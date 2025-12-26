A puro drones: el increíble show navideño de Dubái que sorprendió a Elon Musk

Del cielo a la nieve: Dubái como parque temático de las fiestas

La lógica del espectáculo en Dubái no se agota en una noche ni en un solo formato. Mientras los drones captaban la atención global, la ciudad desplegó una agenda paralela de experiencias pensadas para reforzar su atractivo turístico durante todo diciembre. Uno de los focos fue Expo City Dubai, que se transformó en una Winter City con nieve artificial, instalaciones luminosas, actividades familiares y eventos especiales que se extendieron hasta el 31 de diciembre, consolidando el predio como uno de los polos festivos de la temporada.

A ese circuito se suma otra de las postales más singulares de la ciudad: Ski Dubai, la pista de esquí cubierta ubicada dentro del Mall of the Emirates. En pleno desierto, turistas y residentes pueden esquiar, hacer snowboard o recorrer espacios de nieve artificial durante todo el año, una propuesta que cobra especial relevancia en estas fechas y refuerza la idea de Dubái como un destino capaz de “fabricar invierno” cuando el calendario lo pide.

El cierre de ese recorrido llega con la noche del 31 de diciembre, uno de los eventos más ambiciosos del calendario local. Fuegos artificiales, sets de DJs internacionales, shows musicales y despliegues de luces convierten la Nochevieja en un espectáculo masivo que atrae a miles de personas en distintos puntos de la ciudad. No se trata solo de una fiesta, sino de una puesta en escena planificada para ser vista en vivo y amplificada en redes, en sintonía con el modelo de eventos que Dubái viene construyendo desde hace años.

En ese contexto, según informó Khaleej Times, la Dubai Police mantiene abierta la convocatoria pública para voluntarios de cara a la Nochevieja 2026. La iniciativa invita a residentes y ciudadanos a participar en tareas de organización y logística, un gesto que revela otra capa del fenómeno: en Dubái, el espectáculo no solo se consume, también se construye colectivamente como parte de una experiencia global.

Los precios reales: ¿Cuánto sale comer y alojarse en Dubái?

Aunque Dubái arrastra fama de destino caro y exclusivo, los costos reales muestran un escenario bastante más flexible para el viajero que sabe dónde buscar. Plataformas de referencia como Budget Your Trip y Kayak Travel Guides coinciden en que, fuera del circuito del lujo, existen numerosas opciones de alojamiento económico, sobre todo en barrios bien conectados por metro y alejados de las zonas más turísticas. En ese contexto, dormir en hostels o habitaciones compartidas puede costar entre 15 y 25 dólares por noche, mientras que hoteles de dos y tres estrellas suelen ubicarse entre 40 y 80 dólares, dependiendo de la temporada y la antelación con la que se reserve.

Durante fechas clave como Navidad y Año Nuevo, los precios tienden a subir, especialmente en áreas cercanas al Burj Khalifa o a los grandes centros comerciales. Sin embargo, incluso en esos períodos, es posible encontrar valores moderados si se priorizan zonas residenciales o alojamientos más funcionales. Esta amplitud de oferta explica por qué Dubái no solo recibe turismo de alto poder adquisitivo, sino también viajeros jóvenes y familias que buscan experiencias visuales y eventos globales sin un presupuesto de lujo.

En materia gastronómica, la ciudad ofrece una de las escenas más accesibles y diversas de Medio Oriente. Según Time Out Dubai, Lonely Planet y datos de Numbeo, comer en restaurantes indios, libaneses, pakistaníes o asiáticos (muy presentes en barrios locales y food courts) cuesta entre 5 y 10 dólares por plato, con porciones completas y buena calidad. Incluso en restaurantes casuales de centros comerciales, el gasto promedio ronda los 15 a 25 dólares por persona, una cifra muy por debajo de la imagen de restaurantes exclusivos que suele asociarse a Dubái.

Si se combinan alojamiento económico, comidas accesibles y transporte público (el metro de Dubái es moderno, eficiente y relativamente barato, con pasajes que cuestan entre 1 y 2 dólares por trayecto, según la distancia), distintas guías coinciden en que un visitante puede manejar un presupuesto diario de entre 100 y 120 dólares, incluyendo dormir, comer, moverse y realizar alguna actividad turística. En una ciudad donde muchos de los grandes espectáculos (shows de luces, drones y fuegos artificiales) son gratuitos y se viven en el espacio público, el gasto no siempre está en lo que se consume, sino simplemente en la decisión de viajar hasta allí.

