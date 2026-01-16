El gobernador bonaerense Axel Kicillof busca diferenciarse de Javier Milei y, a la vez, evitar conflictividad social y posibles medidas de fuerza. En el marco de las negociaciones paritarias, presentó una oferta superadora a los docentes y estatales, que habían rechazado el 1,5% de aumento anterior. Habría principio de acuerdo.
Paritarias: Axel Kicillof mejoró oferta y habría acuerdo con docentes y estatales
Este viernes (16/01), la administración de Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales para continuar las negociaciones, tras el rechazo a la oferta anterior.
De acuerdo a lo informado por el portal Infocielo, la nueva propuesta incluye un 1% retroactivo a diciembre más 0,5% correspondiente al medio aguinaldo y un 2% adicional para enero 2026. La suma totaliza un 4,5% de aumento a cobrar en febrero con los haberes de enero, indicaron desde Calle 6.
Si bien aún no hay respuesta oficial de los gremios, trascendió que la oferta ya habría sido aceptada por los sindicatos estatales y la gran mayoría de los gremios docentes. Solo uno de ellos pidió tiempo para poner a consideración la propuesta ante las bases.
Esta nueva propuesta de Axel Kicillof resulta bastante superadora de la inflación del mes de diciembre, que trepó al 2,8%, un dato que no se conocía al momento de las primeras discusiones de la semana.
Se aguarda que en las próximas horas se conozca de manera oficial la respuesta de los gremios.
