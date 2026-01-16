El dólar sigue bajando y ya dejó de ser tema de conversación

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) lo resumieron con claridad al asegurar que el equipo económico dio una señal contundente de que el sesgo contractivo llegó para quedarse, lo que terminó de convencer a muchos agentes a desarmar posiciones en dólares. Como evidencia concreta, destacaron que los agroexportadores liquidaron US$143 millones, muy por encima del promedio de US$79,2 millones observado en las cinco ruedas previas.

Esa mayor oferta de divisas, combinada con tasas que vuelven atractivo el carry en pesos, explica buena parte de la presión bajista que atraviesa al mercado cambiario en estas jornadas.

El BCRA volvió a comprar dólares, aunque las reservas no reaccionan

En ese contexto, el Banco Central logró extender su racha compradora. Este jueves adquirió US$47 millones en el Mercado Libre de Cambios y encadenó nueve ruedas consecutivas con saldo positivo, algo que no ocurría desde el primer trimestre de 2025.

Con esta última intervención, el saldo neto acumulado en lo que va de 2026 asciende a US$562 millones, una cifra que supera holgadamente el 5% del volumen operado que la propia autoridad monetaria había anticipado como límite para evitar generar volatilidad adicional en la cotización.

Sin embargo, la foto de las reservas brutas sigue mostrando tensiones. A pesar de las compras en el mercado, el stock total volvió a ceder por pagos de deuda a organismos internacionales, lo que mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad del proceso de acumulación en el mediano plazo.

El dato no pasó inadvertido en Washington. Desde el Fondo Monetario Internacional, la vocera Julie Kozack destacó que las medidas adoptadas por la Argentina para reconstruir reservas resultan alentadoras y están respaldadas por los ajustes recientes en los marcos monetario y cambiario, incluyendo el programa de compras de divisas previamente anunciado.

Una calma cambiaria sostenida

Con el dólar mayorista en mínimos de casi dos meses, los paralelos contenidos y los futuros a la baja, el mercado empieza a poner a prueba la consistencia del esquema. La clave, coinciden en la City, seguirá pasando por la capacidad del Gobierno de sostener tasas altas sin afectar la actividad, mantener el orden fiscal y lograr que la oferta genuina de dólares —especialmente del complejo exportador— continúe fluyendo.

Por ahora, la pax cambiaria se extiende y gana respaldo en los precios.

Por ahora, la pax cambiaria se extiende y gana respaldo en los precios.

El interrogante, como siempre, es cuánto dura y qué costo macroeconómico termina teniendo el ancla de tasas en un año que recién empieza.

