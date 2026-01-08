Nueva forma de pagar con PIX (imprescindible en Brasil)

Pix es el sistema de pago digital instantáneo de Brasil, creado por el Banco Central, que permite transferir y recibir dinero en tiempo real, con disponibilidad total (24 horas / los 7 días de la semana / los 365 días del año).
Según datos oficiales del Ministerio de Turismo de Brasil, más de 2 millones de argentinos visitan el país cada año, una cifra que se mantuvo firme tras el récord registrado en la última temporada alta. Pero se sumó un factor clave: la transformación digital de los pagos, con PIX y el QR como protagonistas de una nueva forma de consumir durante los viajes.
Más del 60% de los turistas argentinos ya utiliza pagos con PIX durante su estadía, desplazando progresivamente al efectivo y a las tarjetas internacionales, que suelen implicar costos adicionales y comisiones ocultas.
- Se inicia la transferencia desde una cuenta corriente, ahorro o prepaga.
- Se puede pagar escaneando un Código QR o ingresando una clave Pix (CPF, CNPJ, e-mail, número de teléfono, o clave aleatoria).
- La transacción es casi inmediata y se confirma en segundos.
En ese contexto Banco Macro y MODO anuncian su nueva forma de pago integrando la tecnología PIX.
Para abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios en Brasil hay que seguir los siguientes pasos:
- Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX-
- Visualizar o ingresar el monto en reales.
- Elegir la cuenta en dólares para pagar.
- Confirmar la operación.
Banco Macro recomienda a sus clientes comprar los dólares a través de App Macro y acceder al tipo de cambio oficial.
De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones: se utiliza desde el teléfono celular.
“Estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos del Banco.
Macro recordó que todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de $145.000 por cuenta por mes.
