Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

La relación entre Jorge Rial y Luis Ventura ya no es lo que era. Aquellos años de gloria compartida en "Intrusos", quedaron sepultados bajo capas de rencor, desplantes públicos y acusaciones que van y vienen sin resolverse jamás. Lo que alguna vez fue una sociedad exitosa en América TV, hoy es un ring de boxeo mediático donde los golpes se dan con palabras, pero nunca terminan de noquear a nadie.
La historia de este enfrentamiento tiene raíces profundas. Rial decidió hace varios años declararse en guerra abierta contra APTRA y, por extensión, contra su presidente Luis Ventura. La batalla le costó caro: el conductor se autoexilió de los Martín Fierro, jurando no pisar nunca más esa ceremonia, aunque lo nominen, aunque tenga chances reales de ganar, aunque le duela quedarse afuera del evento más importante de la televisión argentina.
Este 2025 la situación prometía un giro inesperado. "Argenzuela" (C5N), el programa conducido por Rial, se perfilaba como el gran favorito para llevarse el Martín Fierro de Cable en la categoría a "Mejor Programa Periodístico". Y fue ahí, donde las especulaciones crecieron: ¿rompería su promesa? ¿Aparecería en la gala para recibir el trofeo? Los rumores indicaban que sí, que esta vez haría una excepción. Pero cuando llegó el momento de la verdad y efectivamente ganaron, Rial brilló por su ausencia. Diego Brancatelli fue quien subió al escenario a levantar el premio, dejando claro que el conductor no estaba dispuesto a negociar sus principios ni siquiera por la estatuilla más codiciada.
Ese desaire no pasó desapercibido. Y si había alguien que iba a reaccionar, ese era Ventura. Fiel a su estilo, el presidente de APTRA empezó a soltar amenazas que recuerdan inevitablemente a aquella escena mítica de "Esperando la Carroza": "Si yo dijera una cosita que yo me sé...". Todos conocemos esa frase, todos sabemos que viene cargada de secretos por revelar, pero también sabemos que generalmente se queda ahí, en la amenaza, en el suspenso. Y Ventura está aplicando exactamente la misma estrategia.
Luis Ventura vuelve a cargar contra Jorge Rial
En "Polémica en el bar", por América TV, Ventura lanzó su bomba más potente: "Si yo abro la boca, él va preso". La frase cayó como un baldazo de agua fría, pero lo más interesante vino después, cuando dobló la apuesta en "Tarde o Temprano", el ciclo de El Trece.
Cuando Belén Ludueña, conductora del programa, le preguntó qué estaba pasando con Rial, Ventura no se guardó nada y con ironía filosa, respondió: "Estamos viendo qué homenaje le hacemos en el próximo Martín Fierro". La risa fue general, pero él continuó: "Si yo le prometo que le doy el oro, seguro que va. Pero como ahora se lo llevó (Gustavo) 'El Gato' Sylvestre, se enojó".
Ahí es donde Ventura se puso picante de verdad. "Dice que él todavía tiene coherencia, se ve que le voy a tener que mandar unos sobres de archivo que tengo de él para que vea toda la coherencia que tuvo en su vida", disparó, dejando entrever que guarda material comprometedor sobre su excompañero.
Silvia Fernández Barrio, lejos de dejarlo escapar, le pidió que revelara algo: "Obvio que no me vas a contar, pero decime alguna de todas las que dijiste 'si yo hablo, va preso'". La respuesta de Ventura fue esquiva: "Si me acompañás cuando tenga que ir a Tribunales, las digo".
Las panelistas lo apuraron
Fernanda Iglesias intentó presionarlo desde otro ángulo: "¿Por qué no lo denunciás, si sabés que cometió delitos?". Y ahí Ventura se escapó por la tangente, desviando hacia una crítica política: "Porque no me puedo pasar la vida denunciando cosas que se ven y están a la vista. Desde funcionarios que no cumplieron con lo que tenían que hacer y se chorearon todo, las cajas jubilatorias vacías, las rutas que no se hicieron… Si querés sigo, ¿por qué no los denunciaron?".
Insistió con su argumento: "Nosotros fuimos testigos de todo lo que nos robaron. ¿Dónde está la guita de los jubilados?". Fernanda lo acusó de evitar la pregunta, y Ventura cerró con una frase definitiva: "Si no quiero contar, no cuento".
Y ahí está el problema. Ventura amenaza, agita, promete revelaciones explosivas que mandarían a Rial a la cárcel, pero nunca concreta nada. Es el eterno juego del gato y el ratón, donde el público espera una bomba que jamás estalla.
