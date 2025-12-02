A Vladimir Putin / Rusia no le tiembla el pulso: "Listos para entrar en guerra con Europa"

"Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia", aseveró el mandatario ruso.

Asimismo, el líder ruso aseveró que si Europa comienza una guerra directa contra Rusia, —debido a que la indirecta ya ocurre por este día por el apoyo logístico y a través de financiamiento al frente ucraniano— "Moscú no tendrá con quién negociar".

Sobre esa cuestión, afirmó que aunque Rusia no tenga intenciones inmediatas de entrar en una contienda bélica con la OTAN, lo cierto es que si le declaran la guerra Moscú estará preparada para una batalla con el Viejo Continente:

No vamos a entrar en guerra con Europa, ya lo he dicho cien veces. Pero si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo No vamos a entrar en guerra con Europa, ya lo he dicho cien veces. Pero si Europa de repente quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, estamos preparados ahora mismo

Steve Witkoff en Moscú para darle luz verde al plan de paz de Donald Trump, favorable para Rusia y que obliga a Ucrania a hacer concesiones territoriales. La UE advierte que socavaría la soberanía de Kiev, ¿pero qué hay de cierto?

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, llegó este martes a Moscú, la capital de Rusia, para reunirse con el presidente Vladimir Putin en un intento por sellar conjuntamente la propuesta de paz estadounidense para un alto al fuego duradero en Ucrania y el cese de hostilidades entre ucranianos y rusos. El plan de paz de Donald Trump incluye una polémica cesión territorial al Kremlin por parte de Kiev, lo que está siendo reprobado por la Unión Europea (UE) al considerarlo una repudiable entrega de la soberanía ucraniana a un estado agresor.

Steve Witkoff, de quien se duda de su neutralidad, se encuentra acompañado por el otro enviado especial estadounidense, Jared Kushner, el esposo de Ivanka Trump, antiguo asesor presidencial y figura clave en la materialización del plan de paz para Gaza, en el marco de su sexta visita a jurisdicción rusa en lo que va del año. En esta jornada, Witkoff y Kushner se reunirán con el líder ruso después de las 17:00 hora de Moscú (14:00 GMT), según confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Se espera que esta reunión sea la última ronda de conversaciones por la paz, como parte del esfuerzo de la administración de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania. Sin embargo, el plan de paz estadounidense ha generado una ola de resistencia de parte del bloque europeo y de la propia Ucrania, ya que consideran que está hecho a imagen y semejanza del Kremlin, además de que arrasaría con la soberanía del “estado invadido”.

image Vladimir Putin y Steve Witkoff. | GENTILEZA AP NEWS

En este contexto, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, expresó su preocupación sobre las conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, al argumentar que estas presionan aún más a Ucrania para que haga concesiones territoriales.

"Me temo que toda la presión recaerá sobre la víctima, es decir, Ucrania tiene que hacer concesiones y asumir obligaciones (...) Para lograr la paz, no debemos olvidar que es Rusia quien inició esta guerra, quien la continúa y quien ataca a civiles e infraestructuras civiles a diario para causar el mayor daño posible”, subrayó Kallas sobre la reunión entre Witkoff y Putin.

Tanto la OTAN, base de la unidad occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como la Unión Europea han alzado la voz contra varias cláusulas del plan de paz estadounidense de 28 puntos, el cual contempla la cesión territorial a Rusia de Crimea y partes del Donbás (Donetsk y Lugansk), regiones ucranianas que están bajo control de Rusia o de grupos prorrusos. Al mismo tiempo, el plan exige la reducción del ejército ucraniano y prohibe a Ucrania adherirse algún día a la OTAN.

Los europeos critican el hecho de que el país invadido ceda todos los territorios que Rusia ha capturado durante la guerra, pero también aquellos que sus tropas aún no controlan en la gran región del Donbass.

