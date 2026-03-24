Los autos de Japón dejaron de ser una elección obvia: China festeja una nueva era

Una de esas ventajas es la reconocida calidad de construcción de los autos japoneses. En ese sentido, los fabricantes nipones consiguieron una fama sin precedentes en lo que hace a confiabilidad y durabilidad de sus modelos, dos aspectos muy valorados en una industria de bienes de consumo de alto costo para los usuarios.

Además, las fábricas de Japón se concentraron no solo en el diseño y funcionamiento mecánico, sino también en la presencia empresarial y la experiencia del usuario como faceta innovadora para el rubro. Con foco en la postventa, la presencia de las marcas japonesas en ultramar representó otro pilar en la confianza que el consumidor fue construyendo a su alrededor.

De todos estos aspectos se fue nutriendo la industria automotriz china. Durante décadas, empresas locales recibieron a las fabricantes globales, entre ellas empresas japonesas, bajo un modelo de intercambio tecnológico y de transferencia de conocimientos.

Para doblegar el liderazgo japonés, China atravesó varios años de pruebas y fallos hasta lograr vehículos de alta calidad constructiva y una durabilidad a la altura del mercado global. Un combo al que se le sumó el bajo costo relativo para los consumidores y una alta variedad de modelos, lo que se terminó imprimiendo como una ventaja concreta recién en el 2025.

BYD 5P.jpg

Qué autos chinos se venden en Argentina

Esa tendencia en favor de la industria china se comenzó a notar en Argentina durante el 2025. Ese año representó el desembarco contundente de la amplia gama de vehículos que las fábricas del país asiático ofrecen al mundo.

Marcas como BYD, GWM, Jetour, Geely, DFSK, BAIC, Changan y muchas otras ofrecen vehículos de toda clase a precios competitivos en el mercado nacional, en su mayoría valiéndose del cupo de importación de electrificados sin arancel que abrió el Gobierno. Sin embargo, las marcas chinas también llegaron bajo logos tradicionales, como los de Ford y Chevrolet, mediante la importación de productos de joint venture como la Territory o Captiva, dos autos fabricados en China.

Autos como los BYD Dolphin Mini, Yuan Pro, Song Pro, Atto 2, BAIC BJ30, Chery Tiggo 4, 7 y 8, Haval Jolion y H6, MG3, y muchos otros lideraron el segmento de autos chinos en Argentina en los últimos meses.

Más noticias en Urgente24:

Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)

Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC

Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026