Brasil crea la ANRESF, nuevo guardián del Fair Play Financiero para ordenar cuentas

Además, se implementará un sistema de monitoreo con tres ventanas anuales, registro obligatorio de contratos y transparencia en transferencias.

El avance de las Sociedades Anonimas do Futebol (SAF, que en Argentina se conocen como SAD) y la inyección de capital privado, si bien han traído profesionalización y nivel al fútbol brasileño, también elevó el riesgo de desequilibrios financieros. Casos recientes como Corinthians, Botafogo y Vasco da Gama, con deudas millonarias, evidencian la urgencia de un marco regulatorio.

La CBF introduce un nuevo jugador. La ANRESF busca aportar claridad y mantener las cuentas claras para evitar mayores desacoples.

