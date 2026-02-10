Finalissima: Obligan a la Selección Argentina a cambiar su bunker en Qatar

La Selección Argentina jugará la Finalissima el 27 de marzo en el mismo lugar donde se consagró campeón del mundo en 2022, el Estadio Lusail de Doha, Qatar. El rival será España por ser el campeón de Europa, y para eso los dirigidos por Lionel Scaloni buscaban mantener la cábala y hospedarse en el mismo lugar que en 2022, pero no lo podrán hacer.
La Selección Argentina fue la ganadora del último Mundial, el cual se jugó en 2022 en Qatar, lugar donde este 27 de marzo se jugará la Finalissima. Todos esperaban que por cábala se hospedaran nuevamente en la Universidad de Qatar, donde gestaron la tercera estrella, pero los dirigidos por Lionel Scaloni se vieron obligados a cambiar su lugar de concentración.
El problema de la Universidad de Qatar es que está en plena actividad, con clases, alumnos y el campus constantemente ocupado, algo que no sucedió para el Mundial de 2022 ya que los estudiantes estaban de receso invernal. Por esta razón se mudarán a un lugar que derrocha lujo.
El nuevo bunker de la Selección Argentina será el Marsa Malaz Kempinski, un hotel de lujo donde las suites llegan a salir 16000 dólares la noche. Si bien la ventaja de este complejo es la intimidad que tendrá el campeón del mundo, el punto en contra es que no tiene canchas propias y deberá moverse para entrenar antes de la Finalissima. En la Universidad de Qatar en cambio tenía todo en el mismo lugar.
Para los cabuleros está es una mala noticia, pero para los más escépticos no, ya que consideran que todo lo que pasa alrededor del fútbol se decide dentro del rectángulo de juego, y allí Argentina y España definirán quien será el nuevo (o tal vez el viejo si gana Argentina) campeón intercontinental de selecciones.