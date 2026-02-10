AFA le dijo chau a TyC Sports y se quedó con los derechos de TV de la Primera Nacional

Por otra parte también se definió el esquema de pagos para cada división de ascenso. Primera Nacional se llevará $65 millones, B Metro $20 millones, Primera C y Federal A $12 millones. Esto supone para la Primera Nacional un incremento de once millones respecto de los últimos seis meses en los que cobraron 54 millones.

Fue adelanto

La forma en la que el público se relaciona con el deporte está cada vez más alejado al sistema tradicional de televisación donde uno se sentaba delante del televisor para poder observar un encuentro y está cada vez más cerca de nuevas tecnologías y plataformas digitales donde los dispositivos móviles toman un rol central. Desde Urgente24 se indicó y adelantó hace pocos días la intención de la AFA de llevar el fútbol de ascenso al streaming, buscando ingresos económicos en venta de publicidad, derechos de imágen y casas de apuestas virtuales, algo que finalmene se confirmó hoy en la reunión de Comité Ejecutivo.

Más en GOLAZO24

Gallardo lo colgó, se fue de River y ahora está a un paso de Boca: "Accedió"