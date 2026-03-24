Mark Zuckerberg acelera la poda de jefes en Meta y quiere un agente IA por empleado

Según el reporte de WSJ, compañías gigantescas como Meta han visto una fluctuación reciente en el tamaño de su planta de empleados. Tras un pico de 87.314 empleados durante la pandemia, la empresa encaró un recorte sustancial alcanzando un piso de 67. 000 personas en meses recientes, y reduciendo el ritmo de contrataciones.

Ahora bien, esas intenciones de alivianar la estructura no han sido del todo efectivas hasta aquí. Actualmente, Meta volvió a ganar velocidad de contratación superando los 78.000 colaboradores, número que se considera poco sustentable teniendo en cuenta el surgimiento de competencia ultraliviana en Silicon Valley, con pequeñas y potentes unidades de negocios mediadas con inteligencia artificial y pocos empleados.

Respecto a esto último, Zuckerberg y su dirección miran atentamente el funcionamiento de las empresas de IA nativa, que han surgido en los últimos meses al calor de la fiebre por esta tecnología. En ese orden, Meta ocuparía el lugar de una empresa tradicional intentando adaptarse a una revolución que tiene otros motores a la cabeza.

meta 2 Meta busca adaptarse al no ser nativa de IA.

Cuánta gente puede despedir Meta

Según proyecciones de fuentes cercanas a la empresa consultadas por Reuters, Meta tendría planes de recortes de hasta un 20% de su personal a nivel global para el 2026. Se trataría de la mayor ola de despidos de la historia de la compañía liderada por Zuckerberg, una magnitud acorde a las expectativas revolucionarias empujadas por la IA.

Esa posibilidad ha despertado una realidad dual para los empleados de la empresa, quienes han destacado el periodo como uno fructífero a nivel formativo con una ganancia en la agilidad profesional, pero que también diagnosticaron un gran temor por la inminente pérdida de puestos de trabajo.

Mientras tanto, Meta acompaña su revolución interna con la absorción de pequeñas empresas digitales con potencial de desarrollo, englobándolas en sus unidades de negocios. De cara al 2028, el presupuesto para la compra de startups tecnológicas asciende a los 2.000 millones de dólares.

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