Misiles de Irán en Tel Aviv: Israel no adhirió a la tregua

Pero la decisión de Trump se produjo después de que algunos aliados advirtieran que la guerra se estaba convirtiendo rápidamente en un desastre.

Según fuentes que describieron conversaciones privadas bajo condición de anonimato, socios regionales le dijeron a USA que los daños permanentes a la infraestructura iraní casi inevitablemente resultarían en un Estado fallido una vez finalizado el conflicto.

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Análisis desde Tel Aviv, citando a Seinfeld

Amos Harel en Haaretz:

"Presentar un ultimátum a veces también es una forma de intentar bajar de un árbol. Menos de dos días antes de la fecha límite que Donald Trump le había dado a Irán para que pusiera fin al bloqueo del estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense anunció un avance en las conversaciones con Teherán. (…)

Al menos en 2 ocasiones, Trump ha utilizado las negociaciones bajo la amenaza de un ultimátum como maniobra de distracción antes de lanzar un ataque. Lo hizo una vez cuando Israel atacó a Irán al comienzo de la guerra de los 12 días en junio, y lo repitió antes de que estallara la guerra actual el 28/02.

Al parecer, no se ha llegado a ningún acuerdo con los iraníes, quienes, a pesar de los reveses sufridos, siguen presentando exigencias desmesuradas. Actualmente, niegan rotundamente que vayan a entablarse negociaciones.

Sin embargo, retrasar la implementación del ultimátum le dará tiempo a Trump para explorar sus opciones, evaluar la posibilidad de un acuerdo y completar el despliegue de los marines y buques estadounidenses en la región en caso de que las conversaciones vuelvan a fracasar.

En ese caso, los estadounidenses tienen varias opciones posibles, y en algunos casos, recurren a más de una: intensificar los combates para forzar la apertura del estrecho, tomar el control de la isla de Kharg y bombardear las centrales eléctricas iraníes.

El Presidente no declaró públicamente qué espera de Israel durante los próximos 5 días, pero no se cree que le haya prohibido atacar objetivos militares iraníes no relacionados con la energía. Aproximadamente media hora después del anuncio de Trump, la Fuerza Aérea israelí atacó Teherán. (…)

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ejercido una gran influencia en las decisiones de Trump en el conflicto con Irán desde que el presidente regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Sin embargo, parece que esta vez la pausa fue principalmente decisión de Trump. Además, en este momento, los intereses estadounidenses e israelíes no necesariamente coinciden.

Trump podría aceptar compromisos que Netanyahu no apoya. Es Trump quien debe decidir si arriesgarse a una mayor implicación en el Golfo y a una prolongada crisis energética mundial para lograr objetivos estratégicos más ambiciosos con Irán.

Si se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra, significa que el objetivo tan comentado al inicio del conflicto (y que se ha ido descuidando con el tiempo), a saber, el cambio de régimen en Irán, no se incluirá. Tras tres semanas y media de guerra, este objetivo sigue sin alcanzarse. Trump afirmó el lunes que había logrado efectivamente el cambio de régimen porque la anterior cúpula dirigente había sido "asesinada". Como nos enseñó George Costanza en "Seinfeld": "No es mentira si te lo crees". (…)".

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Historia improbable (o sí)

Aquí una supuesta reconstrucción de cómo nació la tregua que Irán desconoce, crónica improbable pero repitamos lo de George Constanza: "No es mentira si te lo crees" (y menos si es de The Wall Street Journal).

"Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Turquía, Arabia Saudí y Pakistán se reunieron antes del amanecer del jueves 19/03 en Riad para mantener conversaciones destinadas a encontrar una salida diplomática a la guerra en Irán .

Pero, según funcionarios árabes involucrados en las conversaciones, había un gran problema: encontrar un interlocutor en Irán con quien negociar. A principios de esa semana, Israel había asesinado al jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani , quien había sido considerado un socio viable para entablar relaciones con Occidente.

Según algunos funcionarios, los servicios de inteligencia egipcios lograron establecer un canal de comunicación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —el grupo paramilitar que protege al régimen iraní y es la entidad política y de seguridad más poderosa del país— y presentaron una propuesta para detener las hostilidades durante cinco días con el fin de generar confianza para un alto el fuego.

Esas conversaciones sentaron las bases para un giro radical a más de 7.000 millas de distancia, en Florida.

El sábado por la noche, el presidente Trump, quien pasó el fin de semana en su club Mar-a-Lago, dio a Irán un ultimátum para que reabriera el estrecho de Ormuz en 48 horas o el ejército estadounidense "arrasaría" las centrales eléctricas del país. Dos días después, cuando la noticia de las conversaciones en Riad llegó a la Casa Blanca, Trump cambió de rumbo, optando por la diplomacia con Teherán y suspendiendo los ataques con los que había amenazado.

El cambio de postura de Trump el lunes por la mañana se produjo tras una serie de conversaciones a puerta cerrada —a través de intermediarios de Oriente Medio— que, según funcionarios estadounidenses, les dieron esperanzas de que fuera posible un acuerdo para resolver el conflicto. También reflejó un creciente deseo de Trump y algunos de sus asesores de poner fin a la guerra, según fuentes cercanas al asunto, dado que el presidente se enfrenta a las consecuencias políticas y económicas del conflicto.

«Se trata de conversaciones diplomáticas delicadas, y Estados Unidos no negociará a través de la prensa», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. «La situación es cambiante, y las especulaciones sobre reuniones no deben considerarse definitivas hasta que la Casa Blanca las anuncie formalmente». (…)".

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