acuerdo a lo informado por el portal Infocielo, la nueva propuesta incluye un 1% retroactivo a diciembre más 0,5% correspondiente al medio aguinaldo y un 2% adicional para enero 2026. La suma totaliza un 4,5% de aumento a cobrar en febrero con los haberes de enero, indicaron desde Calle 6.

Si bien aún no hay respuesta oficial de los gremios, trascendió que la oferta ya habría sido aceptada por los sindicatos estatales y la gran mayoría de los gremios docentes. Solo uno de ellos pidió tiempo para poner a consideración la propuesta ante las bases.

Se aguarda que en las próximas horas se conozca de manera oficial la respuesta de los gremios.

