Falleció el árbitro de AFA Emanuel Leguizamón tras un choque fatal en la ruta

"Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos", posteó la cuenta oficial de X de la Liga Profesional de Fútbol.