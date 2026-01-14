La billetera virtual que es furor por sus descuentos y superó a Mercado Pago

Buepp tiene descuento del 30% en gastronomía y desayunos los sábados y domingos en algunos locales adheridos, lo cual es ideal para darte un gusto e ir a comer algo rico el fin de semana. Además también ofrecen el mismo reintegro en comercios barriales como carnicerías, verdulerías o almacenes. Algo muy similar a Cuenta DNI.