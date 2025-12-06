WSJ (The Wall Street Journal) fue quien lanzó la bola, y otros continuaron. Elon Musk en su red X salió al cruce del WSJ, no sólo acerca de si está 'inflando' la cotización de SpaceX sino también contra el rumor de que el organismo estatal NASA subsidia a la empresa aeroespacial:
DESMENTIDO AL THE WALL STREET JOURNAL
Elon Musk dice que SpaceX (US$800.000M en breve) no vive de la NASA
Elon Musk desmintió al WSJ que SpaceX venda acciones para llegar a US$800.000M, superando a su ex, OpenAI. Y armó debate sobre la NASA.
"Ha habido mucha prensa afirmando que @SpaceX está recaudando dinero por valor de 800 mil millones de dólares, lo cual no es exacto. SpaceX ha tenido un flujo de caja positivo durante muchos años y realiza recompras periódicas de acciones dos veces al año para proporcionar liquidez a los empleados e inversores. Los incrementos de valoración son una función del progreso con Starship y Starlink y de la obtención de un espectro directo a celda global que aumenta enormemente nuestro mercado direccionable. Y otra cosa que es posiblemente la más significativa con diferencia.
Si bien tengo un gran cariño por @NASA , representarán menos del 5% de nuestros ingresos el próximo año. Commercial Starlink es, con diferencia, nuestra mayor aportación a los ingresos. Algunos han afirmado que SpaceX recibe subsidios de la NASA. Esto es totalmente falso. El equipo de SpaceX ganó los contratos de la NASA porque ofrecimos el mejor producto al precio más bajo. El mejor producto y el menor costo. En cuanto al transporte de astronautas, SpaceX es actualmente la única opción que cumple con los estándares de seguridad de la NASA."
El debate arreció pero en defensa de Musk:
@XFreeze: Mucha gente piensa que SpaceX está enormemente subvencionado por la NASA y que la NASA es el principal impulsor de los ingresos de SpaceX, lo cual es absolutamente falso. En realidad, los contratos de la NASA representan solo una pequeña porción de un solo dígito de los ingresos de SpaceX y se espera que sean menos del 5% el próximo año, por lo que las afirmaciones de que SpaceX está “subsidiada” por la NASA son simplemente falsas. Starlink Commercial es, por lejos, el mayor contribuyente a los ingresos de SpaceX. El equipo de SpaceX ganó contratos con la NASA ofreciendo el mejor producto al precio más bajo, no a través de subsidios o favoritismo. El proceso competitivo de precio fijo de la NASA eligió a SpaceX porque las propuestas eran tanto técnicamente más sólidas como más económicas, y para el transporte de astronautas, Falcon 9 y Crew Dragon son actualmente el único sistema que cumple con todos los estándares de seguridad y calificación humana de la NASA para vuelos tripulados regulares a la ISS.
@xPhoenix: Como señaló @rookisaacman, SpaceX es la única compañía de cohetes confiable que envía astronautas, satélites y otros proyectos a la órbita de forma constante, y permite compartir viajes, lo que facilita la asequibilidad a las pequeñas empresas que experimentan con proyectos especiales en el espacio. Esto las hace atractivas para el sector privado. Pronto 6G creará la necesidad de integrar comunicaciones satelitales para aprovechar al máximo la tecnología y sospecho que SpaceX y Starlink serán los más adecuados para facilitar esas necesidades. Basta con mirar el calendario de lanzamiento, donde SpaceX está dominando: ¿cuántos lanzamientos cuentas?
@SGabardi1111: SpaceX ha tenido que rescatar a astronautas varados del espacio en muchas ocasiones, algo que la NASA no pudo hacer. Sería prudente recordar que SpaceX es un referente en seguridad y podría salvarnos a todos algún día.
@RealIggyLibre: Es curioso cómo los hechos se aclaran enseguida. SpaceX no vive de la NASA, sino que supera a todos los demás.
@Ghosterx4x: Sin duda, el éxito de SpaceX se basa en la innovación, la eficiencia y la ejecución, no en las ayudas. Construir el único transporte de tripulación certificado por la NASA, a la vez que se reducen los costos, demuestra cómo la competencia real y la excelencia en ingeniería generan valor duradero. Prueba fehaciente de que el mérito triunfa.
The Wall Street Journal:
"El propietario de Starlink se había comunicado con los inversores en los últimos días para evaluar el interés en una venta de acciones al doble de la valoración actual de la compañía de US$ 400.000 millones, según 2 personas con conocimiento del asunto a The Wall Street Journal.
SpaceX ha realizado ventas secundarias de acciones cada 6 meses en los últimos años, en las que los inversores y empleados actuales pueden vender sus participaciones. Estas operaciones ofrecen a los inversores de la empresa privada, con 23 años de antigüedad, la oportunidad de obtener ganancias por sus acciones.
Una valoración de US$ 800.000 millones permitiría a SpaceX recuperar su posición como la empresa tecnológica privada más valiosa del mundo, superando a OpenAI, que recientemente fue valorada en US$ 500.000 millones.
La compañía de Musk ha sido el desarrollador líder de cohetes comerciales para la exploración espacial y es propietaria del servicio de internet satelital Starlink."
Financial Times:
"El nuevo precio objetivo marca una nueva aceleración drástica tras duplicarse la valoración del grupo entre mediados del año pasado y julio de este año. Los inversores en estas operaciones apuestan a que la ventaja técnica de Musk y sus vínculos con el presidente Donald Trump aumentarán su ventaja sobre sus rivales."
