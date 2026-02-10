Boca está viviendo un presente deportivo más que complicado pero en las últimas horas esta cuestión pasó a un segundo plano para Juan Román Riquelme, que fue denunciado este martes en el Fuero Penal Federal por presunto fraude como presidente del Xeneize, donde además se lo acusó de crear un “mercado negro” para la venta de entradas.
BOMBA
Riquelme fue denunciado por fraude en Boca: "Creó un mercado negro"
Walter Federico Klix, miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentó una denuncia muy dura contra Juan Román Riquelme.
La denuncia contra Juan Román Riquelme llegó desde las altas esferas del Gobierno Nacional. Fue Walter Federico Klix, miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, socio activo de Boca, quien presentó la causa contra el presidente Xeneize. Cuirosamente, Klix fue jefe de campaña de José Beraldi en las elecciones institucionales del Club de La Ribera en 2019.
Klix no anduvo con vueltas y dejó en claro que Juan Román Riquelme creó un “un mercado negro y un esquema mafioso en el que se manipulan y distribuyen entradas, localidades y protocolos con un único fin: enriquecerse ilícitamente y consolidar un esquema de control político dentro del club”. JRR no es el único que está dentro de la causa.
También se acusa al secretario general Ricardo Rosica y a demás integrantes de la Comisión Directiva de Boca. Lo que explica Klix es que mientras hay socios que esperan años para pasar de la categoría de adherentes a activos, hay otros que acceden de manera inmediata y que esto respondería a un sistema de prebendas y clientelismo.
Una nueva denuncia contra Riquelme
Esta es la segunda ocasión en la que Klix va a la carga contra la dirigencia de Boca encabezada por Juan Román Riquelme. La primera fue por “asociación ilícita”, presentada a mediados de 2025, pero rápidamente terminó siendo archivada por falta de pruebas. Ahora la situación sería diferente ya que el denunciante asegura tener pruebas claras para pasar a un proceso penal.
Klix afirmó contar con 102 testigos, además de material audiovisual y chats que probarían la manipulación de la condición de socios, por lo que ahora habrá que ver cómo avanza esta historia. Boca suele vivir entre tensiones políticas más allá de lo deportivo, por lo que ahora Juan Román Riquelme deberá responder nuevamente en la justicia.
Más en GOLAZO24
AFA le dijo chau a TyC Sports y se quedó con los derechos de TV de la Primera Nacional