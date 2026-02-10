Mark Zuckerberg compró mansión de US$200 millones tras el impuesto a millonarios

Mansión de lujo con vista a la bahía

La propiedad que compró Zuckerberg tiene casi dos acres frente al mar y fue vendida por Peter Cancro, fundador de Jersey Mike's Subs, quien había vendido su cadena a Blackstone por USD 8 mil millones en 2024. La mansión, diseñada por CMA Design Studio, tiene terrazas panorámicas, muelle privado, pileta con vista a Biscayne Bay y paisajismo de lujo.