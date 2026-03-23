Netanyahu dice que "Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Kan" e Irán sale a cruzarlo

Irán condena los dichos de Netanyahu sobre Jesús

Las palabras del líder israelí han provocado una reacción por parte de la República Islámica de Irán, cuya constitución se basa en los preceptos de la sharía, que parte de valores del islam, religión en donde Jesús aparece como un profeta, al igual que su madre, María.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, criticó las declaraciones de Netanyahu y dijo que es “notable” el desprecio hacia Jesucristo por parte del primer ministro del Estado hebreo, quien, a su vez, depende de la legitimación de su ofensiva por parte del sionismo cristiano, según dijo.

La falta de respeto pública de Netanyahu hacia Jesucristo es asombrosa para un hombre que depende tanto del apoyo y la simpatía de los cristianos en Estados Unidos. La falta de respeto pública de Netanyahu hacia Jesucristo es asombrosa para un hombre que depende tanto del apoyo y la simpatía de los cristianos en Estados Unidos.

image GENTILEZA AL MAYADEEN

A su vez, cuestionó la referencia positiva que hizo de Gengis Kan. En ese sentido, para el ministro iraní, el líder mongol masacró a millones de personas en toda la región. "Los elogios desmedidos de Netanyahu a Gengis Kan, uno de los líderes más brutales que nuestra región haya visto, e ncaja con su condición actual de criminal de guerra buscado", agregó, haciendo referencia a la orden de detención emitida contra el líder israelí por parte la Corte Penal Internacional en La Haya por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra en Gaza.

Pedido de disculpas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó haber querido "denigrar a Jesucristo", en una rueda de prensa con medios internacionales luego de que sus anteriores declaraciones provocaran repercusiones negativas.

Durante la rueda de prensa, Netanyahu parafraseó al historiador estadounidense Will Durant para afirmar que la justicia y la moralidad son insuficientes para vencer a las fuerzas del mal, diciendo: «Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Kan». El fragmento con la cita se difundió ampliamente en las redes sociales, provocando reacciones hostiles de Irán, los medios estatales rusos y el Estado de Palestina.

En la página 46 de "Lecciones de historia", publicado en 1968 y escrito en coautoría con suj esposa, Ariel Durant afirma que el cristianismo asegura a sus seguidores que "el espíritu del bien triunfará al final", pero que, en realidad, "la historia no ofrece ninguna garantía" de que esto suceda, escribieron los Durant. "La naturaleza y la historia no coinciden con nuestras concepciones del bien y del mal; definen el bien como aquello que perdura y el mal como aquello que desaparece; y el universo no tiene prejuicios a favor de Cristo frente a Gengis Kan".

Rápidamente circularon versiones recortadas de la rueda de prensa, en las que se aisló la cita de que "Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Kan", lo que desató una oleada de indignación por la supuesta falta de respeto hacia la figura sagrada para el cristianismo, el islam y otras religiones del mundo.

Algunos comentaristas interpretaron la frase de tal manera que parecía que Netanyahu sugería que es preferible ser poderoso y malvado como Gengis Kan, en lugar de afirmar que las fuerzas del bien también deben luchar en su propia defensa, en vez de esperar que la justicia triunfe como parte del orden natural.

Netanyahu respondió a la indignación en sus cuentas oficiales de redes sociales, afirmando que las críticas equivalen a "más noticias falsas sobre mi actitud hacia los cristianos, quienes están protegidos y prosperan en Israel". Añadió: "Que quede claro: no denigré a Jesucristo en mi rueda de prensa de esta noche".

El comunicado continuó: «Por el contrario, cité al gran historiador estadounidense Will Durant. Ferviente admirador de Jesucristo, Durant afirmó que la moralidad por sí sola no basta para garantizar la supervivencia. Una civilización moralmente superior aún puede sucumbir ante un enemigo despiadado si no tiene el poder de defenderse».

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