En cuanto al mediador, Steve Witkoff, muchos dudan de su aparente neutralidad tras la filtración de unos audios transcritos por Bloomberg, donde le recomienda a un funcionario ruso cómo influenciar a Donald Trump.

Steve Witkoff asesoró a un funcionario de Vladimir Putin sobre cómo influenciar al actual inquilino de la Casa Blanca, al mismo tiempo que le sugirió que para lograr la paz en Ucrania se requería que el Kremlin obtuviera el control de Donetsk y un intercambio territorial separado.

image El rostro de Steve de Witkoff se ve tras la imagen borrosa de una persona con traje azul y corbata roja. | GENTILEZA THE NEW YORK TIMES

"Ahora, de mi parte, sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk y quizás un intercambio de tierras en algún lugar", le dijo Witkoff al funcionario ruso durante la conversación de cinco minutos, según la transcripción de Bloomberg. "Pero lo que digo es que, en lugar de hablar así, hablemos con más optimismo, porque creo que vamos a llegar a un acuerdo", añadió.

Steve Witkoff acusado de responder a los intereses de Rusia y lejos de ser neutral

Bloomberg filtró el martes pasado la transcripción de audios en los que se oye a Steve Witkoff, el enviado especial estadounidense, asesorando directamente a Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, sobre cómo halagar a Donald Trump, recomendándole que elogiarlo ayudaría a suavizar una llamada con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania.

La agencia de noticias transcribió una conversación en la que Witkoff le sugería al funcionario ruso que el presidente Putin debía llamar a Trump justo antes de la reunión clave con Zelensky del 17 de octubre, una intervención que resultó en que el inquilino de la Casa Blanca retrocediera con el envío a Kiev de los misiles de largo alcance Tomahawk.

Las conversaciones entre Witkoff y el asesor de Putin evidenciaron una posible visión sobre los orígenes del plan de paz estadounidense de 28 puntos, que surgió en los últimos días, el cual exige cesiones territoriales de parte de Ucrania, limitar el tamaño del ejército ucraniano y descartar su membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

En ese sentido, en la llamada con Ushakov, informó Bloomberg, Witkoff analizó algunas de esas concesiones, aludiendo a la renuncia de Ucrania a todo Donetsk, una región ucraniana apropiada por Moscú a través de la fuerza, la legitimación de los rusófonos y mediante un cuestionable plebiscito.

"Ahora bien, yo sé lo que se necesita para lograr un acuerdo de paz: Donetsk y tal vez un intercambio de tierras en algún lugar", le dijo Witkoff a Ushakov, según la transcripción de Bloomberg.

Durante la llamada, Witkoff sugirió que Moscú y Washington desarrollarían un marco de paz conjunto inspirado en el acuerdo de paz de Gaza, el cual, sin duda, otorga más garantías a Israel que a los palestinos. "Elaboramos un plan de Trump de 20 puntos, 20 puntos para la paz, y estoy pensando que tal vez hagamos lo mismo con ustedes", dijo. Ushakov pareció haber asimilado algunos de los consejos de Witkoff, quien le recomendó desplegar halagos para Trump. Putin "lo felicitará" y dirá: 'El señor Trump es un verdadero pacifista'", afirmó.

Después de que la agencia Bloomberg transcribiera el contenido de los audios, varios legisladores del propio Partido Republicano expresaron su repudio a la mediación de Witkoff en el conflicto ucraniano-ruso y clamaron porque Trump lo retirara de su cargo, argumentando que intercedía en favor de los intereses del Kremlin. Incluso, propusieron a Marco Rubio para ese mismo puesto. “Este es un problema grave. Y una de las muchas razones por las que estos ridículos espectáculos secundarios y reuniones secretas deben cesar”, declaró el representante Brian Fitzpatrick (republicano por Pensilvania) en X. “Permitan que el secretario de Estado, Marco Rubio, haga su trabajo de manera justa y objetiva”, añadió.

