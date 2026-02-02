Bitcoin cae bajo un nivel crítico y reaviva el debate del ciclo

El análisis de la Distribución de Precio Realizado por UTXO (URPD) refuerza esta lectura, ya que muestra que el próximo soporte relevante desde el punto de vista on-chain recién aparece en torno a los US$69.000, nivel en el que se concentra una base de costos más sólida y donde históricamente suele emerger una demanda capaz de frenar correcciones más profundas.

image

Ethereum replica la debilidad del mercado cripto

El informe de CoinEx Research también advierte que la presión bajista no se limita a Bitcoin, dado que Ethereum exhibe una dinámica técnica similar y presenta un nivel de soporte relevante en la zona de los US$1.900, un umbral que podría ponerse a prueba si la debilidad del mercado cripto se prolonga y el apetito por riesgo continúa acotado.

Este comportamiento se inscribe en un patrón recurrente, en el que las altcoins tienden a amplificar los movimientos de Bitcoin durante fases correctivas, reforzando la importancia de monitorear la evolución del activo líder como referencia para todo el ecosistema.

image

MVRV en niveles bajos

Más allá de la presión técnica, el informe introduce un matiz relevante desde el ángulo de la valuación. El ratio Market Value to Realized Value (MVRV) de Bitcoin se ubica actualmente en 1,37, uno de los niveles más bajos de los últimos dos años, lo que sugiere que el mercado comienza a transitar una fase de infravaloración relativa.

Este indicador, que compara la capitalización de mercado con la capitalización realizada —es decir, el valor agregado al que se movieron por última vez las monedas—, ha funcionado históricamente como una referencia clave para identificar zonas de estrés y potenciales pisos de mercado.

image

Según destaca CoinEx Research, los mínimos de ciclo más relevantes se produjeron cuando el MVRV cayó por debajo de 1, reflejando escenarios de capitulación generalizada; si bien el nivel actual aún se mantiene por encima de ese umbral, ya se ubica en rangos que, en ciclos anteriores, precedieron recuperaciones significativas.

El ciclo de cuatro años de bitcoin

El informe compartido por Samuel Escalona encuadra la corrección actual dentro del ciclo de cuatro años de Bitcoin, asociado históricamente a los eventos de halving, y plantea que este tipo de ajustes profundos no necesariamente anticipan el fin de una fase alcista, sino que suelen formar parte de procesos de reacomodamiento previos a nuevos impulsos.

Bajo esta lógica, CoinEx Research sugiere que 2026 podría convertirse en una ventana particularmente relevante para estrategias de acumulación de largo plazo, siempre que se confirme una fase de infravaloración más marcada y el precio logre estabilizarse en zonas de soporte estructural.

image

Datos antes que emociones

La pérdida del soporte de US$87.000 dejó al mercado en una posición incómoda y con elevada volatilidad, pero el análisis on-chain muestra que el escenario es más complejo que una señal de quiebre definitivo, en un activo cuya historia está marcada por ciclos de fuertes correcciones seguidas de recuperaciones igualmente pronunciadas.

En ese marco, el informe de CoinEx Research refuerza una conclusión conocida entre los inversores de largo plazo.

En el mercado cripto, los momentos de mayor incomodidad suelen coincidir con las fases en las que se empiezan a construir oportunidades, siempre que el análisis se base en datos y no en reacciones emocionales de corto plazo.

