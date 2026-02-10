Finalissima: Obligan a la Selección Argentina a cambiar su bunker en Qatar

El nuevo bunker de la Selección Argentina será el Marsa Malaz Kempinski, un hotel de lujo donde las suites llegan a salir 16000 dólares la noche. Si bien la ventaja de este complejo es la intimidad que tendrá el campeón del mundo, el punto en contra es que no tiene canchas propias y deberá moverse para entrenar antes de la Finalissima. En la Universidad de Qatar en cambio tenía todo en el mismo lugar.