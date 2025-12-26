Brasil, Chile y Europa: crecen las estadías largas en los destinos preferidos de los argentinos

Más datos que ayudan a explicar el cambio

Otros indicadores del informe del INDEC permiten completar el cuadro. En noviembre, las salidas de turistas argentinos al exterior crecieron 24,2% interanual, un salto significativo que tuvo a la vía aérea como protagonista, concentrando cerca del 47% de los egresos. El dato confirma que, más allá del contexto económico, el viaje al exterior volvió a ganar peso como decisión de consumo, especialmente cuando se trata de trayectos más largos.

En términos de gasto, el promedio diario se ubicó en USD 96,1, con diferencias marcadas según destino. Los niveles más altos se registraron en viajes a Estados Unidos y Canadá (USD 116,9 por día) y al bloque “resto de América” (USD 115,3), mientras que en los países limítrofes el gasto diario fue más moderado. Aun así, el factor decisivo no es solo cuánto se gasta por día, sino cuántos días se permanece fuera del país: las estadías extensas terminan empujando el gasto total del turismo emisivo, incluso con consumos más cuidados.

Leídos en conjunto, los datos muestran un mapa del turismo argentino más fragmentado que en otros momentos. Conviven viajes cercanos y funcionales, ligados a Brasil y Chile, con viajes largos al exterior, menos masivos pero con muchas más noches y mayor impacto económico. Dos formas de viajar que se superponen y ayudan a explicar por qué el turismo argentino ya no responde a una única lógica, sino a distintos ritmos según edad, presupuesto y forma de consumir el viaje.

