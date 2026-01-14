Una billetera virtual está ganando terreno entre las demás y muchos la eligen por sobre Mercado Pago, Naranja X o Ualá. La misma presenta una gran cantidad de descuentos imperdibles para que uses todos los días y puedas ahorrar más al final de cada mes.
La billetera virtual que es furor por sus descuentos y superó a Mercado Pago
Una billetera virtual está llena de descuentos y muchos la eligen por sobre Mercado Pago u otras. Ideal para aprovechar las promociones.
Nada mejor que contar con una billetera virtual que presenta tantos descuentos distintos y útiles para el día a día. La misma es relativamente nueva y poco a poco va ganando terreno frente a otras que están en el mercado desde hace mucho más tiempo.
La billetera virtual que arrasa con sus descuentos
En este inicio de año la billetera virtual Buepp sorprende con descuentos que no te vas a querer perder. Si bien algunos de ellos se pueden conseguir en otras fintech, lo cierto es que otros son exclusivos y vas a poder ahorrar muchísimo dinero.
Rubros como supermercados, ferias o comercios cercanos están dentro de los descuentos y los reintegros se realizan de forma automática en la app. Lo mejor de todo es que busca que puedas realizar actividades sin privarte de nada y devolviendo dinero.
Buepp tiene descuento del 30% en gastronomía y desayunos los sábados y domingos en algunos locales adheridos, lo cual es ideal para darte un gusto e ir a comer algo rico el fin de semana. Además también ofrecen el mismo reintegro en comercios barriales como carnicerías, verdulerías o almacenes. Algo muy similar a Cuenta DNI.
Si sos un fanático del cine, Buepp también tiene descuento en este rubro. Se trata de un 50% de reintegros los sábados con tope mensual que te va a servir para ir a ver tu película favorita sin preocuparte por el precio de las entradas.
