Macri reapareció en Instagram tras su separación y el PRO confirmó un cambio clave en su cúpula

Mientras en la Argentina el PRO avanza con cambios en su estructura interna, Mauricio Macri eligió mantenerse alejado del ruido político y mediático. Días después de que se conociera su separación de Juliana Awada, el expresidente reapareció públicamente en Italia, donde retomó una actividad que viene desarrollando desde hace varios años: la docencia universitaria.
Macri compartió en sus redes sociales imágenes desde la Bologna Business School, en la ciudad de Bolonia, una de las capitales académicas de Europa. Allí participa como profesor invitado en cursos vinculados al liderazgo, una experiencia que ya había repetido en otras oportunidades.
“De nuevo en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo, disfrutando de dar clases de liderazgo”, escribió el exmandatario en su cuenta de Instagram, junto a fotos tomadas dentro de las aulas. En pocas horas, la publicación cosechó miles de reacciones y comentarios.
La presencia de Macri en esa institución italiana no es novedosa. Desde que dejó la Casa Rosada, suele regresar cada año para dictar seminarios, generalmente durante el primer trimestre. Esta vez, sin embargo, el viaje coincidió con la difusión de su separación de Awada, una noticia que generó repercusión política y social.
Pese a ello, el expresidente evitó hacer declaraciones públicas sobre el tema. Awada, en cambio, publicó un breve mensaje en redes sociales en el que pidió respeto y destacó el carácter personal del proceso que atraviesan. “Estamos cerrando una etapa”, escribió.
Cambios en el PRO
Mientras Macri se muestra enfocado en actividades académicas y mantiene un bajo perfil, su partido atraviesa una etapa de reorganización. Este viernes, el PRO confirmó un cambio clave en su conducción: el diputado nacional Fernando De Andreis fue designado como nuevo secretario general.
De Andreis fue uno de los funcionarios más cercanos a Macri durante su presidencia, cuando se desempeñó como secretario general de la Presidencia. En la última elección legislativa ingresó a la Cámara de Diputados integrando una lista vinculada a La Libertad Avanza, aunque mantiene su pertenencia al PRO.
Tras oficializarse su nombramiento, De Andreis publicó un mensaje en el que planteó los desafíos que enfrentan los partidos políticos en el contexto actual.
“Es una época fascinante y peligrosa. Muchas organizaciones están ante una amenaza existencial, y los partidos políticos no son la excepción”, sostuvo, y remarcó que el PRO tiene condiciones para adaptarse y sostener su relevancia.
Desde el partido, en tanto, difundieron un comunicado en el que señalaron que la designación marca “el inicio de una nueva etapa”, con el objetivo de renovar la estructura, modernizar el espacio y fortalecer su presencia en todo el país.
El PRO también agradeció la gestión de Facundo Pérez Carletti, quien deja la Secretaría General para asumir un nuevo rol como legislador provincial en Santiago del Estero. Según indicaron, la transición busca consolidar una conducción con proyección federal y mirada a largo plazo.
Así, mientras Macri se mantiene activo fuera del país y lejos de la coyuntura inmediata, el PRO comienza a redefinir su esquema interno en un escenario político atravesado por reconfiguraciones y tensiones dentro de la oposición.
