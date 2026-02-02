Emanuel Leguizamón, árbitro de AFA, falleció este lunes 02-02 tras un fuerte accidente automovilístico que sufrió en su camioneta. El joven tenía 24 años y viajaba junto a otros tres colegas; volvían de dirigir un partido por el Torneo Regional Federal Amateur.
TENÍA 24 AÑOS
Falleció el árbitro de AFA Emanuel Leguizamón tras un choque fatal en la ruta
Emanuel Leguizamón tenía 24 años y volvía de dirigir un partido del Torneo Regional Federal Amateur, de AFA.
"Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la LPF se llevará a cabo un minuto de silencio. La familia de la Liga le hace llegar el pésame a familiares y amigos", posteó la cuenta oficial de X de la Liga Profesional de Fútbol.
Emanuel Leguizamón y sus colegas volcaron en la Ruta Nacional 3
Oriundo de la provincia de La Pampa, Leguizamón tenía 24 años y hacía poco más de un año que era árbitro profesional de AFA. El siniestro vial ocurrió, justamente, en el regreso a su casa de un cotejo que le tocó arbitrar en Río Gallegos, Santa Cruz, por el Torneo Regional Federal Amateur, entre los equipos Boxing Club y La Amistad.
El joven y sus tres colegas, Cristian Rubiano, Diego Pereyra y Yasu Muñoz, todos parte de la terna arbitral, habían impartido justicia en el importante partido del sur del país. Se trataba del duelo de ida de la final del Federal Amateur, para definir quién ascendería al Torneo Federal A.
En el camino de regreso, Leguizamón y sus colegas volvían en una camioneta por la Ruta Nacional 3, cerca de la localidad de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Allí sufrieron el accidente, que según medios locales se generó luego de que el vehículo mordiera la banquina y diera varios giros. El impacto fue brutal, y la camioneta quedó completamente destruida.
Quizás también te interese leer: Dramáticos pedidos desde Chubut por los incendios; Scioli y una incómoda respuesta por la AFA
Rubiano, Pereyra y Muñoz fueron hospitalizados y continúan bajo observación en un hospital de la zona. Leguizamón falleció en el acto.