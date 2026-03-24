Fiel a su estilo disruptivo y anticipado, Mark Zuckerberg estaría a la cabeza de la próxima revolución interna en Meta, la empresa que él propio magnate dirige como CEO. Desde ese lugar, el fundador de Facebook se habría dedicado enteramente al un nuevo organigrama apalancado en la inteligencia artificial como elemento para empujar una importante reducción de estructura.
REVOLUCIÓN INTERNA
Mark Zuckerberg acelera la poda de jefes en Meta y quiere un agente IA por empleado
El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, encabezaría el proyecto interno más ambicioso de la empresa. Buscan reducir la estructura al máximo con la IA como reemplazo.
Según un reporte de The Wall Street Journal, Zuckerberg estaría comprometido con la creación de agentes de IA lo suficientemente poderosos como para convertirse en extensiones de los puestos ejecutivos, incluyendo el suyo. El objetivo central sería eliminar la intermediación para la obtención de resultados, encomendando a la nueva tecnología la gestión de información interna y la ejecución de decisiones simples, y dejando a los ejecutivos humanos la tarea de decisiones complejas o estratégicas.
La apuesta implicaría no solo la automatización de cientos de procesos diarios, sino también la eliminación de distintos rangos en la jerarquía interna de la empresa, que actualmente median para su funcionamiento. Algo que pone en jaque a varias áreas de jefatura que podrían desaparecer en pocos meses.
Además, la reorganización de Meta incluiría la creación de herramientas de inteligencia artificial exclusivas para cada colaborador. Esto pondría a disposición de cada empleado de la empresa el acceso a un “asistente” que tendrá forma híbrida entre un chatbot y un agente, lo que reducirá el tiempo perdido en tareas repetitivas y podrá permitir la interacción continua entre las diversas áreas de trabajo incluso fuera de horario laboral.
A qué apunta Mark Zuckerberg con la IA
El proyecto interno de Meta tendría como objetivo “aplanar” la estructura, creando células de dos niveles y hasta 50 personas para los distintos trabajos que confluyen en simultáneo. De esa manera, la eliminación de intermediarios sería central para agilizar el funcionamiento de la empresa, acorde con los estándares que se van imponiendo en la industria digital.
Según el reporte de WSJ, compañías gigantescas como Meta han visto una fluctuación reciente en el tamaño de su planta de empleados. Tras un pico de 87.314 empleados durante la pandemia, la empresa encaró un recorte sustancial alcanzando un piso de 67. 000 personas en meses recientes, y reduciendo el ritmo de contrataciones.
Ahora bien, esas intenciones de alivianar la estructura no han sido del todo efectivas hasta aquí. Actualmente, Meta volvió a ganar velocidad de contratación superando los 78.000 colaboradores, número que se considera poco sustentable teniendo en cuenta el surgimiento de competencia ultraliviana en Silicon Valley, con pequeñas y potentes unidades de negocios mediadas con inteligencia artificial y pocos empleados.
Respecto a esto último, Zuckerberg y su dirección miran atentamente el funcionamiento de las empresas de IA nativa, que han surgido en los últimos meses al calor de la fiebre por esta tecnología. En ese orden, Meta ocuparía el lugar de una empresa tradicional intentando adaptarse a una revolución que tiene otros motores a la cabeza.
Cuánta gente puede despedir Meta
Según proyecciones de fuentes cercanas a la empresa consultadas por Reuters, Meta tendría planes de recortes de hasta un 20% de su personal a nivel global para el 2026. Se trataría de la mayor ola de despidos de la historia de la compañía liderada por Zuckerberg, una magnitud acorde a las expectativas revolucionarias empujadas por la IA.
Esa posibilidad ha despertado una realidad dual para los empleados de la empresa, quienes han destacado el periodo como uno fructífero a nivel formativo con una ganancia en la agilidad profesional, pero que también diagnosticaron un gran temor por la inminente pérdida de puestos de trabajo.
Mientras tanto, Meta acompaña su revolución interna con la absorción de pequeñas empresas digitales con potencial de desarrollo, englobándolas en sus unidades de negocios. De cara al 2028, el presupuesto para la compra de startups tecnológicas asciende a los 2.000 millones de dólares.
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