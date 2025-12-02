A partir de 2026, las reglas que rigen en el fútbol de Brasil serán más claras y rigurosas. Desde el año que viene, un nuevo organismo comenzará a regular la estabilidad económica de los clubes para contrarrestar una problemática muy propia de estos tiempos: el fair play financiero.
Brasil crea la ANRESF, nuevo guardián del Fair Play Financiero para ordenar cuentas
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lanzó oficialmente el que será el ente regulador del fair play financiero de todos los clubes.
Se trata de la Agencia Nacional de Regulación y Sustentabilidad del Fútbol (ANRESF).
Este organismo, que tendrá independencia de la CBF y no estará ligado a las decisiones que se tomen en las oficinas de la confederación brasileña, será el encargado de aplicar un conjunto de reglas que busca garantizar la salud económica de los clubes y evitar crisis que comprometan la competitividad del fútbol brasileño.
Las nuevas reglas de Fair Play Financiero que deberán cumplir los clubes de Brasil
El anuncio se realizó en el Summit CBF Academy, en San Pablo, y marca el inicio de una nueva era. A partir del 1º de enero de 2026, los clubes de las Series A y B deberán cumplir con parámetros estrictos:
- Gasto máximo del 70% de los ingresos en plantilla.
- Déficit anual limitado a R$30 millones o 2,5% de los ingresos.
- Control del endeudamiento a corto plazo, con metas progresivas hasta 2030.
La ANRESF tendrá amplios poderes: podrá auditar, fiscalizar, juzgar y sancionar. Las penalidades van desde advertencias y multas hasta medidas deportivas severas como deducción de puntos, descenso de categoría, suspensión de dirigentes e incluso pérdida de licencia.
Además, se implementará un sistema de monitoreo con tres ventanas anuales, registro obligatorio de contratos y transparencia en transferencias.
El avance de las Sociedades Anonimas do Futebol (SAF, que en Argentina se conocen como SAD) y la inyección de capital privado, si bien han traído profesionalización y nivel al fútbol brasileño, también elevó el riesgo de desequilibrios financieros. Casos recientes como Corinthians, Botafogo y Vasco da Gama, con deudas millonarias, evidencian la urgencia de un marco regulatorio.
La CBF introduce un nuevo jugador. La ANRESF busca aportar claridad y mantener las cuentas claras para evitar mayores desacoples.