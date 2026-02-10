Las plataformas de streaming arrancaron el 2026 pisando el acelerador a fondo. Cada semana aparecen títulos nuevos que prometen robarse toda nuestra atención, aunque esta vez hay una miniserie que logró meterse en el top de Netflix apenas unas horas después de su lanzamiento. Se llama "Salvador" y tiene ocho capítulos que están dando muchísimo de qué hablar.
"SUMAMENTE POTENTE"
La miniserie de 8 capítulos que muchos miran en una sola noche
Un padre sale a buscar al asesino de su hija y destapa un misterio ligado a grupos neonazis. La miniserie que ya es furor en Netflix.
La premisa te atrapa desde el vamos: un chofer de ambulancias enfrenta la peor pesadilla que cualquier padre podría vivir cuando su hija es asesinada. Desesperado por la inacción policial y harto de esperar respuestas que nunca llegan, decide meter mano en el asunto por cuenta propia. Ahí descubre algo que jamás imaginó: su hija estaba vinculada con un grupo neonazi. Y lo que arranca como una búsqueda de justicia termina convirtiéndose en un viaje oscuro hacia territorios peligrosos donde nada es lo que parece.
Ahora bien, hablemos del elenco porque acá es donde la cosa se pone seria. Luis Tosar encabeza un reparto de lujo que incluye nombres como Claudia Salas, Leonor Watling, Fariba Sheikhan, Patricia Vico, César Mateo, Alejandro Casaseca, Richard Holmes, Marco Marini "Rukeli", Lucas Ares y Candela Arestegui. Todos bajo la dirección de Daniel Calparsoro, que ya demostró saber manejar historias intensas y cargadas de tensión.
Pero ojo, antes de darle play, es importante que te aclaremos que esta producción está catalogada como 16+. ¿La razón? Cuenta con escenas de violencia explícita, sexo y un lenguaje bastante crudo. Es decir, no es un contenido para ver en familia durante el almuerzo del domingo.
Por qué esta miniserie se volvió una de las más vistas
Pero ¿qué dicen los expertos en esto? Gabriel Arias Romero de Vertele fue directo al grano: "Es un relato crudo, está cargado de violencia y tiene escenas absolutamente desagradables. A nivel narrativo, 'Salvador' es una serie bastante potente, la historia tiene ritmo y escenas de acción trepidantes". Por su parte, Raquel Hernández Luján de Hobby Consolas destacó otro ángulo: "Intensa y visceral (...) muestra los resortes de los procesos de radicalización ideológica y las élites que se nutren de ella mientras se aprovechan de los más vulnerables buscando crear relatos falsos en redes sociales y medios".
José Madrid de El Confidencial también metió su cuchara en el debate y señaló: "Con un estilo en el que predomina la acción por encima de las reflexiones sobre por qué el fascismo radical está volviendo a nuestras vidas, 'Salvador' es un entretenimiento competente gracias al estilo visual de Calparsoro".
Dicho de otra forma, algo debe tener esta miniserie para conquistar a tantos espectadores en tan poco tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, no todos los días una producción logra meterse entre lo más visto apenas horas después de su estreno.
----------------------------------
Más contenido en Urgente24
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
Alerta por una estafa que salpica a Luis Caputo y otros economistas clave
Netflix actualiza su app y deja sin servicio a miles de usuarios