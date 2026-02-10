Mark Zuckerberg dejó California y eligió Florida para instalarse en una de las propiedades más exclusivas de Estados Unidos. El CEO de Meta cerró la compra de una megamansión en Indian Creek, la isla conocida como "Bunker de Billonarios", según reveló The Wall Street Journal.
TODO UN VIVO
Mark Zuckerberg compró mansión de US$200 millones tras el impuesto a millonarios
Mark Zuckerberg se suma al éxodo de millonarios tecnológicos que abandonan California por el paraíso fiscal de Miami.
Éxodo millonario de Mark Zuckerberg: California pierde a sus magnates
La decisión de Zuckerberg no es aislada. California propuso un impuesto del 5% sobre fortunas, con efecto retroactivo desde enero de 2026, lo que desató una estampida de multimillonarios hacia Miami. "El impuesto del 5% en California está expulsando gente de forma masiva", dijo Danny Hertzberg, agente inmobiliario de Coldwell Banker Realty.
Los abogados inmobiliarios de Miami trabajaron a contrarreloj en diciembre para cerrar operaciones millonarias antes del año nuevo. Larry Page, cofundador de Google, compró propiedades en Coconut Grove por USD 188 millones. Sergey Brin negocia una casa de USD 50 millones en Miami Beach. Jeff Bezos y Carl Icahn ya viven en Indian Creek.
Mansión de lujo con vista a la bahía
La propiedad que compró Zuckerberg tiene casi dos acres frente al mar y fue vendida por Peter Cancro, fundador de Jersey Mike's Subs, quien había vendido su cadena a Blackstone por USD 8 mil millones en 2024. La mansión, diseñada por CMA Design Studio, tiene terrazas panorámicas, muelle privado, pileta con vista a Biscayne Bay y paisajismo de lujo.
Florida no cobra impuesto estatal a los ingresos, lo que la volvió un imán para fortunas tecnológicas. El mercado inmobiliario de ultralujo en Miami superó los niveles de la pandemia, con precios récord y demanda histórica impulsada por la incertidumbre fiscal californiana.
