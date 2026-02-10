Este mediodía se llevó a cabo una reunión de Comité Ejecutivo de AFA donde uno de los temas más importantes a tratar fue quién se quedaba con los derechos de televisación de la Primera Nacional. Finalmente la casa madre del fútbol argentino le dijo chau a TyC Sports y el Grupo Clarín para transmitir los partidos por AFA Play
BOMBAZO
AFA le dijo chau a TyC Sports y se quedó con los derechos de TV de la Primera Nacional
A partir de ahora los partidos de la Primera Nacional serán transmitidos por AFA Play, donde el primer mes será gratuito.
Luego de una primera reunión donde ser indicó que la AFA iba a escuchar ofertas para licitar nuevamente los derechos de las transmisiones televisivas de la Primera Nacional, los dirigentes del fútbol argentino dieron un golpe sobre la mesa y cambiaron el paradigma. A partir de ahora todos los partidos comenzarán a transmitirse por AFA Play, el servicio de streaming que ya funciona desde hace tiempo.
La plataforma de AFA Play viene funcionando con transmisiones del Torneo Proyección (Reserva) y el Torneo de Fútbol Femenino. Ahora se comenzará a transmitir la segunda categoría del fútbol argentino, lo que claramente significa dar un salto muy grande para la plataforma que hasta ahora no tuvo un caudal tan grande de gente entrando en simultáneo.
AFA se lleva la Primera Nacional a AFA Play
Desde las entrañas de la reunión indicaron que la idea de la AFA es dar el primer mes de AFA Play totalmente gratis para conseguir fidelización y luego se establecerá una cuota mensual para empezar a monetizar con el producto. Aún se desconoce de cuánto será el costo del servicio, algo que se terminará de resolver en los próximos días.
Una cuestión central por resolver es quién será el productor de cada uno de los partidos de fútbol que se lleven a cabo. Uno de los más grandes en la Argentina es Torneos, con una larga trayectoria en el desarrollo de eventos deportivos. De todas maneras no se descarta que la AFA encuentre a otro socio para poder llevar el producto a la plataforma digital.
Por otra parte también se definió el esquema de pagos para cada división de ascenso. Primera Nacional se llevará $65 millones, B Metro $20 millones, Primera C y Federal A $12 millones. Esto supone para la Primera Nacional un incremento de once millones respecto de los últimos seis meses en los que cobraron 54 millones.
Fue adelanto
La forma en la que el público se relaciona con el deporte está cada vez más alejado al sistema tradicional de televisación donde uno se sentaba delante del televisor para poder observar un encuentro y está cada vez más cerca de nuevas tecnologías y plataformas digitales donde los dispositivos móviles toman un rol central. Desde Urgente24 se indicó y adelantó hace pocos días la intención de la AFA de llevar el fútbol de ascenso al streaming, buscando ingresos económicos en venta de publicidad, derechos de imágen y casas de apuestas virtuales, algo que finalmene se confirmó hoy en la reunión de Comité Ejecutivo.
Más en GOLAZO24
Gallardo lo colgó, se fue de River y ahora está a un paso de Boca: "Accedió"