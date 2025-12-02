Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Cuando Belén Ludueña, conductora del programa, le preguntó qué estaba pasando con Rial, Ventura no se guardó nada y con ironía filosa, respondió: "Estamos viendo qué homenaje le hacemos en el próximo Martín Fierro". La risa fue general, pero él continuó: "Si yo le prometo que le doy el oro, seguro que va. Pero como ahora se lo llevó (Gustavo) 'El Gato' Sylvestre, se enojó".

Ahí es donde Ventura se puso picante de verdad. "Dice que él todavía tiene coherencia, se ve que le voy a tener que mandar unos sobres de archivo que tengo de él para que vea toda la coherencia que tuvo en su vida", disparó, dejando entrever que guarda material comprometedor sobre su excompañero.

Silvia Fernández Barrio, lejos de dejarlo escapar, le pidió que revelara algo: "Obvio que no me vas a contar, pero decime alguna de todas las que dijiste 'si yo hablo, va preso'". La respuesta de Ventura fue esquiva: "Si me acompañás cuando tenga que ir a Tribunales, las digo".

Las panelistas lo apuraron

Fernanda Iglesias intentó presionarlo desde otro ángulo: "¿Por qué no lo denunciás, si sabés que cometió delitos?". Y ahí Ventura se escapó por la tangente, desviando hacia una crítica política: "Porque no me puedo pasar la vida denunciando cosas que se ven y están a la vista. Desde funcionarios que no cumplieron con lo que tenían que hacer y se chorearon todo, las cajas jubilatorias vacías, las rutas que no se hicieron… Si querés sigo, ¿por qué no los denunciaron?".

Insistió con su argumento: "Nosotros fuimos testigos de todo lo que nos robaron. ¿Dónde está la guita de los jubilados?". Fernanda lo acusó de evitar la pregunta, y Ventura cerró con una frase definitiva: "Si no quiero contar, no cuento".

image Luis Ventura y Jorge Rial.

Y ahí está el problema. Ventura amenaza, agita, promete revelaciones explosivas que mandarían a Rial a la cárcel, pero nunca concreta nada. Es el eterno juego del gato y el ratón, donde el público espera una bomba que jamás estalla.

