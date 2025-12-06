@xPhoenix: Como señaló @rookisaacman, SpaceX es la única compañía de cohetes confiable que envía astronautas, satélites y otros proyectos a la órbita de forma constante, y permite compartir viajes, lo que facilita la asequibilidad a las pequeñas empresas que experimentan con proyectos especiales en el espacio. Esto las hace atractivas para el sector privado. Pronto 6G creará la necesidad de integrar comunicaciones satelitales para aprovechar al máximo la tecnología y sospecho que SpaceX y Starlink serán los más adecuados para facilitar esas necesidades. Basta con mirar el calendario de lanzamiento, donde SpaceX está dominando: ¿cuántos lanzamientos cuentas?

@SGabardi1111: SpaceX ha tenido que rescatar a astronautas varados del espacio en muchas ocasiones, algo que la NASA no pudo hacer. Sería prudente recordar que SpaceX es un referente en seguridad y podría salvarnos a todos algún día.

@RealIggyLibre: Es curioso cómo los hechos se aclaran enseguida. SpaceX no vive de la NASA, sino que supera a todos los demás.

@Ghosterx4x: Sin duda, el éxito de SpaceX se basa en la innovación, la eficiencia y la ejecución, no en las ayudas. Construir el único transporte de tripulación certificado por la NASA, a la vez que se reducen los costos, demuestra cómo la competencia real y la excelencia en ingeniería generan valor duradero. Prueba fehaciente de que el mérito triunfa.

The Wall Street Journal:

"El propietario de Starlink se había comunicado con los inversores en los últimos días para evaluar el interés en una venta de acciones al doble de la valoración actual de la compañía de US$ 400.000 millones, según 2 personas con conocimiento del asunto a The Wall Street Journal.

SpaceX ha realizado ventas secundarias de acciones cada 6 meses en los últimos años, en las que los inversores y empleados actuales pueden vender sus participaciones. Estas operaciones ofrecen a los inversores de la empresa privada, con 23 años de antigüedad, la oportunidad de obtener ganancias por sus acciones.

Una valoración de US$ 800.000 millones permitiría a SpaceX recuperar su posición como la empresa tecnológica privada más valiosa del mundo, superando a OpenAI, que recientemente fue valorada en US$ 500.000 millones.

La compañía de Musk ha sido el desarrollador líder de cohetes comerciales para la exploración espacial y es propietaria del servicio de internet satelital Starlink."

Financial Times:

"El nuevo precio objetivo marca una nueva aceleración drástica tras duplicarse la valoración del grupo entre mediados del año pasado y julio de este año. Los inversores en estas operaciones apuestan a que la ventaja técnica de Musk y sus vínculos con el presidente Donald Trump aumentarán su ventaja sobre sus rivales."

