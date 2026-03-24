Giorgia Meloni no es invencible y se puso a tiro de cañón no sólo en Italia

También podría mermar su posición en Europa, donde se la consideraba muy resistente y perseverante.

La participación fue mucho mayor de lo esperado, casi del 60%, y los votantes fueron motivados por una campaña agresiva que puso al descubierto la profunda animosidad entre la coalición de derecha y los magistrados italianos.

La Constitución no se toca

Los encuestadores anticiparon semanas antes que muchos de los que votaron "No" probablemente lo harían para manifestar su descontento con la Administración Meloni, sin interesarles la reforma en sí misma, que es muy técnica.

El referéndum proponía separar las carreras de jueces y fiscales, y dividir el órgano autónomo de los magistrados en 2 secciones, cuyos miembros serían elegidos por sorteo en lugar de ir a votación.

El gobierno argumentó que estos cambios eran necesarios para que el Poder Judicial rindiera más cuentas de sus errores y evitar que facciones con motivaciones políticas controlaran los puestos de mayor responsabilidad.

De todos modos esto no modificaba el gran problema de Italia: un sistema judicial notoriamente lento que lastra la economía.

Los políticos italianos han intentado en numerosas ocasiones modificar aspectos de la Constitución, pero casi siempre han fracasado.

Redactada tras la 2da. Guerra Mundial, la carta fundacional de la República dispersa deliberadamente el poder y exige un amplio consenso para cualquier modificación. Esto, a su vez, suele convertir las enmiendas propuestas en veredictos nacionales sobre el gobierno de turno.

meloni-trump-kF1-U2301499915810e2C-1200x840@RC Imágenes como esta condenaron a Meloni en las urnas.

La venganza de los magistrados

50 magistrados se reunieron en el juzgado de la ciudad sureña de Nápoles para seguir el recuento y comenzaron a cantar el himno antifascista de resistencia 'Bella Ciao' cuando quedó claro que el gobierno había perdido.

"Cuando un líder pierde su toque mágico, todos empiezan a dudar de él, y hay algo que no puede hacer bajo ningún concepto: fingir que todo sigue igual", declaró Matteo Renzi, quien dimitió como primer ministro en 2016 tras perder un referéndum sobre su propia agenda de reforma constitucional.

Por el contrario, el resultado podría revitalizar a la fragmentada centroizquierda, dando a los 2 mayores partidos de la oposición, el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, el impulso necesario para forjar una amplia alianza que les permita enfrentarse al bloque conservador.

"¡Lo hemos conseguido! ¡Viva la Constitución!", declaró Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas y ex primer ministro.

El momento elegido para la contienda resultó complicado para Meloni, ya que los italianos acumulan una clara aversión por su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, y temen que la guerra entre USA e Israel contra Irán eleve aún más los ya exorbitantes precios de la electricidad en el país.

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