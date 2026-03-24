En Italia, los electores rechazaron una reforma judicial emblemática impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni, quien así sufrió un revés para su coalición de derecha, en un comicio previo a las elecciones generales 2027.
DERROTA DE LA REFORMA JUDICIAL
Giorgia Meloni no es invencible y se puso a tiro de cañón no sólo en Italia
Además de Benjamin Netanyahu, quien propone una reforma judicial a su medida. Giorgia Meloni también lo intentó en Italia pero perdió el referendo.
Tras el recuento de los votos en el referéndum del 22/03 y 23/03, el bloque del "No", respaldado por la oposición, obtuvo casi el 54% de los votos, superando al 46% que aprobaba la iniciativa de Giorgia Meloni para reescribir la Constitución y reformar el Poder Judicial italiano, conocido por su feroz independencia.
"Los italianos han decidido y respetamos esta decisión", dijo Meloni en un mensaje publicado en las redes sociales.
"Evidentemente, lamentamos esta oportunidad perdida para modernizar Italia, pero esto no cambia nuestro compromiso de seguir trabajando con seriedad y determinación por el bien de la nación", añadió.
La derrota debilita a Meloni, quien padece una economía estancada y complejos desafíos internacionales. También despoja a Meloni de su aura de ganadora, tras 4 años de victorias en una sucesión de elecciones locales y nacionales.
También podría mermar su posición en Europa, donde se la consideraba muy resistente y perseverante.
La participación fue mucho mayor de lo esperado, casi del 60%, y los votantes fueron motivados por una campaña agresiva que puso al descubierto la profunda animosidad entre la coalición de derecha y los magistrados italianos.
La Constitución no se toca
Los encuestadores anticiparon semanas antes que muchos de los que votaron "No" probablemente lo harían para manifestar su descontento con la Administración Meloni, sin interesarles la reforma en sí misma, que es muy técnica.
El referéndum proponía separar las carreras de jueces y fiscales, y dividir el órgano autónomo de los magistrados en 2 secciones, cuyos miembros serían elegidos por sorteo en lugar de ir a votación.
El gobierno argumentó que estos cambios eran necesarios para que el Poder Judicial rindiera más cuentas de sus errores y evitar que facciones con motivaciones políticas controlaran los puestos de mayor responsabilidad.
De todos modos esto no modificaba el gran problema de Italia: un sistema judicial notoriamente lento que lastra la economía.
Los políticos italianos han intentado en numerosas ocasiones modificar aspectos de la Constitución, pero casi siempre han fracasado.
Redactada tras la 2da. Guerra Mundial, la carta fundacional de la República dispersa deliberadamente el poder y exige un amplio consenso para cualquier modificación. Esto, a su vez, suele convertir las enmiendas propuestas en veredictos nacionales sobre el gobierno de turno.
La venganza de los magistrados
50 magistrados se reunieron en el juzgado de la ciudad sureña de Nápoles para seguir el recuento y comenzaron a cantar el himno antifascista de resistencia 'Bella Ciao' cuando quedó claro que el gobierno había perdido.
"Cuando un líder pierde su toque mágico, todos empiezan a dudar de él, y hay algo que no puede hacer bajo ningún concepto: fingir que todo sigue igual", declaró Matteo Renzi, quien dimitió como primer ministro en 2016 tras perder un referéndum sobre su propia agenda de reforma constitucional.
Por el contrario, el resultado podría revitalizar a la fragmentada centroizquierda, dando a los 2 mayores partidos de la oposición, el Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas, el impulso necesario para forjar una amplia alianza que les permita enfrentarse al bloque conservador.
"¡Lo hemos conseguido! ¡Viva la Constitución!", declaró Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas y ex primer ministro.
El momento elegido para la contienda resultó complicado para Meloni, ya que los italianos acumulan una clara aversión por su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, y temen que la guerra entre USA e Israel contra Irán eleve aún más los ya exorbitantes precios de la electricidad en el país.
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