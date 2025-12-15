Elon Musk tienta a los inversores con SpaceX y la expectativa de cubrir el planeta con señal móvil

SpaceX P.jpg SpaceX y la división Starlink, una unidad que genera expectativa.

Elon Musk en cada teléfono

El salto implicaría que cada teléfono móvil sea capaz, en un futuro mediano, de conectarse de manera directa a la constelación de satélites de Starlink y liberar la dependencia de las torres de telefonía y la cobertura en zonas remotas. Se trata de una conexión permanente y completamente global, un salto sin precedentes en la historia de la tecnología.

Al respecto, los movimientos de SpaceX en los últimos meses dejaron ver algunos avances. Un ejemplo de ello fue la adquisición, por US$17.000 millones, que la empresa hizo sobre bandas de comunicación especiales para facilitar la conexión de los dispositivos a los satélites.

Si bien el proyecto está en una fase prematura de desarrollo, las estimaciones indican que en dos años Starlink podría comenzar a ofrecer el servicio de conexión directa a teléfonos destinados. Más adelante, el acceso podría abrirse a toda la industria de la telefonía, cambiando por completo el modelo actual.

Dentro del plan, Starlink podría pasar a negociar directamente con las operadoras telefónicas tradicionales para arrendar el servicio DTC. Así, la cartera potencial de clientes sería exponencialmente mayor y la conexión pasaría a un modelo híbrido, gestionado entre antenas y conexión directa.

Uno de los principales desafíos del programa sería la adaptación de los dispositivos. Esto implica que los fabricantes de teléfonos se decidan a incorporar tecnología para operar en un espectro que aún no existe, tal y como sucedió con los saltos a los protocolos 5G, 4G y 3G, entre otras.

Musk-Starlink Elon Musk quiere ampliar la conectividad directa.

Oferta pública 2026

Con todo el mercado de la telefonía móvil por abrirse a un nuevo panorama, la esperanza de SpaceX es tener una exitosa salida a la oferta pública en 2026. Al respecto, Bloomberg adelantó que la información circulada en el interior de la empresa reveló una cotización de valor en torno a los US$800.000 millones.

Cabe recordar que las acciones actuales de SpaceX están limitadas a inversores privados seleccionados y a empleados o integrantes de la compañía. Un salto a la bolsa internacional abriría el juego a inversores no calificados que se vean interesados en adquirir porciones de la empresa.

En su eventual apertura al público, la empresa de Elon Musk intentará recaudar una inversión cercana a los US$30.000 millones.

