Riesgo Elon: Los inversores apuestan a SpaceX a pesar del dueño

Los mercados reaccionaron con entusiasmo tras conocerse que SpaceX evalúa realizar una oferta pública inicial (OPI) que podría situar su valoración por encima del billón de dólares y financiar las ambiciones interplanetarias de Elon Musk. Según adelantó una fuente a Reuters, la compañía buscaría recaudar más de US$ 25.000 millones.
La operación podría concretarse en junio, un evento largamente esperado por inversores minoristas y profesionales que buscan acceder a uno de los actores más influyentes del sector aeroespacial.
Pese al carácter riesgoso y altamente intensivo en capital del negocio, analistas anticipan que la demanda será masiva. Shay Boloor, estratega jefe de Futurum Equities Research, afirmó al mismo medio que la salida a bolsa podría convertirse “en la IPO más loca en la historia del mercado de valores” y no descartó que la valoración supere los US$ 2 billones una vez que las acciones comiencen a cotizar.
El freno es Elon Musk
Sin embargo, el optimismo convive con la figura de Elon Musk. Su estilo de gestión poco convencional, su retórica confrontativa y sus numerosos encontronazos con reguladores no parecen disuadir a los inversores.
Musk dirige actualmente cinco compañías, y su gestión al frente de Tesla —la única que cotiza en bolsa— ha estado rodeada de polémicas que incluyen multas civiles y restricciones por parte de la SEC tras su tuit de 2018 sobre una supuesta “financiación asegurada” para privatizar la automotriz.
Incluso episodios recientes, como su amenaza de abandonar Tesla si no se aprobaba un paquete salarial de un billón de dólares o la caída de ventas y acciones durante su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump, no parecen afectar el apetito por SpaceX.
Para Christopher Marangi, codirector de inversiones de valor en GAMCO Investors, estos riesgos son parte del paquete. Dijo:
Ya hay importantes interesados en SpaceX
El interés institucional también se hace notar. Fondos como Neuberger Berman ya poseen participaciones privadas de SpaceX. Su gestor sénior Dan Hanson describió a la empresa como una combinación atractiva de “filete y chisporroteo”: un negocio sólido basado en lanzamientos comerciales y el sistema de comunicaciones Starlink, sumado a un potencial futurista que incluye misiones a Marte y tecnologías emergentes como centros de datos espaciales.
Para otros analistas, SpaceX podría convertirse en una de las grandes protagonistas de la revolución tecnológica actual. James St Aubin, de Ocean Park Asset Management, consideró que la compañía incluso podría sumarse a los “Ocho Grandes” del mercado para 2026, ampliando el grupo de los “Siete Magníficos”.
Aun así, la historia reciente de las OPI de alto perfil invita a la cautela. Reuters publicó que estudios del profesor Jay Ritter, experto en mercados de la Universidad de Florida, muestran que entre 1980 y 2023 solo siete de las 45 empresas que salieron a bolsa con altísimas valoraciones iniciales lograron mantenerse en alza tres años después. En promedio, estas compañías perdieron la mitad de su valor en ese período. Casos como Beyond Meat, Palm o Snowflake son recordatorios de que una gran entrada al mercado no garantiza un desempeño sostenido.
“SpaceX ya ha logrado una valoración altísima, lo que elimina cierto potencial de crecimiento”, advirtió Ritter. Y agregó:
A pesar de las advertencias, el mercado parece preparado para uno de los eventos financieros más esperados de la década. SpaceX, entre promesas de Marte, satélites y polémicas, se acerca a su gran prueba en Wall Street.
