Macri reapareció en Instagram tras su separación y el PRO confirmó un cambio clave en su cúpula

Cambios en el PRO

Mientras Macri se muestra enfocado en actividades académicas y mantiene un bajo perfil, su partido atraviesa una etapa de reorganización. Este viernes, el PRO confirmó un cambio clave en su conducción: el diputado nacional Fernando De Andreis fue designado como nuevo secretario general.

De Andreis fue uno de los funcionarios más cercanos a Macri durante su presidencia, cuando se desempeñó como secretario general de la Presidencia. En la última elección legislativa ingresó a la Cámara de Diputados integrando una lista vinculada a La Libertad Avanza, aunque mantiene su pertenencia al PRO.

image

Tras oficializarse su nombramiento, De Andreis publicó un mensaje en el que planteó los desafíos que enfrentan los partidos políticos en el contexto actual.

“Es una época fascinante y peligrosa. Muchas organizaciones están ante una amenaza existencial, y los partidos políticos no son la excepción”, sostuvo, y remarcó que el PRO tiene condiciones para adaptarse y sostener su relevancia.

Desde el partido, en tanto, difundieron un comunicado en el que señalaron que la designación marca “el inicio de una nueva etapa”, con el objetivo de renovar la estructura, modernizar el espacio y fortalecer su presencia en todo el país.

image

El PRO también agradeció la gestión de Facundo Pérez Carletti, quien deja la Secretaría General para asumir un nuevo rol como legislador provincial en Santiago del Estero. Según indicaron, la transición busca consolidar una conducción con proyección federal y mirada a largo plazo.

Así, mientras Macri se mantiene activo fuera del país y lejos de la coyuntura inmediata, el PRO comienza a redefinir su esquema interno en un escenario político atravesado por reconfiguraciones y tensiones dentro de la oposición.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Señales de bloqueo: La oposición busca poner límites a las reformas de Milei y ya trabajan en su estrategia

Internaron y operaron de urgencia a Eduardo Duhalde: Qué le pasó

¿Siguen las tormentas y el calor peligroso? El SMN acaba de revelar lo que pasará