Inevitable: Luis Caputo, antes que Karina Milei, definirá el futuro de CABA

La Libertad Avanza lanzó a Patricia Bullrich y a Manuel Adorni a una suerte de competencia silenciosa por el liderazgo territorial;

El resultado fiscal es muy frágil y Luis Caputo intenta limitar toda erogación.

Mirando hacia adelante, el escenario macroeconómico es complicado porque con el nivel de actividad reducido, la recaudación tributaria está comprometida. El régimen tributario argentino está construido sobre el consumo.

En este contexto, levantar la recaudación es difícil si no se recupera nivel de actividad, sin mencionar que el superávit fiscal está comprometido, en el caso que suceda, con la compra de divisas para el pago de obligaciones del Estado Nacional.

karina milei44 Karina Milei en una ficción de xAI / Grok. FOTO: xAI / Grok.

Karina Milei

De todos modos, Jorge Macri podría ambicionar percibir un plan de pagos de parte de Nación, que hasta ahora tampoco se observa, y ahí sí que interviene Karina Milei, que es Manuel Adorni.

El reclamo principal de CABA al Gobierno Nacional es por fondos de coparticipación federal adeudados. A finales de 2025 rondaban los $370.000 millones.

Jorge Macri busca un acuerdo para regularizar estos pagos y evitar su judicialización.

Él no logró que el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyera el monto en el Presupuesto 2026. Entonces comenzó a explorarse la posibilidad de cobrarlo, parcialmente, en bienes del Estado.

En días de Alberto Fernández, Nación redujo el coeficiente de coparticipación de CABA del 3.5% al 2.32%, y una nueva deuda por la demora en el 'goteo' diario ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La CSJN dictaminó que CABA tiene derecho a recibir el 2,95% de los fondos coparticipables de forma diaria.

Resolver el cobro del pasivo no sólo es decisivo para las finanzas de Jorge Macri sino para conocer los límites y posibilidades de un acuerdo 2027 entre el PRO y LLA.

Es cierto que todavía es muy prematuro tomar decisiones políticas. Pero el Sí o el No financiero condicionará todo lo demás.

El resto es anécdota del verano porteño.

