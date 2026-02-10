La miniserie de 8 capítulos que muchos miran en una sola noche

José Madrid de El Confidencial también metió su cuchara en el debate y señaló: "Con un estilo en el que predomina la acción por encima de las reflexiones sobre por qué el fascismo radical está volviendo a nuestras vidas, 'Salvador' es un entretenimiento competente gracias al estilo visual de Calparsoro".

image "Salvador", miniserie disponible en Netflix.

Dicho de otra forma, algo debe tener esta miniserie para conquistar a tantos espectadores en tan poco tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, no todos los días una producción logra meterse entre lo más visto apenas horas después de su estreno.

