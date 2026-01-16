El dólar sigue bajando y ya dejó de ser tema de conversación

El mercado cambiario volvió a mostrar señales de calma sostenida este viernes (16/1), con el dólar oficial encadenando su cuarta baja consecutiva y encaminándose a registrar la mayor caída semanal en casi dos meses. La dinámica se apoya en un cóctel que la City sigue de cerca: tasas de interés reales elevadas, un sesgo monetario contractivo ratificado por el Gobierno y una mayor oferta de divisas que empieza a inclinar la balanza.
El tipo de cambio mayorista retrocedió $25,50 y cerró en $1.427, un nivel que no se observaba desde mediados de noviembre y que lo deja más de 8% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente ubicado en $1.545,70. En paralelo, el minorista del Banco Nación bajó $15 hasta $1.455, consolidando un sendero descendente que refuerza la percepción de una “pax cambiaria” en el corto plazo.
En los mercados paralelos, el movimiento fue más acotado, aunque alineado con la tendencia general. El dólar blue se mantuvo estable en $1.500, mientras que el MEP cedió a $1.472 y el contado con liquidación retrocedió hasta $1.514, reflejando un menor apetito por cobertura cambiaria en un contexto de tasas altas en pesos.
Los contratos de dólar futuro también acompañaron la corrección. El mercado comenzó a validar precios más bajos en toda la curva: enero cerró en $1.448, febrero en $1.487 y marzo en $1.528, señales de que los operadores descuentan un esquema cambiario más ordenado al menos en el arranque del año.
Tasas altas y licitación exigente
El foco del mercado sigue puesto en la política monetaria y, en particular, en el nivel de tasas. La última licitación del Tesoro dejó una lectura clara: el Gobierno estuvo dispuesto a pagar un premio para asegurar el rollover, reforzando el mensaje de que la prioridad sigue siendo absorber pesos y sostener rendimientos reales positivos.
Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) lo resumieron con claridad al asegurar que el equipo económico dio una señal contundente de que el sesgo contractivo llegó para quedarse, lo que terminó de convencer a muchos agentes a desarmar posiciones en dólares. Como evidencia concreta, destacaron que los agroexportadores liquidaron US$143 millones, muy por encima del promedio de US$79,2 millones observado en las cinco ruedas previas.
Esa mayor oferta de divisas, combinada con tasas que vuelven atractivo el carry en pesos, explica buena parte de la presión bajista que atraviesa al mercado cambiario en estas jornadas.
El BCRA volvió a comprar dólares, aunque las reservas no reaccionan
En ese contexto, el Banco Central logró extender su racha compradora. Este jueves adquirió US$47 millones en el Mercado Libre de Cambios y encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo positivo, algo que no ocurría desde el primer trimestre de 2025.
Con esta última intervención, el saldo neto acumulado en lo que va de 2026 asciende a US$562 millones, una cifra que supera holgadamente el 5% del volumen operado que la propia autoridad monetaria había anticipado como límite para evitar generar volatilidad adicional en la cotización.
Sin embargo, la foto de las reservas brutas sigue mostrando tensiones. A pesar de las compras en el mercado, el stock total volvió a ceder por pagos de deuda a organismos internacionales, lo que mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad del proceso de acumulación en el mediano plazo.
El dato no pasó inadvertido en Washington. Desde el Fondo Monetario Internacional, la vocera Julie Kozack destacó que las medidas adoptadas por la Argentina para reconstruir reservas resultan alentadoras y están respaldadas por los ajustes recientes en los marcos monetario y cambiario, incluyendo el programa de compras de divisas previamente anunciado.
Una calma cambiaria sostenida
Con el dólar mayorista en mínimos de casi dos meses, los paralelos contenidos y los futuros a la baja, el mercado empieza a poner a prueba la consistencia del esquema. La clave, coinciden en la City, seguirá pasando por la capacidad del Gobierno de sostener tasas altas sin afectar la actividad, mantener el orden fiscal y lograr que la oferta genuina de dólares —especialmente del complejo exportador— continúe fluyendo.
Por ahora, la pax cambiaria se extiende y gana respaldo en los precios.
