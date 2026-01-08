Nueva forma de pagar con PIX (imprescindible en Brasil)

Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX- Visualizar o ingresar el monto en reales. Elegir la cuenta en dólares para pagar. Confirmar la operación.

Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial.

De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones: se utiliza desde el teléfono celular.

“Estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos del Banco.

Macro recordó que todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de $145.000 por cuenta por mes.

